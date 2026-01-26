Los test en Barcelona bajo una celosa seguridad, con bandera roja para Franco Colapinto y algunas ausencias

Comenzó la acción de la Fórmula 1 con los test en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con los primeros giros de los equipos que en las pruebas privadas que se extenderán hasta el viernes próximo. Para estas evaluaciones las escuderías pretende mantenerse alejadas de los medios y se desplegó un operativo de seguridad con la intención de que sean mínimas las filtraciones de lo que sucede en España.

Algunos medios especializado ofrecieron algunos detalles y tanto Motorsport como The Race revelaron que algunos periodistas y fotógrafos se ubicaron en las colinas afuera del circuito para intentar captar algunos detalles, pero aparecieron “un coche de seguridad y un guardia” para pedirles que se retiren porque “cualquier vista del circuito, incluso en terrenos públicos, es propiedad del circuito”, les argumentaron.

Por el momento salieron a la pista algunas escuderías: Red Bull, Alpine, Mercedes, Haas, Racing Bulls, Audi y Cadillac. La ausencia de Williams sorprendió a los especialistas que revelaron que el equipo comunicó en las últimas horas que se ausentaría “por problemas en el desarrollo de su monoplaza”.

Algunas pistas de cómo serán algunas máquinas las reveló la cuenta de la Fórmula 1, que en posteos mostró que Mercedes salió en primer lugar a la pista, que después giró Audi y Alpine también mostró su A526 con Franco Colapinto en la butaca del monoplaza del equipo francés. “¡Tres equipos no pierden tiempo en salir a la pista!“, escribieron en la publicación de la F1 en una de las primeras imágenes que se conocieron en la semana denominada ”Shakedown Week”.

And the 2026 Shakedown is under way... 👀



Three teams waste no time in taking to the track!#F1 pic.twitter.com/nGNiHns8cs — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

El perfil de la F1 también mostró una filmación de Cadillac girando en Barcelona. Según explicó en una publicación Motorsport, tanto McLaren, Ferrari como Aston Martin no saldrán a la pista en este lunes.

Tanto en el seguimiento en vivo del diario español AS, como Motorsport, contaron que la primera bandera roja de la jornada fue para el Alpine de Franco Colapinto que se quedó detenido a la salida de los boxes. Pero inmediatamente después explicaron que no pareció ser grave porque el piloto argentino, tres minutos después, pudo continuar.

También giraron en el trazado Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi), este último fue protagonista de otra bandera roja, pero no se conocieron detalles de por qué se detuvo el R26, que estuvo como 15 minutos parado y toda la acción detenida por esta situación.

Isack Hadjar, que reemplaza desde este año a Yuki Tsunoda, en Red Bull Racing, estuvo al mando del RB22 y según revelaron algunos medios, fue el más rápido de la jornada con un tiempo de 1:18.835, tras 44 giros, mientras que detrás estuvieron Kimi Antonelli, con Mercedes, con un registro de 1:20.700 (56) y tercero Franco Colapinto, después de 28 vueltas, con 1:21.348.

Los tiempos no son determinantes para los equipos, ya que las escuderías se enfocan en estos primeros ensayos en poder sumar kilómetros con los monoplazas en la pista para empezar a comprobar la fiabilidad de los componentes y optimizar cada desarrollo de las máquinas.

También salió a la pista, hasta el momento, Valtteri Bottas, con el Cadillac y la tercera interrupción del primer turno fue con el VCARB 03, de Liam Lawson, con el Racing Bulls. El neozelandés sufrió un desperfecto y quedó detenido en la recta cuando iba a hacer la práctica de salida.

Up and running at the Barcelona Shakedown 🙌 pic.twitter.com/tWjS4MMsPP — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 26, 2026

La Fórmula 1 también difundió una galería de fotos con algunas imágenes de los coches de la nueva era que circularon en Barcelona durante las primeras horas de esta mañana y también explicó que en la sesión de la tarde Antonelli le cederá su lugar en el Mercedes a George Russell.