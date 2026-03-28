Max Verstappen tiene más motivos para prolongar su enojo: “Ya ni siquiera estoy frustrado”

“Creo que hay algo mal con el auto, amigo. De pronto es completamente inmanejable en esta clasificación”, fueron las palabras del neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón de Fórmula 1 y este sábado sin siquiera poder llegar a la Q3 de la qualy para el Gran Premio de Japón. Había mucho más que frustración en esa comunicación por radio con su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase.

Está desconcertado con su Red Bull, que en la primera tanda había marcado el 10° mejor tiempo y mejoró una décima en su último intento de la Q2. Sin embargo, un último esfuerzo del Racing Bulls de Arvid Lindblad le dio al debutante el salto a la 10ª posición, lo que desplazó a Max a la zona de eliminación. Así, largará 11° en Suzuka en la madrugada argentina del domingo.

Max Verstappen se va arrancando sus prendas de protección luego de quedar eliminado en la clasificación; quedó 11° y largará desde esa posición en el Gran Premio de Japón de F1 FRANCK ROBICHON - POOL

“Voy saltando en alta velocidad en la parte trasera de repente”, llegó a ampliar en el contacto que se hizo público de la charla mientras todavía estaba en la pista. El piloto seguía sin entender lo que había sucedido cuando se quitó el casco, se dirigió a la zona de prensa y explicó que el equipo había tenido problemas para corregir los defectos del RB22 en una semana convulsionada para el propio Verstappen.

Sus primeras horas en Suzuka habían mostrado una actitud acorde a su malestar desde el inicio de la temporada cuando obligó a retirarse de la primera conferencia de prensa a un periodista. La escudería intenta limar asperezas con Giles Richards, de The Guardian, pero no encuentra la manera de satisfacer a su estrella. El jueves, cuando advirtió la presencia del cronista en la sala, expuso su enojo y dijo que no hablaría hasta que no se fuera.

Verstappen justificó su decisión al afirmar que creía que el periodista se estaba burlando de él. Según el cronista, el piloto malinterpretó su lenguaje corporal. “Se entiende que Red Bull está deseoso de limar asperezas en los próximos días o semanas para que todas las partes puedan pasar página al episodio, aunque Verstappen dijo que el momento de hablar con Richards ‘no es ahora’”, consigna el sitio motorsport.com.

“Hicimos cambios todo el fin de semana, pero al mismo tiempo también tenemos algunos problemas en el coche que estamos intentando solucionar, y supongo que volvió a estar peor en la clasificación en comparación con la FP3”, comentó Verstappen, pese a un ajuste de la configuración que describió como “no tan grande”.

El Red Bull de Max Verstappen no acelera como el neerlandés lo desea y quedó en evidencia en la clasificación en Suzuka PHILIP FONG - AFP

“En cuanto intentaba empujar, para mí estaba todo fuera de control. Realmente no estaba bien, y, además, no te da confianza para atacar ninguna curva. Para mí, estaba atascado, no podía empujar más”, se lamentó.

Incluso, el multicampeón aclaró que esos problemas no están relacionados con la unidad de potencia, que eso “no es su mayor problema”. Por segundo Gran Premio de los últimos tres, Verstappen no llegó a Q3, todo un signo. Pero sí su flamante compañero de este año, el francés Isack Hadjar, que largará octavo.

El enojo de Verstappen tras quedar eliminado en la Q2

“Ya ni siquiera estoy frustrado. Estoy más allá de eso, así que eso es un poco... no sé cuál es la palabra correcta en inglés para describirlo... Sí, no sé qué pensar al respecto, para ser sincero. No me enfado por ello, ya no me decepciona ni me frustra lo que está pasando, así que…”, cerró, sin encontrar un término que, al menos, le permita compartir lo que vive en carne propia arriba del auto quien dos días antes de comenzar la actividad en Suzuka, la tercera fecha del campeonato, se subió a un Nissan del Super GT japonés en Fuji. Todo eso sí lo divirtió, porque más de una vez dijo que la nueva era que comenzó la F1 con los autos híbridos no le gusta.