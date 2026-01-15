Luciano Benavides y Ricky Brabec: se vienen los rounds finales para definir al campeón de motos del Rally Dakar

AL HENAKIYAH, Arabia Saudita.- Terminó el secreto, ya no disimulan. El mapa de la carrera se desplegó sobre la mesa y allí se encuentran las cartas de cada uno. Solo queda esperar que el propio Rally Dakar devele su mano para ver quién alcanza primero el objetivo pasado mañana en Yanbú, cuando se cierre la 48va edición del raid más desafiante del mundo.

Con dos etapas por delante, el argentino Luciano Benavides (KTM) lidera con solo 23 segundos de diferencia sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), en Arabia Saudita. El californiano escondió su potencial y perdió tiempo intencionalmente, para largar detrás del salteño el viernes en la penúltima etapa, de extenso kilometraje. “Ricky jugó a las escondidas”, disparó Benavides, explicando para LA NACION cómo Brabec “frenó a cien metros de la llegada” para conseguir con picardía el lugar propicio para su táctica. “Yo no tengo ninguna estrategia”, reconoció Luciano, argumentando que “salí de inicio a fin a hacer lo mejor que podía”. A pesar de que han corrido casi 45 horas desde que se largó la competencia, el 3 de enero, la batalla por la gloria se reduce a dos pilotos, de equipos diferentes y con una brecha ínfima. “Yo sólo quiero tener cerca a Luciano”, explicó Brabec cuando se le consultó sobre la estrategia de “parar y ceder minutos”. Para el piloto de Honda, doble ganador del Dakar en motos (2020 y 2024), el último día tendrá un recorrido escaso y por ello es imperioso estar bien acomodados en la víspera de la definición.

Ricky Brabec confía en superar en el último tramo a Benavides A.S.O./J.Delfosse/DPPI

Luego de hacer unos 200 kilómetros de enlace por ruta abierta, terminada la sección de carrera, Brabec se adelantó y fue uno de los primeros en llegar al campamento. “Hoy fue un día de estrategias”, reconoció el piloto de 34 años. Estaba convencido de que Benavides estuvo regulando su ritmo, puesto que Skyler Howes, quien también es estadounidense y maneja una Honda, había pasado al argentino en el camino.

“Vi que Luciano simplemente se quedó pegado a Skyler, lo que quiere decir que fue lento por tres minutos, más o menos”, detalló, con lógica. Es que Benavides largó tres minutos delante de Howes y las rápidas cuentas de Brabec revelaron que el salteño, alcanzado por éste, terminaría la etapa detrás. Brabec vio esto en el punto de reabastecimiento, donde todos se detienen a cargar nafta durante una cantidad de tiempo determinada.

Una conversación entre el español Edgar Canet y Luciano Benavides en medio del desierto árabe A.S.O./J.Delfosse/DPPI

Según explican los pilotos de motos en el Dakar, largar desde atrás facilita el ritmo veloz porque permite seguir las huellas de los que pasaron antes. En ese momento, Brabec cambió su mirada de la carrera: “Tuve que hacer, más o menos, el mismo juego para la estrategia de mañana”, confirmó a LA NACION. “Ahora voy a largar seis minutos detrás de Luciano, voy a empujar y esperar lo mejor”, redondeó, con la esperanza de descontar terreno. Así, tomará un riesgo para intentar bloquear el avance del argentino.

Benavides, que por primera vez está tan cerca de lograr el sueño dakariano, intenta enfocarse en su propio ritmo. “Ahora se empiezan a ajustar los resultados y Ricky jugó un poco a las escondidas”, dijo, revelando que “me esperó al final, para largar mañana por detrás”. El salteño de 30 años aún trata con cuidado los ligamentos de la rodilla izquierda, dañados en una fuerte caída en octubre que también afectó su hombro, corriendo en Marruecos. Un golpe importante antes de largar el Dakar, en Yanbu, puso en riesgo su participación pero, contra todo pronóstico, logró tomar la salida. De repente, se encuentra en un escenario inesperado, con el que ni se atrevió a soñar luego de tantos inconvenientes.

Ricky Brabec, el escolta de Benavides en la categoría Motos del Dakar 2026 A.S.O./ Jennifer Lindini

“Es decisión de cada uno lo que hace. Él venía delante mío y frenó, a cien metros de la llegada estaba escondido para quedar atrás mío en la clasificación y, mañana, largar detrás, teniendo en cuenta los riesgos que uno tiene cuando abre pista o va más adelante, donde se puede perder más tiempo”, desarrolló Luciano. Sin profundizar en los motivos que pueda tener Brabec para tomar ese camino, el joven, que desde sus años juveniles en el enduro fue apodado “Faster”, simplemente señaló: “No puedo controlar lo que él hace y lo único que puedo hacer es la mía”.

Edgar Canet podría ser la clave para Luciano Benavides. El español, retrasado en la tabla general luego de varios inconvenientes en la carrera, ha forjado una amistad con el argentino. Comparten la casa rodante siendo ambos pilotos oficiales de KTM Factory y, a pesar de tener diez años menos, la promesa del motociclismo ibérico convive con alegría junto al talento sudamericano. Canet largará justo antes que Luciano, separados por tres minutos, por lo que tendrán la chance de trabajar en equipo para la navegación.

Luciano Benavides, a toda velocidad sobre las dunas (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Si Edgar logra guiar con velocidad a Luciano en la duodécima etapa, de 311 kilómetros cronometrados, el avance de Brabec se podría neutralizar para extender la lucha cerrada hasta el último día. Los Benavides saben de estas cosas porque Kevin, hermano mayor de Luciano, se impuso en dos de los finales más apretados de la historia: en 2021, frente a Sam Sunderland, y en 2023, contra Toby Price. “Desearía haber llegado con un poco más de margen en la clasificación, pero esto lo hace más interesante y más lindo”, remarca el menor de la familia de motoristas salteños.

A pesar de las “roturas” del cuerpo, el norteño continúa dando pelea y obliga a los rivales a plantear variantes con tal de superarlo. “Pase lo que pase y como se dé el resultado, yo estoy muy feliz con lo que vengo haciendo”, continuó Benavides. “Estar acá, en la pelea por la victoria del Dakar después de las lesiones, de donde vengo, y todas las cosas por las que pasé, se dé como se dé yo voy a estar orgulloso”, lanzó. Por supuesto, quiere ganar.

Hace dos semanas dijo que podía vencer a Daniel Sanders, su compañero de escuadra y dominador de la temporada. Lo hacía, hasta que el australiano se cayó por exigir su velocidad contra el argentino. Las últimas batallas serán contra el escuadrón del ala dorada, con las Honda de Ricky Brabec, a 23 segundos, así como la del español Tosha Schareina, a 15 minutos y 16 segundos. Llevando la presión a los de la vereda de enfrente, cerró el diálogo aclarando que “quiero pelear por la victoria, pero sé que nada es el fin del mundo”.

El ambiente es el de una etapa determinante, aunque queden dos días. Si las distancias se extienden, para cualquiera de los favoritos, el kilometraje del último día podría ser corto para dar vuelta una tendencia. Por esto, la penúltima jornada huele a definición para Luciano, el inquebrantable.