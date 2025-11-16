Los motivos que dio Steve Nielsen acerca de las malas paradas en boxes de Franco Colapinto

Alpine experimentó una infinidad de complicaciones a lo largo de esta temporada de Fórmula 1. No sólo con un monoplaza que no le ofreció ritmo como ser más competitivo, sino que afuera de la pista, en los boxes, el team estuvo muy lejos del rendimientos ideal, en particular en las paradas de boxes de Franco Colapinto, que a lo largo del su recorrido con el A525 sufrió detenciones muy lentas, que lo perjudicaron en su búsqueda de acceder a la zona de los puntos.

Tras el Gran Premio de Brasil, con la confirmación de la continuidad del piloto argentino para la temporada 2026 en la escudería francesa, Steve Nielsen, el director general de Alpine, en una charla con Motorsport, reveló un problema estructural de la escudería y fue muy autocrítico sobre el rendimiento operativo del equipo, al que calificó como “poco competitivo“, y se enfocó en un punto crucial sobre la falta de fiabilidad en las paradas para el cambio de neumáticos.

Steve Nielsen reconoció que no fueron competitivos en los boxes. (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images) Qian Jun/MB Media - Getty Images AsiaPac

Nielsen atribuyó la raíz del problema a un factor externo a la escudería: “Hemos estado teniendo dificultades con nuestras paradas en boxes. Han sido poco fiables. Una razón importante de eso es que hemos perdido gente por el undécimo equipo (Cadillac). No es que haya falta de atención al detalle o pereza ni nada por el estilo“, explicó Nielsen.

La referencia de Nielsen respecto de la pérdida de personal por su traspaso a Cadillac se debe a que muchos técnicos y especialistas de boxes fueron tentados por la escudería estadounidense que ingresará a la Fórmula 1 en la temporada 2026, con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos. Según los comentarios del director de Alpine, se vieron obligados a reestructurar su plantel en un sector determinante para la eficiencia en la carrera.

“Es un poco como un equipo de fútbol. Si no puedes poner a tus mejores 11 jugadores en el campo, lo más probable es que rindas un poco peor. Y hemos tenido que pasar por eso. Y, por supuesto, tenemos gente buena y capaz, y los formaremos. Pero necesitan un recorrido y eso lleva tiempo, porque no puedes hacerlo en un fin de semana“, explicó Nielsen respecto de lo que sufren la falta de especialistas en un sector tan vital.

😒🗣️ Oh my god… | La parada de Franco Colapinto en el GP de Hungría #Colapinto #HungarianGP pic.twitter.com/hYy94LftxH — Mati Da Rocha (@mati_darocha) August 3, 2025

Lo que sucedió con Colapinto en el Gran Premio de Hungría resultó todo un síntoma de esta referencia de Nielsen. En aquella fecha realizó su primera detención en la vuelta 13; sin embargo, cuando cambió los neumáticos medio por los duros, tardaron 11 segundos, muy por encima del tiempo estimado de poco más de 2 segundos.

Pierre Gasly tampoco tuvo buenas paradas en los boxes, como lo ocurrido en el Gran Premio de los Austin el mes último, cuando su cambio de neumáticos se demoró más de cinco segundos, al igual que en el Gran Premio de Brasil, en Interlagos, cuando en la segunda detención de Colapinto tardaron el mismo tiempo que con Gasly, lo que le hubiera puesto a pelar por sus primeros puntos en la temporada, ya que terminó 15º y a 5 segundos de Liam Lawson, que concluyó séptimo.

En este escenario complejo, Nielsen considera que la temporada 2026 se podrá ver el potencial de Alpine: “Estamos haciendo cosas ahora que, aunque no sean evidentes para el mundo exterior, nos beneficiarán en el futuro“.