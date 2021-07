Hamilton vs. Verstappen: cómo fue el diálogo para decidir la sanción y el pedido de Red Bull de un castigo mayor

El incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen desató una guerra entre los dos principales equipos de la Fórmula 1. El buen trato y la amabilidad que hasta aquí existía en la relación entre ambos pilotos se estrelló contra una pared en la curva 9 del circuito de Silverstone. La FIA eligió no involucrarse en las consecuencias de semejante accidente. Aplicó un “siga-siga” que favoreció a Mercedes Benz y dejó furiosos a los integrantes de Red Bull.

La voz de los pilotos tras la delicada situación ya dejó en claro que todo será diferente de ahora en más. El holandés disparó contra Hamilton: “Estar en el hospital y ver sus celebraciones me parecieron un comportamiento irrespetuoso y antideportivo”. El británico no habló después de esa dura declaración, pero sí había culpado antes a Verstappen: “Estaba a su lado y no me dejó espacio. No voy a dejar que nada se interponga en mi camino”, dijo con frialdad.

Por eso vale repasar el momento del choque y cómo fue el diálogo entre las autoridades de los equipos y de la FIA, para llegar a esa conclusión de castigar con 10 segundos de sanción para Hamilton.

En la segunda vuelta, y luego de una intensa batalla desde la largada, Hamilton presionó a Verstappen para arrebatarle la punta de la carrera. En la curva 9, una de las más veloces de todo el calendario de la Fórmula 1, el holandés fue por afuera, el británico por el interior. La rueda delantera izquierda del Mercedes tocó la trasera derecha del Red Bull. A 295 kilómetros por hora, el auto del neerlandés salió disparado fuera de la pista y se estrelló contra los neumáticos de contención de una pared.

Las primeras palabras del incidente llegaron de parte de uno de los protagonistas, Lewis Hamilton, que le preguntó por radio a su equipo cómo estaba su adversario para luego reclamar: “Estaba al lado de él, era mi línea y giró sobre mí”.

El Red Bull de Verstappen completamente destruido después de la polémica maniobra de Lewis Hamilton

Mientras los auxiliares rescataban a Verstappen de un auto destruido, los equipos comenzaron las charlas con los comisarios deportivos para evaluar el incidente.

Christian Horner, el director de Red Bull, argumento ante Michael Masi, director de competencia, que el británico estaba por detrás de su piloto: “Hamilton nunca estuvo a la par de Verstappen. La curva era ciento por ciento de Max. En lo que a mí respecta, toda la culpa es de Hamilton, que nunca debería haber estado en esa posición. Maneja en este circuito hace años y sabe que eso no debió hacerlo. Podríamos haber tenido un enorme accidente. Gracias a Dios salió ileso. Espero que se ocupen de ello adecuadamente”.

El momento en el que Hamilton tocó a Verstappen y lo dejó afuera de Silverstone Captura TV

Toto Wolff, director de Mercedes Benz, comenzaba a preparar su estrategia. “Michael, te enviamos un correo electrónico con los diagramas de dónde deberían estar los autos. ¿Los recibiste?”, le preguntó. Masi contestó: “Toto, no accedo a mis mails durante la carrera para poder concentrarme en ella”. Wolff insistió: “Bueno, deberías mirar. Porque hay algo que tiene que ver con las reglas”. La última respuesta de Masi fue: “Toto, siéntete libre de subir a ver a los comisarios directamente”.

Jonathan Wheatley, manager de Red Bull, habló mano a mano con él: “Vi la repetición varias veces, Michael -le dijo a Masi-, y me siento realmente molesto. Esa curva no es un lugar para meter una rueda en el interior del coche”.

Lewis Hamilton celebra tras ganar el GP de Silverstone, la carrera de la polémica por su accidente con Max Verstappen LARS BARON - AFP

En simultáneo, el director deportivo de Mercedes, Ron Meadows, defendió a Hamilton. “Ahora que he tenido la oportunidad de ver las imágenes, Lewis estaba significativamente al lado en el interior de la curva nueve”, le dijo a Masi.

El fallo se esperó con tensión. Pero que la carrera se reanudara con Hamilton fue un indicativo de lo que podía pasar. Cuando se conoció que el británico debía esperar 10 segundos en boxes para lavar su culpa en una maniobra peligrosa, Horner explotó. “Tengo a un piloto en el hospital tras un impacto de 51G. Espero que Lewis esté muy contento consigo mismo”, se quejó.

¿Qué se dijo oficialmente? “El auto N°44 (Hamilton) estaba en una línea que no le permitía llegar al vértice de la curva con espacio disponible hacia el interior. Cuando el monoplaza N°33 (Verstappen) giró en la curva, el N°44 no evitó el contacto y la parte delantera izquierda de su monoplaza contactó con la parte trasera derecha del N°33. El N°44 se considera predominantemente culpable”, expresó el dictamen de los comisarios deportivos de la FIA.

Lewis Hamilton celebra con champagne en el podio de Silverstone Jon Super - AP

Michael Masi, el director de carrera de la F.1, no habló hasta este lunes. Y explicó qué al momento de analizar un accidente no se toman en cuenta los daños. “Creo que una de las grandes partes que ha sido un pilar durante muchos, muchos años, es que los directores de los equipos fueron bastante inflexibles en que no debe considerar las consecuencias de un incidente. Cuando se juzga un incidente, se juzgan el incidente en sí, no lo que sucede después como consecuencia. Si empezás a mirar las consecuencias, hay muchas variables”. La máxima autoridad de la competencia aclaró: “Esto se produjo a través de discusiones antes de mi tiempo, entre todos los equipos, la FIA y la F1″.

Pedido por una sanción más dura

Helmut Marko, asesor de Red Bull, sugirió que la sanción que la FIA impuso no fue suficiente ante la gravedad de lo que Hamilton hizo y el equipo evalúa la posibilidad de pedir la exclusión del británico de una carrera.

El final de la carrera sorprendió a varios integrantes del equipo Mercedes Benz en el hospital, acompañando a Verstappen mientras se sometía a estudios de rutina para evaluar las lesiones del accidente. Hamilton corría por la pista flameando la badera británica, luego subió al podio y descorchó champagne como si nada hubiera ocurrido. La situación enfureció más aún a los hombres de Red Bull.

Max Verstappen y Lewis Hamilton se saludan el sábado último, luego de la carrera sprint; ¿volverán a tener una relación amable? ADRIAN DENNIS - AFP

“Estaba completamente a su lado, y no me dejó espacio. Pero independientemente de si estoy de acuerdo con la sanción o no, la acepté y voy a seguir trabajando. No voy a dejar que nada se interponga en mi camino”, dijo Hamilton, que culpó a Verstappen por el choque.

Verstappen retrucó: “Me alegro de estar bien. Estoy muy decepcionado por haber sido eliminado de esta manera. La penalidad no nos ayuda y no hace justicia para la peligrosa maniobra que Lewis hizo en la pista. Estar en el hospital y ver sus celebraciones me parecieron un comportamiento irrespetuoso y antideportivo. Pero seguimos adelante”.

LA NACION