Copa Davis: el sorteo determinó que Argentina jugará con Alemania en el Final 8

Los ocho mejores equipos de la Copa Davis 2025 ya están listos para lo que será el esperado Final 8, en Bolonia, donde este miércoles, se realizó el sorteo a partir del que quedaron delineados los cruces para el gran acontecimiento que tendrá lugar entre el 18 y el 23 de noviembre. Al anfitrión, Italia, se suman Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, España y, por supuesto, Argentina, que el último fin de semana consiguió una victoria por 3-1 en Países Bajos para asegurarse un lugar en la elite.

El bicampeón, Italia, sigue firmemente al mando y es la cabeza de serie n.º 1, pero algo ha cambiado detrás de ella. Hasta ayer, España también habría sido cabeza de serie en el sorteo del cuadro, pero en la clasificación actualizada ha caído al décimo puesto, por detrás de cinco de las ocho selecciones que se enfrentarán en Bolonia a partir del próximo 18 de noviembre.

Jannik Sinner levanta el trofeo en Málaga, en 2024; Italia es el gran favorito a ganar la Copa Davis por tercera vez consecutiva Manu Fernandez� - AP�

El evento tuvo un marco imponente, al aire libre, en plena Piazza Maggiore, enclave icónico de esta ciudad, rodeada de edificios medievales. En un día nublado y con el gran trofeo como testigo, fue el presidente de la Federación Italiana, Angelo Binaghi, el que dio las palabras de bienvenida; luego, quien tomó la palabra fue el ministro de Deportes de ese país, Andrea Abodi.

Feliciano López, director de la Copa Davis, sacó la primera bola, que determinaba si Argentina sería cabeza de serie, pues estaba igualada en ranking con República Checa. Finalmente, fue el país europeo el que quedó como cabeza de serie.

Entonces, se le dio paso a los cruces. Italia, con tres títulos (dos de ellos los últimos, de manera consecutiva), se cruzará con Austria. Francia, campeón en 10 ocasiones, se medirá con Bélgica. España será el rival de República Checa, mientras que finalmente salió Argentina como oponente de Alemania. En caso de superar a los alemanes, Argentina se cruzará con el ganador de España-República Checa.

Los cruces de cuartos de final

Italia vs. Austria

Francia vs. Bélgica

España vs. República Checa

Alemania vs. Argentina

El rival de Argentina

Argentina viene de vencer por 3 a 1 a Países Bajos en Groningen, gracias a los triunfos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo en singles, y de Horacio Zeballos-Andrés Molteni en el dobles (Francisco Comesaña perdió su partido cuando la serie ya estaba definida).

Jan-Lennard Struff, uno de los singlistas de Alemania JORGE GUERRERO - AFP

Alemania, en tanto, aplastó a Japón por 4 a 0 y lo hizo sin su principal figura, Alexander Zverev, que no juega Copa Davis desde 2023. Jan Lennard-Struff y Yannick Hanfmann jugaron los singles, mientras que la pareja de dobles la conformaron Tim Puetz y Kevin Krawietz.

Lennard-Struff es un experimentado del circuito (35 años), aunque su mejor tiempo parece haber pasado: fue 21° del ranking hace dos años y hoy se ubica en el puesto 97°; ganó un solo título en su carrera (Múnich 2024).

Hanfmann también tiene un largo recorrido como profesional. Con 33 años, fue 45° del escalafón en 2023, pero hoy su realidad es distinta: ocupa el 134° lugar. No tiene títulos ATP.

El dobles parece ser el punto fuerte de los alemanes, con una pareja de gran nivel: Tim Puetz (37 años) es 13° del ranking y tiene 11 títulos; Kevin Krawietz (33 años) es 12° del mundo y ha ganado 12 torneos de la especialidad.