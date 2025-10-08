Lewis Hamilton le aconsejó a Oscar Piastri que no devuelva más posiciones y el australiano sorprendió con su respuesta

A pesar de haber obtenido el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1, la crisis interna de McLaren parece no cesar a seis fechas del final. Después del cruce que tuvieron en el Gran Premio de Singapur Lando Norris y Oscar Piastri -y que se extendió incluso después de la carrera-, el piloto australiano respondió a un consejo que Lewis Hamilton, de Ferrari, le había dado días atrás respecto a qué debería hacer si quiere conseguir el campeonato mundial.

El jueves, en la previa al GP de Singapur, Hamilton fue consultado sobre los conflictos internos de McLaren a raíz de las reglas internas de la escudería y los comportamientos de sus pilotos en carrera. “Que no devuelva más posiciones”, sugirió el siete veces campeón del mundo.

Osca Piastri saluda a Lewis Hamilton y Fernando Alonso WILLIAM WEST - AFP

El británico estaba haciendo referencia a lo ocurrido en Monza, cuando el equipo le pidió a Piastri que le devuelva a Norris la posición que había perdido tras una mala parada en boxes. Esto fue criticado tanto por los fanáticos como por los pilotos, teniendo en cuenta que ambos corredores se están disputando la cima campeonato.

Aquella declaración de Hamilton pasó desapercibida hasta después de la carrera del domingo. Y es que en la primera vuelta, Norris golpeó a Piastri en una curva y sacó provecho de la situación, superando al australiano. A pesar del pedido de Piastri al equipo, McLaren decidió no devolverle el lugar al número 81 de la parrilla.

Oscar Piastri celebra el podio obtenido en Zandvoort Patrick Post� - AP�

Finalizada la carrera, la periodista brasileña especializada en F. 1 Julianne Cerasoli le preguntó a Piastri sobre las declaraciones de Hamilton, y el australiano soló una bomba. “Él ha estado en esta posición muchas veces”, evaluó el joven piloto, evocando las batallas que supo tener Hamilton con algunos de sus compañeros de equipo, como fue el caso de Nico Roseberg en Mercedes y con Fernando Alonso en McLaren. “Seguiré su consejo“, aseguró.

La contundente respuesta de Piastri encendió las alarmas dentro de McLaren en la recta final del campeonato 2025, ante la posibilidad de que durante las siguientes carreras el joven de 24 años decida ignorar las órdenes del equipo, frustrado y enojado por estos antecedentes.

Quedan seis carreras y Piastri lidera la tabla con 336 puntos, seguido por Norris con 314 y Verstappen con 273, que desde la reanudación del calendario ya descontó 61 puntos y se acerca con un Red Bull mucho más competitivo.

La tensión entre Piastri y Norris en Singapur

El escenario de McLaren para conquistar nuevamente el Campeonato de Constructores era favorable en el Gran Premio de Singapur: necesitaba sumar al menos 13 puntos. Con este contexto, los pilotos de la escudería desviaron su objetivo y se enfocaron en la lucha por el título, una disputa que se vive más puertas adentro que en las pistas.

Norris y Piastri celebran la obtención del título de constructores con McLaren Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Tal como informó LA NACION, en el último GP, la tensión escaló: en la Curva 3, apenas se apagaron los cinco semáforos rojos, Norris, que largó quinto, cumplió, de manera agresiva, con la promesa de acortar la brecha y para eso tomó cada centímetro de la pista: se filtró por el interior, llevó a Piastri contra el muro y llegó a rozar el auto de Verstappen, lo que provocó que el endplate izquierdo se dañara, aunque no le quitó rendimiento aerodinámico al coche N°4.

“Todos en la parrilla habrían hecho exactamente lo mismo que yo hice”, afirmó Norris con bronca y agregó: “Así que creo que si me criticás por simplemente ir por el interior y colocar mi coche en el interior de un gran hueco, entonces, sí, creo que no deberías estar en la Fórmula 1”.

Por su parte, Piastri cuestionó a su equipo por la radio preguntando si estaba de acuerdo con que Norris “simplemente” lo apartara del camino después de que chocaran ruedas en la primera vuelta cuando adelantó a su compañero de equipo.

Piastri, en el GP de Singapur Clive Mason - Getty Images AsiaPac

El director ejecutivo de la escudería, Zak Brown, dijo que McLaren estaba “dejándolos correr”, pero el papel activo del equipo en la gestión de la lucha por el título de sus pilotos este año significa que su decisión de no intervenir el domingo fue objeto de escrutinio.

Qué fechas quedan

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

Con información de AP.