Mariano Werner, el dueño de la gloria y de los millones del Turismo Carretera en Córdoba

Apenas cuatro fechas, la final de la carrera en Neuquén no se corrió por la tormenta de viento, y el calendario del Turismo Carretera empezó a apretar a pilotos de renombre. Mariano Werner, tricampeón y una de las figuras populares de Ford, llegó a la cita en el autódromo Oscar Cabalén, de Córdoba, como parte de la nómina de apellidos de jerarquía que desandan una situación incómoda, aun cuando restan cinco episodios para conocer a los 12 mejores clasificados de la Etapa Regular del campeonato, espadas que pulsearán por la Copa de Oro, el mini torneo que consagra al campeón de la categoría. En Alta Gracia, donde el TC apenas corrió nueve veces y no se presentaba desde 2014, el paranaense recuperó la gloria deportiva, espantó los fantasmas que lo venían rodeando y se alzó con los 10 millones de pesos de premio de la denominada “Carrera de los millones”.

Con el triunfo, Mariano Werner saltó al noveno puesto en el campeonato; es el segundo piloto en la historia en sumar al menos una victoria en 15 temporadas consecutivas ACTC

“Que se queden tranquilos que vamos a cambiar esta racha”, relató Werner, después de largar en la fecha anterior último en Termas de Río Hondo, tras una penalización que le impuso la Comisión Asesora y Fiscalizadora en Toay, por no reducir la velocidad, mientras lideraba la carrera, con el Auto de Seguridad. Como en el trazado pampeano, en el coqueto autódromo santiagueño una falla en el motor complicó la tarea. “Hay que pasar los malos momentos y poner más que nunca. Claro que siento bronca, porque trabajamos un montón y en la misma vuelta en las dos carreras tuvimos una falla” comentaba el piloto, de 36 años, a SoloTC. No se desanimó Werner, que debutó en el TC en 2008, dos años después no ganó el campeonato porque no logró imponerse en ninguna fecha –requisito reglamentario ineludible- pero que entre 2020 y 2024 cosechó tres coronas.

En el autódromo cordobés, donde Matías Rossi era el último ganador –con Chevrolet, en 2014, año en el que fue campeón-, Werner enseñó en la prueba de clasificación que tenía el medio mecánico para festejar. “La pole es mérito de todo el equipo, es importante un punto de partida como este porque no nos venían saliendo bien las cosas”, se entusiasmaba quien no tuvo rivales: ganó su serie sobre Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) y más tarde, en la carrera final, doblegó a Julián Santero (Ford Mustang), el campeón y con quien batalló por la corona el año pasado en un desenlace que estuvo marcado por el escándalo, después de que el auto de Werner sufriera un sabotaje con papeles que obstruyeron la toma de aire, cuando se dirigía a la grilla para la carrera final del Gran Premio Coronación, en La Plata.

El premio económico de 10 millones de pesos que embolsó Mariano Werner en Alta Gracia; el entrerriano se repuso de un inicio de año enredado, que incluyó una sanción en Toay ACTC

Seis meses y 20 días se demoró la victoria, esa que tuvo un momento de zozobra cuando Santero lo superó, aunque los comisarios deportivos determinaron que se trató de una maniobra peligrosa y que el mendocino –campeón defensor- debía devolver la posición. “En la Curva 2 no me deja doblar, me golpeó en el lateral, algo parecido a lo que pasó en Neuquén con [Agustín] Canapino y [Valentín] Aguirre… Pero se hizo justicia y logramos el triunfo”, señaló Werner, el noveno máximo ganador del TC, con 28 triunfos, y el segundo piloto en la historia en firmar al menos una victoria en 15 años consecutivos. Solo es superado por Juan Gálvez, que tiene el récord de encadenar éxitos en 16 temporadas, además de ostentar el sello de máximo campeón del TC.

Dominante, el ingreso del Auto de Seguridad a falta de dos giros, después del abandono de Tobías Martínez (Toyota Camry NG), no modificó el escenario: Werner marcó el pulso y Santero, sin velocidad para atacar, optó por ser el escolta y treparse a lo más alto del campeonato: el mendocino cosechó 171 unidades y supera por diez a Mauricio Lambiris (Ford Mustang), que llegó como puntero y no pudo defender el espacio al terminar en el séptimo escalón del clasificador. Hernán Palazzo (Toyota Camry NG) completó el podio.

Celebra Mariano Werner sobre el Ford Mustang con sus hijos Salvador y Rafael; el tricampeón del TC, por una nueva conquista ACTC

Con el triunfo, Werner saltó a la novena posición en el campeonato y ya cumplió con el requisito reglamentario de la victoria para ir a pulsear por la corona. Para redondear la tarea, el equipo embolsó 10 millones de pesos, un incentivo extra, una caricia al bolsillo después de sufrir un comienzo desalentador en la pista.