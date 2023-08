escuchar

Diez años, el mismo equipo y dos pilotos que firman un dominio abrumador. La línea de tiempo resulta un viaje dentro de Red Bull Racing, con Sebastian Vettel y Max Verstappen como protagonistas de una marca que histórica, aunque la voracidad del neerlandés indica que está dispuesto a apoderarse en soledad del registro y estirarlo a un nivel insospechado. La victoria de MadMax en el Gran Premio de Países Bajo no se enseñó como una novedad y emparejar las nueve victorias consecutivas que celebró Vettel en 2013 resalta quién es el conjunto y el hombre que marca por escándalo el pulso en la temporada. Doblegar a los rivales con un auto superior en ocasiones no es un mérito, pero vencer al resto sin ofrecer una mínima debilidad ante las múltiples situaciones que se presentaron en la pista agiganta la figura de Verstappen, un campeón que se propone reescribir páginas en la Fórmula 1.

Festeja Max Verstappen ante el ejército de neerlandeses en Zandvoort: desde el regreso en 2021, solamente Mad Max ganó en el circuito de Países Bajos ANP - Getty Images Europe

Héroe local, el piloto no defraudó al ejército de fanáticos que explotaron el circuito de Zandvoort -305 mil espectadores en tres jornadas-, y tampoco a la acción de marketing de denominar durante el fin de semana a los trenes que viajaban hacia el trazado como Max Express. Un triunfo aplastante, sencillo para la cantidad de variables que ofreció la carrera: 72 vueltas frenéticas, envueltas por las cambiantes condiciones del piso que mutó ante la lluvia del comienzo y el temporal que se desató en el epílogo, que demandó que la dirección de carrera detuviera la competencia con una bandera roja, a falta de siete giros para la bandera a cuadros. Nada de ese carrusel de emociones alteró el pulso y la concentración de Verstappen, que exprime al máximo las bondades del RB19, un auto que está destinado a proyectarse entre los mejores de la riquísima historia de la F.1. Porque su compañero de garaje, Sergio Checo Pérez, fue una pequeña sombra en los primeros compases del calendario -sumó dos triunfos-, pero ahora le cuesta sellar una vuelta sólida en la clasificación y se debe contentar con entreverarse en los podios, aunque en Paíse Bajos quedó marginado de la ceremonia de premiación por una sanción de cinco segundos.

Ocho poles y once victorias, las estadísticas de Max Verstappen en la temporada 2023 de la Fórmula 1 ANP - Getty Images Europe

Una década atrás, Vettel establecía el registro entre los GP’s de Bélgica y Brasil y ante rivales y campeones de la jerarquía de Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button, Kimi Raikkonen y Nico Rosberg, que sería monarca tres años después. MadMax, que gana de modo ininterrumpido desde la cita de Miami, no se fija en los récords -aunque celebró marcando el 9 con las manos- y hasta le quitó relevancia ante las consultas, como si la meta se redujera a los triunfos que luego se traducen en títulos. “Sinceramente, no creo que ninguno de nosotros piense en eso en exceso. Siempre queremos ganar y mirar hacia adelante, eso no es ningún secreto”, estableció ante de la carrera, esa que tiene a Verstappen como único dueño desde que el Gran Circo reestableció a Zandvoort en el calendario, en 2021. La misión del neerlandés es dominar las clasificaciones -ocho poles sobre 13- y figurar en la cima del clasificador al día siguiente, donde la estadística destaca 11 éxitos. Con esos números es imposible no animarse a señalar que el tricampeonato es cosa juzgada: 138 puntos lo separan de Checo Pérez y 171 unidades de Alonso, el primer rival ajeno a Red Bull Racing.

Con la realeza: la reina Máxima y el rey Guillermo saludan a Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Países Bajos ANP - Getty Images Europe

“Nos la pusieron difícil con la climatología, las estrategias… Una carrera difícil en la que acertamos con las decisiones. Fuimos pacientes al comienzo, porque es más fácil arriesgar cuando se está más atrás, y por eso nos detuvimos una vuelta más tarde durante el primer episodio de lluvia. Ese riesgo también hizo que fuera más divertido. Después con los neumáticos blandos y los intermedios fuimos fantásticos”, analizó Verstappen las situaciones que se reprodujeron en la pista. La primera irrupción de lluvia, en la segunda vuelta, motivó quedarse rodando y ensayar una corta etapa de supervivencia, que fue abortada por la peligrosidad de despistarse; tras la detención cayó al cuarto puesto para ejecutar una escalada que lo devolvió a la cima un puñado de giros más tarde.

En la pista y en el campeonato, Max Verstappen al frente; el neerlandés aventaja por 138 puntos a su compañero de equipo Sergio Checo Pérez en el Mundial de Pilotos Peter Fox - Getty Images Europe

La secuencia de neumáticos blandos-intermedios-blandos descubrió un undercut a su propio compañero Checo Pérez, que se sorprendió al quedar por detrás de Verstappen. “Si entraba Checo primero y Max en la siguiente vuelta corríamos el riesgo de quedar primero y cuarto, porque Alonso llevaba neumáticos slicks y Gasly creo que también. El riesgo fue para Checo, porque Max acortaba siete segundos en tres vueltas. Su vuelta de salida de los pits fue espectacular y nos sorprendió que haya adelantado a Checo. Sucedieron muchas cosas en condiciones muy variables”, sentenció Christian Horner, el jefe de RBR, sobre las estrategias para cada piloto. El británico destacó la pericia del mexicano para ser el primero en calzar compuesto para lluvia, aunque también el agua fue lo que lo hizo despistarse -en la Curva 1- y luego perder el tercer puesto por una penalización de cinco segundos por no respetar el límite de velocidad en el ingreso a los pits. “La entrada a los pits estaba inundada y cuando frené el auto hizo acquaplaning, rocé el muro y superé la velocidad permitida”, relató amargamente Pérez sobre el incidente que terminó en sanción.

La torrencial lluvia del final le ofreció dramatismo a la carrera. El despiste de Checo Pérez, de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), el accidente del chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo) y la bandera roja que detuvo el gran premio, con siete vueltas para el final... Dirección de carrera apuntó que todos los autos calzarían neumáticos intermedios y que se giraría durante dos vueltas detrás del Auto de Seguridad, antes del relanzamiento en movimiento. La legión neerlandesa, a esa altura, bailaba y cantaba en las gradas, como conociendo que ni el clima detendría a Verstappen, el imbatible de la Fórmula 1.