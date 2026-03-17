Valentín Yankelevich debutó en el TC2000 y se subió al podio en el circuito callejero de Buenos Aires

Valentín Yankelevich tuvo un debut más que prometedor en el TC2000 al quedarse con el tercer puesto en la competencia disputada en el circuito callejero del Parque de la Ciudad. En un fin de semana especial marcado por el regreso de este tipo de eventos al calendario tras 13 años, el joven piloto se destacó en su primera experiencia dentro de la categoría, mostrando solidez y proyección desde el inicio.

La competencia, que convocó a más de 70.000 espectadores, se disputó en un escenario especialmente exigente para los pilotos. El circuito callejero del Parque de la Ciudad, rodeado de muros y con un margen mínimo para el error, obligó a mantener un nivel máximo de precisión y concentración en cada tramo. En ese contexto, Valentín logró adaptarse con rapidez a las condiciones y sostener un rendimiento competitivo durante toda la carrera.

Valentín Yankelevich tuvo su primera experiencia en la categoría

En lo que fue su estreno tanto en el TC2000 como en este tipo de circuitos urbanos, el piloto alcanzó un resultado que deja en evidencia un inicio más que alentador en esta nueva etapa de su carrera. Durante el evento, mostró consistencia y buen ritmo a lo largo de la jornada, lo que le permitió cerrar el fin de semana con un valioso lugar en el podio.

El debut marcó un inicio prometedor en su carrera dentro del TC2000 (Foto: Instagram @valenyan_)

Sin lugar a dudas, este desempeño representa un paso clave en su proceso de adaptación a la categoría y refuerza las expectativas en torno a su proyección. En uno de los campeonatos más competitivos del automovilismo argentino, el joven piloto empieza a consolidarse como una de las figuras a seguir en la temporada.

Su emoción tras el resultado

Luego de la carrera, el hijo de Romina Yan compartió su emoción a través de las redes sociales, donde reflejó lo que significó este resultado en su debut: “Terminó el callejero de Buenos Aires del @supertc2000 nos quedamos con el 3 puesto después de un gran fin de semana”, comenzó diciendo.

Su mensaje en redes sociales luego del desafío (Captura: Instagram @valenyan_)

En el mismo mensaje, también destacó el trabajo del equipo y el acompañamiento recibido en este proceso: “Agradecer a todo el equipo @tgr_arg que trabajaron día y noche y 40 días armaron la corolla cross gr-s desde 0 y anduvimos siempre adelante. Gracias a toda la familia Ramonda por confiar en mí y hacerme sentir uno más de esta gran familia desde el inicio”. Además, agregó: “A mi familia que me acompaña en cada paso y a todos los que se acercaron a dar su apoyo en esta carrera”, y por último sentenció: “Es recién el inicio pero vamos por el buen camino”.

Valentín junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich

Las reacciones más destacadas

Como era de esperarse, el logro de Valentín Yankelevich no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones entre familiares, amigos y seguidores. Uno de los mensajes más destacados fue el de su abuelo, Gustavo Yankelevich, quien le dedicó unas sentidas palabras: “¡Valen querido! Te felicito, el Callejero de BsAs no era nada fácil y conseguiste un P3 maravilloso”. También su hermano, Franco, expresó su emoción: “¡Estuviste increíble! Estoy sin palabras y con mucha admiración por vos”.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @valenyan_)

A estos mensajes se sumó Nico Vázquez, quien celebró el resultado con entusiasmo: “¡Vamos Valen carajo!”. En la misma línea, sus seguidores también se hicieron presentes con muestras de apoyo y orgullo: “¡Inmensamente feliz y orgullosa por vos y ser tercero es muy grande campeón!”, “¡A seguir con todo! ¡Vamos Valen!; felicitaciones vamos por más, tenés mucho potencial todavía”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en sus redes.