Max Verstappen habló sobre el término racista que usó Nelson Piquet contra Lewis Hamilton

Antes del Gran Premio de Silverstone se suscitó una fuerte polémica en el mundo de la Fórmula 1. Todo a partir de la opinión que dio Nelson Piquet en una entrevista recuperada por un portal web, que despertó muchas voces críticas acusando racismo. En aquella charla, que se filmó en noviembre de 2021, el periodista Ricardo Oliveira le preguntó al expiloto brasileño si el accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en la última carrera de Silverstone le recordó al que tuvieron Ayrton Senna y Alain Prost en el GP de Japón de 1989, y Piquet explicó que no le parecía similar y en su explicación usó un término desafortunado: habló de “neguinho” (”negrito”), para referirse al británico.

Tanto revuelo se generó por aquella nota en el canal de Youtub Motorsport Talk, que obligó a Mercedes Benz a publicar un comunicado en repudio a los dichos del excampeón mundial de Fórmula 1, al tiempo que Hamilton también se descargó. Hubo un rechazo generalizado: muchos pilotos y escuderías se pronunciaron en contra las palabras de Nelson Piquet. Pero al mismo tiempo se esperaba que Verstappen lanzara un comunicado o hiciera alguna referencia a esta polémica que levantó ampollas en la Fórmula 1. ¿Por qué le apuntaron a él? Sucede que el expiloto es el futuro suegro del neerlandés, que es pareja de su hija Kelly. De esta forma, las redes sociales empezaron a cargar contra el campeón del mundo por no hacer una reivindicación pública en favor del británico de Mercedes, más allá de que el propio Piquet tuvo que disculparse.

Max Verstappen con su pareja, Kelly Piquet, la hija de Nelson Getty Images

Finalmente, MadMax se pronunció este jueves: “Creo que la expresión que se utilizó, aunque por supuesto con diferentes tipos de culturas y cosas que decían cuando eran pequeños y más jóvenes, no fue correcta”, dijo Verstappen.“ Que sirva de lección para el futuro para no usar esa palabra, porque es muy ofensiva, y especialmente hoy en día, ya que genera más tracción”.

De todas maneras, Verstappen negó que Piquet fuera racista y describió su personalidad: “He pasado un poco de tiempo con Nelson, creo que más que la persona promedio en general, y definitivamente no es un racista”. Y amplió: “En realidad es un tipo muy agradable y relajado, y estoy bastante seguro de que también el comunicado que publicó, creo que se puede ver la palabra de dos maneras. Pero creo que sigue siendo mejor no usarla”.

Más allá de su estrecho vínculo, el campeón del mundo aseguró que no llegó a hablar con Piquet sobre el incidente: “No depende de mí para discutirlo con él. No voy a llamarlo para decirle ‘oye, eso no es correcto’, creo que él mismo lo sabe”. Ya lo dijo en su declaración, creo que se dio cuenta de que usó la palabra equivocada, así que ¿quién soy yo para llamarlo entonces? No creo que cambie nada de todos modos”.

El as de Red Bull analizó la situación de la manera más objetiva posible: “Como él mismo dijo, se puede interpretar de dos maneras, y por supuesto la gente se queda con el lado malo y se genera algo desproporcionado, porque conozco a Nelson personalmente. La gente, por supuesto, lo califica ahora de racista, lo que no creo que sea, pero estoy totalmente de acuerdo en que no se pueden utilizar esas palabras”.

Nelson Piquet desató la controversia en la Fórmula 1 Charles Coates - Getty Images Europe

Acerca de si estaba de acuerdo con la prohibición del paddock que se le había impuesto a Piquet a raíz de su comentario, Verstappen optó por una decisión no tan tajante: “Pienso que es mejor abrir la conversación en lugar de prohibir. Cuando se prohíbe a la gente, en realidad ni siquiera se está ayudando a la situación, no se está hablando”, comentó el compañero del mexicano Sergio Checo Pérez, y se extendió: “Hay que comunicarse. La comunicación es muy importante, porque si te limitas a prohibir, no ayudas a lo que estás tratando de imponer. Estás tratando de educar a la gente. Así que es mejor tener una charla”.

“Estas cosas se pueden solucionar muy fácilmente. Cuando te peleas con alguien y lo insultas y tienes una buena charla y te disculpas, y este tipo de cosas, es exactamente lo mismo. No es agradable, para el que molesta, pero las cosas se pueden olvidar fácilmente, Mientras aprendas del error que cometiste o de las palabras que usaste, no creo que debas ser expulsado del paddock, especialmente un tricampeón del mundo”, finalizó.