La preocupación de McLaren camino a Monza y el dato estadístico que favorece a Piastri

Las dos caras de la moneda se presentaron en McLaren en el Gran Premio de los Países Bajos. El 7° triunfo en el año de Oscar Piastri y el abandono de Lando Norris, los opuestos de la escudería de Woking en el circuito de Zandvoort. El retiro del británico, cuando marchaba en el segundo puesto, abrió una brecha de 34 puntos, respecto de su compañero de equipo en el Mundial de Pilotos, aunque no resultó la única preocupación que invadió al garaje que lidera el ingeniero Andrea Stella.

La fuga de aceite del motor Mercedes no fue el motivo que empujó a la deserción, sino una falla en el chasis MCL39. El temor de que se replique la situación en algunos de los próximos nueve grandes premios en el coche de Norris o aparezca en el de Piastri es una inquietud que afecta a la factoría. La visita a Monza, el fin de semana, será un examen para evaluar si la escudería corrigió la deficiencia y vuelve a dominar con sus dos espadas.

Oscar Piastri, el jefe de equipo Andrea Stella y Lando Norris; el australiano tiene una ventaja de 34 puntos en el campeonato y el ingeniero italiano desea autos en igualdad de condiciones para la pulseada por el título FADEL SENNA� - AFP�

“Identificamos un problema en el chasis”, comentó el italiano Stella, a modo de anuncio. “Realizaremos un análisis completo antes de volver a la pista en Monza. Es el primer problema técnico del equipo después de un largo periodo de fiabilidad", destacó el jefe de equipo.

“La confiabilidad es uno de los puntos fuertes de McLaren desde hace mucho tiempo, por eso lo que sucedió en Zandvoort es algo decepcionante: diría que es más embarazoso porque afecta a una situación en la que, como equipo, queríamos permanecer lo más neutrales posible en lo que es la búsqueda individual del título de pilotos. Todo el equipo analizará el escenario y tratará de aprender: revisaremos el problema, lo corregiremos y nos aseguraremos de que no sea un factor a tener en cuenta en el futuro”, insistió.

El festejo de Lando Norris en el Gran Premio de Mónaco: el británico suma cinco victorias en el calendario y dos abandonos Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

La tarea en Woking es una carrera contrarreloj, porque se pretende ofrecer las mismas oportunidades a Norris que a Piastri. El australiano sumó en todos los grandes premios, aún en el primer episodio de la temporada, en Melbourne, donde un trompo en la vuelta 44 lo relegó en la pulseada por la victoria y debió contentarse con un noveno puesto. Norris, en cambio, no se clasificó en dos fechas: el abandono en Zandvoort se suma al incidente en Montreal, donde atropelló a su compañero. “No ayuda, pero hay muchas carreras por delante”, expuso el nacido en Bristol, aunque se crio en el condado de Somerset.

“Lo importante es que el equipo siga corriendo de la misma manera que hasta ahora, manteniéndose neutral y facilitando que Lando y Oscar puedan perseguir sus propias aspiraciones de una manera equilibrada, justa y deportiva. No creo que haya ningún cambio en el enfoque del equipo después de la situación que vivimos en Zandvoort”, advirtió Stella, cuyo rostro se desmoronó en el muro cuando Norris advirtió del humo en el auto. La resignación también se apoderó del CEO, Zak Brown, y de Will Joseph, el ingeniero de carrera del piloto británico.

Agony for Norris, and potentially a pivotal moment in the 2025 drivers' title race#F1 #DutchGP pic.twitter.com/EdZLHYvlHA — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Piastri se lamentó del desperfecto que provocó el retiro del auto N°4 de Norris, observando que tranquilamente pudo ser él afectado. Sin embargo, aumentar la ventaja en el campeonato y enseñarse como el tercer piloto en la historia de McLaren en firmar un Grand Chelem son motivos suficientes para que el joven que esconde las emociones dibuje leve una leve sonrisa. “Todavía queda mucho camino por recorrer. Tengo que seguir intentando ganar carreras. No diría que es un margen muy cómodo, todo puede cambiar muy rápido con un abandono”, comentó Piastri, acerca del valor de la diferencia con su compañero de equipo.

El australiano, de 24 años, se convirtió en el 27° piloto en la historia de la F.1 en conseguir la victoria, la pole position, liderar todos los giros del gran premio y marcar el mejor tiempo de vuelta. Se sumó a la lista que integran Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso y Charles Leclerc, los pilotos en actividad que son parte de una marca que lidera Jim Clark, autor de ocho registros. Desde el Gran Premio de Australia 2022, cuando Leclerc se unió a la lista, que un piloto no arrasaba en una carrera.

Oscar Piastri es el tercer piloto en la historia de McLaren que firma un Grand Chelem y desea convertirse en el tercer australiano en conquistar un título de Fórmula 1 PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Los antecesores de Piastri en McLaren fueron Ayrton Senna y Mika Hakkinen. Casualmente, los dos se coronaron campeones con los autos de Woking. El paulista lo hizo por primera vez en Jerez de la Frontera, en 1989, y replicó en dos oportunidades al año siguiente en dos circuitos de características opuestas: Mónaco y Monza. Ocho años después, el finlandés se apoderó de los cuatro ítems de un gran premio: Interlagos y Mónaco, los escenarios para quien en 1998 abrazó el primero de los dos títulos en el Gran Circo. Quizás el dato sea un guiño del destino para Piastri, que aspira a convertirse en el tercer piloto de su país en ganar el campeonato, después de Jack Brabham y Alan Jones.