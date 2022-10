La sanción a Red Bull por exceder el presupuesto, qué pasará con el título de Fórmula 1 de 2021 y el increíble caso Fernando Alonso

escuchar

El mundo deportivo vibró en diciembre de 2021 con la definición del campeonato de Fórmula 1 entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Un desenlace en Abu Dhabi con tensión, rivalidad, quejas, protestas, emoción y adrenalina pura. Con ese final espeluznante que transformó a MadMax en campeón, que frustró al británico en su intento de quedar como máximo ganador de títulos en solitario (tiene 7, igual que Michael Schumacher) y que cambió el mapa de la máxima categoría.

Pasó el tiempo, no demasiado, Verstappen se consolidó como líder de la categoría con un imponente Red Red y un manejo excelso, ganando su segundo título en 2022; el rendimiento del Mercedes de Hamilton no fue el mismo y quedó relegado. Y en el medio, un anuncio que sorprendió a muchos: que la marca austríaca se había excedido del presupuesto anual 2021. Con la amenaza de sanciones. La peor, la descalificación. ¿Es posible cambiar el dueño de un campeonato en los escritorios? Todo es posible, claro.

Podio de Abu Dhabi 2021, con Hamilton derrotado y Verstappen celebrando con Horner el título

En las últimas semanas se ha hablado de que Red Bull podría recibir una sanción menor, que la penalidad dictaminada por la FIA (Federación internacional de Automovilismo) no sería tan drástica. Esto quiere decir que, en principio, el título no cambiaría de manos. Ahora bien, falta el sello final de la historia.

Este fin de semana se corre el Gran Premio de México. Y de acuerdo con las últimas informaciones, este viernes podría haber novedades del tema. Red Bull habría aceptado un acuerdo con la FIA por su incumplimiento del límite de costos de la Fórmula 1. El equipo, cuya cabeza visible es Christian Horner, haría una comunicación oficial en estas horas. El trasfondo de la cuestión es que se considera que Red Bull ha acordado con la FIA lo que se conoce como un “acuerdo de incumplimiento aceptado”, que reconoce que han superado el límite y aceptará la sanción impuesta por la FIA.

Verstappen y Hamilton, ejes de una definición de la que se sigue hablando y esperando un fallo de la FIA ANDREJ ISAKOVIC - AFP

¿De cuánto es el incumplimiento? El límite es de 114 millones de libras, unos 132 millones de dólares. El exceso en el que incurrió Red Bull oscila en los 2 millones de dólares. Se considera una infracción menor y no suficiente para una sanción que habría tenido un impacto en el campeonato mundial del año pasado, ganado por Verstappen sobre Hamilton.

Entonces, ¿cuál sería la sanción para Red Bull por su incumplimiento? Dentro de las especulaciones, se menciona una reducción del tiempo de pruebas aerodinámicas, así como una posible reducción de su límite de costos en el futuro.

Red Bull ha mantenido que creía que estaba dentro del límite cuando presentó sus cuentas, pero que las aclaraciones posteriores de las normas les hicieron sobrepasar el límite. Sin embargo, parece que tras las conversaciones con la FIA han llegado a un acuerdo para aceptar la decisión del organismo rector como una salida que evitaría el conflicto.

El resultado, obviamente, será monitoreado por los otros equipos, que creen que Red Bull se aseguró una ventaja material con el gasto adicional. Muchos de ellos han pedido una fuerte sanción para asegurar que el límite presupuestario no se rompa en el futuro. Pero esto no ocurriría.

La sanción a Alonso: que sí, que no...

Pero el caso Red Bull no es el único que tiene tratamiento por estas horas en México, donde se siguió hablando de la sanción aplicada al español Fernando Alonso, de Alpine, en el final del Gran Premio de los Estados Unidos, ganado por Verstappen el fin de semana pasado en Austin.

Fernando Alonso, luego de su sanción en Austin Moises Castillo - AP

Más de dos horas después de la carrera, el equipo Haas presentó una protesta contra el Apine de Alonso y el Red Bull de Sergio Checo Pérez por llevar piezas sueltas en sus coches, lo que consideraban una situación de peligro. La FIA llamó a declarar a ambos equipos y finalmente acabaron sancionando a Alonso con un stop and go traducido en 30 segundos que le hizo perder todos los puntos al caer de la 7ª posición en la que había llegado a meta a la 15ª. Un duro golpe para el español, y el equipo, obviamente.

En el comunicado en el que señalaban las razones para sancionar a Alonso, la FIA admitía que no se le había mostrado al piloto durante la carrera la bandera negra y naranja para advertirle de entrar a boxes y arreglar la pieza suelta que acabaría desprendiéndose (el espejo retrovisor).

El Alpine de Alonso en Austin, donde fue cuestionado por el equipo Haas Chris Graythen - Getty Images North America

De acuerdo con la información suministrada por Motorsport, de España, Alpine apeló dos veces la protesta de Haas, considerando que Alonso era inocente y que la protesta de Haas “se presentó 24 minutos después del límite, no debería haber sido aceptada y, por lo tanto, la penalización debe ser considerada como válida”.

La FIA escuchó a ambas escuderías este jueves y anunció que “acepta” la apelación de Alpine referente al auto de Alonso y por lo tanto “se retira la penalización de stop and go de 30 segundos”. De ese modo, el español recuperó la séptima posición que obtuvo de manera brillante.

Como parte del fallo inicial, los comisarios de pista habían dicho que estaban preocupados por el hecho de que se permitiera a Alonso permanecer en la pista con el retrovisor suelto y que luego se cayera, por lo que recomiendan “encarecidamente que se pongan en marcha procedimientos para controlar esos asuntos”, y que se informe a los equipos a través de mensajes de radio o de la bandera negra y naranja. Los comisarios añadieron: “También entendemos que el presidente de la FIA ha iniciado una revisión del uso de la bandera negra y naranja”.

Alonso cree que la decisión final de la FIA es lógica Hasan Bratic - Deutsche Presse-Agentur GmbH

El dictamen final estuvo en línea con la expresión de deseos del propio Alonso, este jueves, cuando dijo: “Apelamos básicamente porque la protesta de Haas se presentó fuera de tiempo y hubo un par de cosas: una, que la FIA no me mostró la bandera negra y naranja, por lo tanto pensaban que era seguro seguir pilotando ese coche. Luego el coche llegó a parque cerrado y pasó todas las verificaciones, le dieron luz verde. Y luego la protesta llegó demasiado tarde”.

Alonso había advertido del enorme precedente que sentaría Fórmula 1 si le hubieran mantenido la sanción: “No hay duda de que esa no fue la decisión correcta. Y si esa es la decisión correcta, abrirá un gran problema para el futuro en la Fórmula 1. Porque entonces creo que el 50, 60 o 70% de los coches tendrán que retirarse cuando tengan un dispositivo aerodinámico que no esté bien reparado, porque el monoplaza no será seguro. Y también se abrirá el debate de si se permite protestar 20 minutos después del límite porque no se considera demasiado tarde... ¿es un mes demasiado tarde? ¿una hora? ¿10 años? ¿Cuándo es demasiado tarde?. Eso, creo, no nos lo podemos permitir. Por eso fue un día muy importante para nuestro deporte”.

LA NACION