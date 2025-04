La TV oficial de la Fórmula, 1 bajo la lupa: quejas por supuestas manipulaciones en los contenidos de las transmisiones de radio entre pilotos y equipos

Resulta increíble, tanto que inquieta. Si bien el negocio y el show son el motor principal de la Fórmula 1, lo que está sucediendo con la supuesta manipulación de las radios de los pilotos durante las transmisiones de TV de las carreras apunta a la credibilidad del Gran Circo. Y después del Gran Premio de Arabia Saudita, aparecieron varias versiones que indican que la organización alteró el contenido de los diálogos entre Max Verstappen y su ingeniero Gianpiero Lambiase, una situación que habría afectado negativamente la imagen del neerlandés.

Y lo que denuncian desde Red Bull, según informa el diario español Marca, es que durante la carrera disputada en Yeda, cuando Verstappen recibió una penalización de cinco segundos por una maniobra contra Oscar Piastri, se dio un diálogo por radio que fue modificado por la transmisión oficialLa sanción para el neerlandés se la comunicó Lambiase en la cuarta vuelta: “Has recibido 5 segundos de sanción por el incidente en la curva 1, cabeza abajo”. Frente a esta información, en la TV se mostró que Verstappen respondió de la siguiente manera: “Bueno, eso es jod... adorable”.La retransmisión censuró la palabra mediante un pitido y empleó asteriscos en su transcripción, insinuando que el piloto había respondido con una grosería. Al difundirse que Verstappen presuntamente dijo “fucking” (un exabrupto), el incidente generó revuelo. Sin embargo, las transcripciones completas de F1 TV revelaron que la frase real del neerlandés fue “bloody lovely”. Bloody es un término que denota fastidio (maldito, jodido), pero que está lejos de ser considerado obsceno. Desde Red Bull creen que este tipo de supuestas alteraciones no hacen más que afectar a imagen de su piloto estrella.

Max Verstappen se mantuvo cauto a la hora de hablar y entendió que ra mejor no extenderse en comentarios sobre la decisión de los comisarios sobre su penalización y tampoco habló el manejo de la comunicación por parte de la FOM, para evitar posibles represalias. “Creo que también es mejor que no hablemos de eso porque de todos modos no se nos permite expresar nuestras opiniones al respecto, así que...”, dijo el neerlandés.Ahora bien, se multiplican la preocupación por este tipo de situaciones, ya que estas supuestas alteraciones no son nuevas en la temporada. Es que en el Gran Premio de China, también se cuestionó a la Formula One Management (FOM) por omitir una parte crucial en el intercambio de mensajes entre Lewis Hamilton y su equipo en Ferrari.

En ese cruce por radio se transmitió que la escudería italiana le solicitó al piloto británico cederle posición a Charles Leclerc. Pero eso no sucedió, porque en la transmisión completa de la carrera, se advierte que Hamilton propuso dicha posibilidad. Ferrari se manifestó en contra de esta acción y expresó que esta “narrativa errónea” afecta la percepción pública de sus pilotos.

Frederic Vasseur, el director del equipo Ferrari, tras el final de la carrera en Shanghai, dijo con cierta ironía: “Creo que esto es una broma de FOM porque la primera llamada vino de Lewis”. Ante este escenario, las autoridades de FOM se pronunciaron negando las acusaciones.

