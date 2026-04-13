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Matías Rossi completó todos los casilleros y el equipo Toyota selló un fin de semana perfecto en el circuito sanjuanino
El Misil se impuso en la segunda fecha del calendario y sumó su quinto éxito en el autódromo cuyano; Stang completó el 1-2 de la marca japonesa y es el puntero del campeonato
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Del circuito callejero en Buenos Aires, al costado del autódromo Oscar y Juan Gálvez, al legendario El Zonda-Eduardo Copello, de San Juan. El TC2000 mutó de un trazado urbano para abrir el calendario, a la velocidad y el vértigo que impone el dibujo cuyano. Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S) fue el dominador absoluto, desde los entrenamientos a la bandera a cuadros: el Misil enseñó su jerarquía para lograr un nuevo triunfo, el quinto en El Zonda, y quedar a uno de la histórica marca que firmó Juan María Traverso. Toyota volvió a demostrar que marca el rumbo en la categoría: Rossi y Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S) lograron el 1-2 para el equipo y son quienes encabezan el campeonato, después de dos fechas.
El circuito es un escenario emblemático del automovilismo argentino: el año pasado, el TC2000 regresó al Zonda, después de 19 años, y la categoría la abrazó para el nuevo año. Una multitud volvió a disfrutar de una carrera que tuvo a Rossi como guía en cada momento del fin de semana.
Después de una largada enredada, en la que perdió un puesto, el Misil se recuperó para cruzar en el primer lugar la meta. “Una carrera loca, porque paso de todo un poco. [Tomás] Fernández hizo una buena defensa y nosotros atrás nos complicamos. Momento clave fue cuando lo esquivé a [Facundo] Aldrighetti, eso me complicó respecto a Stang y a [Lucas] Vicinio. Recuperé por el gran potencial del auto y después aproveché el único error de Fernández”, analizó el ganador, apenas terminó la carrera.
El piloto de del Viso mantuvo una pulseada con su compañero de equipo, aunque los pilotos de Toyota Gazoo Racing Argentina no se complicaron y Rossi lideró el clasificador: “Una maniobra en la que nos respetamos, sobre todo me respetó Stang, porque lo terminé pasando en el frenaje. Una pelea entre caballeros, sin regalarnos nada, y sumando fuerte para el equipo”.
La carrera se inició con partida detenida. Rossi, que lideró los entrenamientos, señaló la pole y por el sistema de penalización ocupó el sexto casillero en la grilla, retrocedió una posición cuando los autos recibieron la señal de largada. Las alternativas se sucedieron entre los permanente intercambios de posiciones y los incidentes que provocaron neutralizaciones y el ingreso del Auto de Seguridad. Rápidamente Rossi se enfocó en recuperar terreno, escalar, y firmar el triunfo.
EL MISIL SIENDO EL MISIL pic.twitter.com/EdJtZS1CgM— TC2000 (@SuperTC2000) April 12, 2026
El momento de zozobra que sorteó el Misil fue cuando el puntero, el sanjorgense Fernández (Toyota Corolla Cross), apilaba a su espalda al resto y convirtió a la carrera en una prueba en donde la fricción se multiplicaba: Aldrighetti (Honda ZR-V) y Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross) se rozaron, después que el primero dibujara un trompo y el juninense –ganador en El Zonda en 2025- se enganchara. Rossi salió airoso del entuerto, ganó dos posiciones y observó que tenía la posibilidad de sumar un nuevo festejo, el número 47 en la categoría, y un trofeo a sus vitrinas.
El Flaco Traverso ganó con Renault, Peugeot, Honda y Toyota, y Rossi fue uno de los pilotos de la marca japonesa que extendió el dominio en El Zonda: porque además de sus victorias en 2011, 2012, 2013, 2018 y la del domingo, también Esteban Guerrieri -en 2016, tras desobedecer una orden del equipo y perjudicar a Rossi, que se quedó sin posibilidades de pelear por el título- y Ponce de León -en 2025 heredó la victoria después de un quedo de Rossi- se treparon a lo más alto del podio con Toyota.
Con el éxito, Rossi es el escolta por apenas tres puntos (47 a 44) de Stang en el campeonato. “Contento con este puesto, sirve mucho para el campeonato”, expresó el entrerriano, que también finalizó en el segundo puesto en Buenos Aires, detrás del sorprendente Franco Riva (Chevrolet Cruze), que en El Zonda arribó octavo y cayó al tercer escalón del campeonato. La alineación de pilotos de Toyota Gazoo Racing Argentina, que definió el título año pasado, vuelve a dominar la escena en la nueva aventura. En 2025, el Misil prevaleció en el último episodio, en Junín, y anudó la sexta corona en el TC2000.
Rossi no se detiene, quiere más victorias y más títulos: lo demostró en San Juan.
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