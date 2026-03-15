Franco Riva volvió al TC2000, hizo historia en el callejero de Buenos Aires y festejó a pura emoción

Luego de la descarga emotiva en el podio, levantar el trofeo con forma de torre del Parque de la Ciudad, hacer las fotos protocolares, mencionar a su abuelo recién operado y recibir la felicitación de un experimentado rival como Gabriel Ponce de León, Franco Riva, vencedor en la primera fecha del campeonato del TC 2000 en Buenos Aires, se quebró en lágrimas y simplemente agradeció.

“Es para toda mi familia esto. Mi viejo que me acompañó toda la vida no pudo estar en la carrera, pero por suerte la operación de mi abuelo salió bien y espero que no le haya pasado nada durante la carrera (risas). Me emociona mucho porque son muchos años de lucha, con poco presupuesto, llegando con lo justo con un montón de sponsors y promesas, y haber logrado esto es porque soy un privilegiado de Dios”, expresó entre lágrimas el oriundo de Gualeguaychú que recibió el trofeo de manos del Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, y luego de eso compareció con medios durante unos cuarenta minutos.

La emoción del piloto que compite con un Chevrolet Cruze del equipo Pro Racing y el número 78, tenía sobradas razones. Antonio Felipe Riva, su abuelo de 93 años, padecía una hernia bastante importante y toda la familia estaba bastante asustada porque le costó un poco la recuperación, lo que provocó que Néstor Riva, su hijo y padre del vencedor en Buenos Aires, no pudiera estar presente durante este fin de semana, cuando es un fanático del automovilismo y un fiel acompañante de la carrera de su hijo.

¡FRANCO RIVA GANÓ EL HISTÓRICO CIRCUITO CALLEJERO DE BUENOS AIRES! 🇦🇷



A bordo de su Chevrolet Cruze, se mantuvo en la punta desde la largada y dominó el circuito de las calles porteñas de principio a fin. En segundo lugar se ubicó Emiliano Stang y el podio lo cerró Gabriel Ponce… pic.twitter.com/H46SGHHdWY — TyC Sports (@TyCSports) March 15, 2026

Todo esfuerzo y sufrimiento a la distancia valió la pena. En su regreso al TC 2000, el entrerriano de Gualeguaychú sorprendió a todos y a sí mismo al quedarse con una competencia histórica en el callejero de Buenos Aires, en la apertura del campeonato 2026 de la categoría y ante una multitud en el novedoso trazado ubicado entre la Avenida Roca y el Parque de la Ciudad, en el sur de la capital. Aunque, claro, confianza se tenía y de sobra. De hecho, contó que en la previa de la competencia buscaba en su casa un lugar donde pondría el trofeo en caso de ganar en el callejero.

Si bien la pole del sábado fue para el campeón Matías Rossi, que en la final debió abandonar por problemas en su Toyota Corolla faltando 10 minutos para el cierre, Riva largó en la primera colocación de la grilla y la defendió hasta el final, soportando el embate del subcampeón Emiliano Stang, también entrerriano. El piloto de 34 años hizo una prueba impecable sobre el circuito de 2.509 metros, aunque sufrió en el final, quedando en medio de un vehículo rezagado y por su inmediato perseguidor, otro entrerriano, pero de Crespo. “Creía que tenía la carrera controlada hasta que apareció un auto rezagado y Emiliano, que venía muy jugado para tratar de alcanzarme, se me puso cerca y al mirar al espejo perdí la cabeza, pero antes de entrar en la última vuelta vi que venía pasado y fue como sacarme una mochila de 50 kilos”, expresó.

Franco Riva festejando luego de la carrera junto con su mujer Camila Godoy - LA NACION

La emoción y satisfacción lo desbordan porque es un relanzamiento. Por cuestiones de presupuesto estuvo un tiempo fuera de la categoría. Y esta victoria histórica en la tercera edición que organiza Buenos Aires en un callejero y la vigésimo tercera que lleva a cabo la categoría, puede traer mejores noticias y otra espalda para encarar lo que viene: “No sé ni qué decir, no sé si estoy soñando, porque ganar en una pista así es increíble. Sabía que el auto era muy bueno y que tenía posibilidades, era un callejero, no lo conocía y había que adaptarse al auto y en la clasificación pusimos todo y quedamos metidos entre los seis y me permitió largar en punta".

Stang, subcampeón de la categoría y compañero de equipo de Matías Rossi, salió cuarto de la parrilla y se llevó un meritorio segundo puesto para ser su primera prueba en un callejero. “Empezar así da muchos puntos para el campeonato así que estoy muy agradecido al equipo por el auto que me dio. Espero tener este ritmo el resto del año”, apuntó el piloto de Toyota.

El Chevrolet de Riva va primero, lo siguieron Cristian Ponce de León y Emiliano Stang Camila Godoy - LA NACION

Por su parte, Ponce de León valoró entrar en el podio cuando aún continúa ajustando detalles presupuestarios para tener un auto de punta en la temporada: “Quiero felicitar a los organizadores del evento, y felicitar a este monstruo que es Franco, me pone muy contento cuando a los laburantes que les cuesta le llegan los resultados. Todo llega. Creo que la grilla invertida-fue segundo en la qualy pero largó quinto- nos perjudica, pero es parte del juego. Contento y feliz por los chicos”.

Más temprano, Matías Apuzzo ganó en la categoría Fiat Competizione, seguido por Juan Pablo Ale y Agustín Roberi, mientras que en la Top Race la victoria fue para el cordobés Marcelo Ciarrocchi seguido por el actual campeón Facundo Aldrighetti y Roberto Lobay.

El festejo de Franco Riva, que agradeció a la familia y el apoyo de todo el equipo Camila Godoy - LA NACION

Dentro de un mes, se disputará la segunda fecha del TC 2000 en otro circuito histórico, en el Zonda de San Juan, pero para Riva ya habrá tiempo de pensar en esa prueba. De momento, es tiempo de celebrar y volver lo más rápido a Gualeguaychú para abrazar a los suyos.