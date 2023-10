escuchar

La cara y el cuerpo delataban agotamiento, pero el gesto de los brazos apuntando al cielo denunciaba felicidad. Leonel Pernía se trepó al techo del Renault Fluence y desde arriba los observó a todos: a su compañero de fórmula, Antonino García; a los incansables mecánicos del Ambrogio Racing y a Alejandro Reggi, el director de una estructura que el año pasado se reinventó cuando predominaba la oscuridad y ahora domina la escena. Abajo, todo era abrazos y celebración por un nuevo título y una nueva victoria en la carrera emblemática del TC2000: los 200 Kilómetros de Buenos Aires.

Una combinación perfecta para desatar el festejo de un equipo que avasalló en la temporada y que exhibió a Pernía en un nivel superlativo para manejar un auto que resultó protagonista en todos circuitos. El triunfo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez fue el corolario de una fantástica tarea que apenas necesitó ajustar detalles entre dos pilotos que cada vez que se reunieron en los últimos tres años finalizaron en lo más alto del podio: Pernía-García, sinónimo de éxito.

Marca registrada: tercera victoria consecutiva del binomio Leonel Pernía-Antonino García en los 200 Kilómetros de Buenos Aires Prensa TC2000

La corona de TC2000 y los 200 Kilómetros de Buenos Aires en la actualidad son equivalentes a Pernía, aunque en el pasado el campeonato y la emblemática carrera enseñaban un hechizo para el piloto. Los subcampeonatos se acumulaban y la tradicional prueba lo tenía fuera del radar de la lista de ganadores. “Alguna vez pensé que nunca se me iba a dar una victoria en esta carrera”, señaló el tandilense, que sumó los últimos cuatro triunfos de los seis que acumula Renault, imbatible desde 2017, cuando Emiliano Spataro y Christian Ledesma iniciaron la cuenta.

Aquella resultó una victoria épica, después de que el auto se destrozara en los entrenamientos y los mecánicos del Sportteam estuvieran 16 horas trabajando para devolverlo al ruedo; la lluvia y el sobrepaso en el giro final, el desenlace heroico. Facundo Ardusso y Mariano Altuna firmaron el segundo éxito y, a partir de 2019, Pernía tomó el control; primero, con Damián Fineschi –terminó segundo como invitado de Facundo Marques, también con Renault- y luego diseñó la trilogía con el rionegrino García.

La celebración Leonel Pernía, que en 2023 se impuso dos veces en Buenos Aires, pero también en los autódromos de Alta Gracia, San Jorge, La Rioja y Río Cuarto Prensa TC2000

El autódromo de Buenos Aires fue el comienzo y el final en el camino de la consagración. Doble victoria en el Gálvez, éxitos en Alta Gracia, San Jorge, La Rioja y Río Cuarto… los escenarios que lo tuvieron como ganador a Pernía, que en los 200 Kilómetros gatilló un triunfo que tuvo a Antonino como actor protagónico. El Tanito marcó la pole el sábado y el rionegrino –tras la penalización- escaló de la sexta a la tercera posición en la carrera Sprint.

Con una competencia de 55 giros –se recortaron cinco, por lo que los 200 Kilómetros resultó una cifra de marketing-, la estrategia, la administración del Push to Pass –la potencia extra que se activaba en dos sectores del circuito-, la conservación de los frenos y los neumáticos, detalles que exigía la planificación.

El abandono de Julián Santero, que corrió junto con Matías Rossi, liberó el camino para la consagración de Leonel Pernía; el mendocino rompió el radiador y debió desertar en los 200 Kilómetros de Buenos Aires Prensa TC2000

Como en la mayoría de los binomios, el piloto invitado –debía manejar un mínimo de 20 vueltas- se hizo cargo de la largada y el piloto titular cerró la carrera. “Dos meses atrás me llamaron del equipo para confirmar mi presencia más que para preguntarme: ‘¿Contamos con vos?’, me dijeron y casi que no te dan tiempo para negarte”, comentó Antonino, que durante el resto del calendario es ingeniero del chileno Felipe Barrios Bustos, que participó junto con Javier Merlo en la estructura del Ambrogio Racing. “Los presupuestos son inalcanzables para mí, ya me cuesta trabajo conseguir el dinero que necesito para correr en el Turismo Nacional”, apuntó sobre tener una butaca a tiempo completo quien se reparte como ingeniero en el Ambrogio Racing y en ser piloto, de un Toyota Corolla, en el Arana Ingeniería Sport, en el TN.

El cambio de pilotos: Pernía toma el lugar de García

Una magistral maniobra de García en la largada definió el pleito. Los brasileños Ricardo Maurício –ganador de la carrera Sprint e invitado de Néstor Bebu Girolami (Chevrolet Curze)- y Carlos Cacá Bueno (Honda Civic) ingresaron excedidos en la Curva 2 y Antonino ejecutó la doble superación. “Estaba complicada la pista por el caucho y ellos venían de correr la prueba de Stock Car, con otros neumáticos y con autos de tracción trasera. El duelo entre los dos creo que me ayudó, ellos se pasaron y aproveché a tirarme por adentro para saltar a la punta. Después tenía que administrar una diferencia y dejarle el auto a Leo, al revés de lo que hicimos las dos veces anteriores donde me tocó terminar la carrera”, comentó con sencillez y naturalidad García, que administraba una ventaja de cuatro segundos cuando se hizo el cambio de pilotos. “En la parada también se ve el mérito del equipo: los chicos vienen practicando esa situación desde hace dos carreras, por eso sale todo bien”, dijo quien, de joven, debía elegir entre las pistas y la música, porque era parte de una orquesta.

Un comienzo enredado, tras un despiste del piloto invitado Matías Milla en la primera vuelta, complicó a Franco Vivian, que jugaba sus últimas fichas para batallar por el título Prensa TC2000

De mentalidad fuerte, aguerrido si tiene que batallar una posición y con la calma necesaria para entender el momento para atacar o defender, el conocimiento del auto y el ritmo que Antonino impone en una carrera son virtudes que Pernía observó cuando lo eligió por primera vez como invitado. Con 20 años fue campeón con Ford en TC2000 –era la telonera del Super TC2000-, pero el presupuesto nunca le permitió tomar un asiento en las dos categorías de referencia del automovilismo argentino. “No hay muchos lugares disponibles y para correr en TC hay que hacer la escalera desde el TC Pista Mouras y para eso se necesita dinero…”, advierte, el rionegrino de Luis Beltrán, que se destaca en la pista y por su bajo perfil.

Con el auto en manos de Pernía, el binomio utilizó la primera ventana, en la vuelta 20, para ensayar el cambio de pilotos. El único pasaje de zozobra se produjo con el ingreso del Auto de Seguridad, a falta de dos giros, lo que provocó que la carrera se extienda hasta la vuelta 57. Sin Julián Santero (Toyota Corolla) que abandonó por una rotura del radiador y así liberó el camino a la consagración –el mendocino corrió con Matías Rossi, vencedor en la segunda carrera de Stock Car-, su hermano Mariano y Marques hicieron de dique en el relanzamiento ante el intento de ataque de Ardusso (Honda Civic) y sólo quedaría tiempo para la victoria y el título.

“Vinimos muy concentrados con Anto para ganarla y asegurar los puntos para el campeonato y termina pasando todo lo que pasó: ganar la carrera, ganar un nuevo título. No hace mucho lo vimos desde abajo, perdimos por un punto el campeonato, y ahí pensaba ‘qué lindo sería ganar acá y ser campeón en Buenos Aires’. Y al final se me dio con el equipo que uno lleva en el alma, porque este es un grupo de animales que no para de trabajar. Lo mío con el primer campeonato fue una cuenta saldada y como dije, de ahí en adelante laburo para ellos e intento darle todo lo que se merecen. El mejor equipo de la Argentina, lejos. Nos conocemos desde el 2007, imagínate todo lo que vivimos juntos: carreras, pruebas… Iba con Tiago, mi hijo, que estaba aprendiendo a manejar un triciclo, al Cabalén a probar y ahora, 15 años después, disfruto de este presente”, dijo un emocionado Pernía, que a los 48 años disfruta de una segunda juventud sumando victorias y coronas.

Descorchan Leonel Pernía y Antonino García, la fórmula del éxito del TC2000 en los 200 Kilómetros de Buenos Aires Prensa TC2000