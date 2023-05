Manchester City le ganó a West Ham: va derecho al título de la Premier League y Haaland rompió un récord goleador de más de 25 años

escuchar

Un equipo bien aceitado y un goleador voraz, en estado de gracia. La fórmula encumbra por igual a Manchester City y a Erling Haaland. La expresión colectiva se encamina a retener el título de la Premier League, sería el quinto en los últimos seis años, toda una hegemonía de época. El 3-0 sobre West Ham, al que ablandó en el primer tiempo para rematarlo en el segundo, mantiene al conjunto de Pep Guardiola en la cima, con un punto de diferencia sobre Arsenal y el hándicap de tener un encuentro menos, con solo cuatro fechas por delante. El cierre de la jornada fue emotiva y a modo de homenaje: todo el plantel le hizo un “pasillo” con manteada incluida al artillero noruego. Claro que se lo merecía.

Si hay victoria del City, difícil que no sea con algún gol de Haaland. El futbolsta escandinavo marcó el 2-0, con un sutil toque de zurda sobre la salida del arquero, tras una asistencia de Jack Grealish. Un gol más, pero no uno cualquiera: llegó a los 35 (siete penales) y ya se apoderó del récord goleador para una temporada de Premier League. Se despegó de los 34 de Andy Cole (1993/94) y de Alan Shearer (1994/95), quienes disputaron torneos de 42 fechas, cuatro más que el actual calendario. Todo esto, en su primera temporada en el fútbol inglés, al que llegó desde la Bundesliga (Borussia Dortmund).

La exquisita definición de Haaland sobre la salida de Fabianski Dave Thompson - AP

Fue el noveno triunfo consecutivo por la Premier del City, que durante 2023 no cedió puntos en el Etihad Stadium. Por segunda vez, Álvarez encadenó dos titularidades consecutivas por la liga. El antecedente es de fines de octubre y principios de noviembre, ante Leicester y Fulham. Con un asterisco que no es insignificante: en esos encuentros no estuvo Erling Haaland desde el comienzo. Ahora, como ocurrió en la victoria del último domingo sobre Fulham, el cordobés compartió el ataque con el noruego. Álvarez no duda sobre la complementariedad entre ambos, descarta cualquier superposición de funciones: “Demostramos que podemos jugar juntos con Haaland. Las veces que lo hicimos, ambos metimos goles. En lo personal, tengo experiencia en acompañar a otro centro-delantero, puedo moverme en otras posiciones”.

El gol de Haaland para el récord personal

Esas otras ubicaciones a las que hace referencia Álvarez lo muestran como una media-punta, por sectores internos, a espaldas de los volantes de contención rivales y despegado de los zagueros para poder encararlos. La ausencia de Kevin De Bruyne, que se recupera de un golpe, le abrió un hueco. En el primer minuto de juego, la Araña ya había construido una pared con Haaland para sacar un remate desde fuera del área que controló el arquero Fabianski. En la segunda etapa volvió a probar con un remate a media altura, despejado por Fabianski. Un poco dolorido por un golpe que recibió en un tobillo, la Araña fue reemplazada a quince minutos del final por Foden.

Foden lleva el triunfo a goleada

El dominio del City fue abrumador en el primer tiempo. La posesión alcanzó el 80 por ciento, con ocho remates (dos arco). West Ham, que todavía no eliminó la amenaza del descenso, llegó sin su individualidad más destacada, el volante internacional Declan Rice, afectado por una gastroenteritis.

Guardiola mantuvo el esquema de tres zagueros, con el lateral Walker acompañando la línea que completaron Ruben Dias y Ake. El zaguero Stones volvió a apuntalar a Rodri en el eje del medio campo. Por delante, cuatro media-puntas para combinar, crear, ocupar el ancho del campo y cambiar el ritmo en los últimos 30 metros: Mahrez, Álvarez, Bernardo Silva y Grealish.

En esos primeros 45 minutos, Haaland ejerció más de pivote y de atacante de descarga que de finalizador. Ya vendría su tiempo. Lo más que estuvo el City del gol fue con un remate de Rodri que dio en un poste. En la única distracción defensiva local en un saque lateral de West Ham en ataque, el arquero Ortega Moreno -el titular Ederson estuvo en el banco- tapó la definición de Bowen.

Aké: 1-0 para Manchester City

Lo que el City no encontraba con juego elaborado lo consiguió por la vía de la pelota detenida, al comienzo de la segunda etapa. Nathan Aké entró por atrás de todos para conectar de cabeza el tiro libre en forma de centro de Mahrez. El conjunto de Guardiola quebró a West Ham en su punto más fuerte: el de Londres es el equipo que menos goles recibió (5) de jugada de estrategia en la Premier.

Abierto el marcador, todo se simplificó para el City. Llegaron los goles de Haaland y Foden. Mientras tiene en la agenda las semifinales por la Champions League ante Real Madrid, Manchester City marcha en la Premier a ritmo de campeón.

El homenaje con “pasillo” al goleador

Así felicitan al máximo artillero una misma temporada en toda la historia de la Premier League. Erling Haaland acumula 35 goles. Tiene apenas 22 años. Nacido para quemar redes.pic.twitter.com/JsvpcTGnGn — VarskySports (@VarskySports) May 3, 2023

El compacto de Manchester City 3 - West Ham 0

LA NACION