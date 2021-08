Max Verstappen sufrió un accidente en el final de los segundos ensayos del GP de Bélgica pero se quedó con el mejor tiempo

Max Verstappen (Red Bull-Honda) realizó el mejor tiempo de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, 12ª cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en el circuito de Spa-Francorchamps (7,004 km). Sin embargo, el neerlandés terminó la sesión con accidente, después de perder el control de la parte trasera de su monoplaza en una curva, lo que provocó el final de la prueba tres minutos antes de la hora prevista. El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), se había quedado con los primeros ensayos desspués de marcar un tiempo 1m45s199 en 18 vueltas.

El accidente de Verstappen (1m44s472 en 12 vueltas), recuerda una cuestión vital en la Fórmula 1: el reemplazo de los motores y las eventuales sanciones en la parrilla. Antes del arranque de esta triple fecha del calendario, la mayoría de los equipos aprovechó para introducir nuevas unidades de potencia. Cinco pilotos ya habían pasado a sus terceras y últimas unidades de potencia de la temporada: el propio MadMax, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Carlos Sainz y George Russell.

Este fin de semana en Spa-Francochamps, los dos pilotos de Mercedes, Sergio Pérez (Red Bull), los dos McLaren, Fernando Alonso (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), los dos AlphaTauri y Nicholas Latifi (Williams), también efectuaron el cambio. Esto significa que sólo los equipos cliente de Ferrari, Haas y Alfa Romeo siguen por el momento con sus segundas unidades de potencia.

Mientras que muchos equipos se sienten cómodos con el kilometraje de sus motores y pueden pasar el resto de la campaña con las tres unidades de potencia que tienen, algunos pilotos evalúan la chance de utilizar un cuarto motor en algún tramo hasta el final del año, lo que provocaría una penalización automática en la parrilla.

La situación de Verstappen y Pérez, ambos de Red Bull, es que perdieron sus segundas unidades de potencia como resultado de los daños en los accidentes de Silverstone y Hungaroring, respectivamente, por lo que se están preparando para necesitar una eventual penalización en la parrilla.

Antes del GP de Bélgica, Verstappen apuntó que no estaba seguro de cuándo Red Bull optaría por poner en juego el cuarto motor. “No tengo ni idea todavía, porque acabo de recibir un nuevo motor”, dijo el holandés. “Así que estamos buscando dónde, si es necesario, llevaremos un nuevo motor. No puedo decir nada sobre eso ahora. Todavía no lo sabemos”, según Motorsport.

Leclerc también está sujeto a un cuarto motor, ya que tanto él como su compañero de equipo, Carlos Sainz, están listos para tomar su cuarto motor cuando su equipo decida introducir su unidad de potencia mejorada prevista más adelante en la campaña. Si bien no se fijó una fecha, el director del equipo, Mattia Binotto, dijo recientemente que era optimista sobre el plan, que verá la unidad de potencia entrar en juego en algún momento después de Monza. “Será para nosotros un paso importante para el final de la temporada”, dijo.

LA NACION