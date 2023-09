escuchar

Sonríe y le brillan los ojos. Mira con profundidad, como si siempre estuviese atento a su alrededor. Arriba de su RB19 y debajo de su máquina controla todo. Reescribe la historia cada fin de semana. Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Italia y pulverizó un nuevo récord, con 10 triunfos consecutivos. El campeón del mundo dejó en el camino el registro de Sebastián Vettel, que desde 2013 era el piloto con más victorias seguidas (9) en la Fórmula 1. Pero el neerlandés no se detiene en esas marcas, sino que las va borrando para seguir mejorándolas.

En Monza sumó el décimo festejo al hilo y selló su nombre en otra página gloriosa de la categoría. No quiere que alguien lo detenga, ni tampoco lo permitirá: disfruta de la soledad de la cima, se siente pleno cuando está por delante de los demás y alimenta voracidad. Señal clara: tras la coronación, se encargó de asegurar de que tiene un hambre de gloria como ninguno otro piloto posee.

“ Soy un animal solitario ”, confesó Mad Max entre risas, cuando le consultaron si estaba cómodo figurando solo en la vanguardia de cada carrera, y como consecuencia, en la cima de la tabla de posiciones. Miró a sus interlocutores que comprendieron a la perfección que parece imposible que alguien le pueda arrebatar el título en 2023. Red Bull desarrolló un misil que se vuelve inalcanzable para el resto de los equipos, pero también es cierto que sin el talento del neerlandés, no será viable domar semejante máquina, que cada fin de semana se separa del resto por mucho margen.

“ No está tan mal ”, mencionó Verstappen por radio, después de cruzar la línea de meta en Monza, mientras recibía la felicitación de su equipo por conseguir otro hito personal en la larga historia de la F1. Sucedió que el campeón del mundo y Red Bull vencieron en una batalla contra los Ferrari, que dieron algo de pelea: estuvieron adelantados durante por 15 giros de los 51 totales, pero no pudieron soportar los embates de la escudería líder. Sólo los RB19 vuelan sobre el asfalto y en Monza se apoderaron del 1-2. No solo Verstappen superó a Sebastian Vettel en los libros, sino que además, el equipo liderado por Christian Horner extendió su racha ganadora a 15 carreras.

Lo que sucede en esta temporada con Verstappen es extraordinario y todos están pendientes del él. Aun cuando la Fórmula 1 se transformó en un universo en el que siempre gana “el RB19 de Max”, el campeón del mundo resiste frente a todo tipo de miradas. Porque antes de este Gran Premio de Italia, el neerlandés hasta tuvo que responderle a Lewis Hamilton, que buscó sacarlo de eje al decir que tuvo mejores compañeros de equipo como pilotos que lo que es Verstappen. La estrella de Red Bull respondió con altura y contundencia: “Tal vez esté un poco celoso de nuestro éxito actual”. Y es posible, porque su supremacía es brutal.

Fue otra actuación perfecta para el bicampeón del mundo. Verstappen superó a su compañero mexicano Sergio Pérez por 6,802 segundos. Carlos Sainz de Ferrari fue tercero, 11,082 segundos por detrás del holandés y por encima de su coequiper, Charles Leclerc. Y como si fuera poco, Verstappen abrochó su 47° triunfo en la categoría reina y se ubicó a cinco de superar al francés Alain Prost (51) en el cuarto puesto de la tabla histórica de pilotos más vencedores.

The Bulls come back home in formation after their sixth 1-2 of the season#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/vlc9mJYQyt — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

La victoria de Verstappen no hace más que alimentar su imperio dentro de la categoría. No le teme a nada, no hay problema que le genere desajustes. Con 25 años, resuelve cada complicación con una sabiduría que impacta: “ Nunca me hubiera imaginado que esto era posible ”, dijo el neerlandés, luego de sumar otro mojón a una carrera, que ya se perfila para jugarle mano a mano a las estadísticas de Michael Schumacher y Hamilton en materia de resultados. Con una calma increíble, con un aplomo que lo muestra como un tremendo campeón, se erige en lo más alto de la clasificación de pilotos a 145 puntos de su seguidor, su compañero, el mexicano Sergio Pérez. Un dato que deja claro por qué la Fórmula 1 está rendida a los pies de Mad Max: los números indican que ganó 12 de 14 carreras y Red Bull se mantiene sin perder en la temporada 2023, ya que Checo triunfó en las otras dos carreras.

Fue la segunda victoria consecutiva para Verstappen en Monza y rompió el maleficio del GP de Italia, aque que dictaba que el que ganaba un año, al siguiente se quedaba fuera del podio. El campeón del mundo, antes de su victoria del año pasado, nunca había terminado más arriba de la quinta posición. Para referirlo con nombres propios: Charles Leclerc se impuso en 2019 y abandonó en 2020; Pierre Gasly festejó en 2020 y quedó al margen en 2021, mientras que Daniel Ricciardo triunfó en 2021 y terminó fuera de la clasificación en 2022.

El piloto holandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, celebra tras ganar el Gran Premio de Italia en la pista de Monza Luca Bruno - AP

Verstappen bromeó con los periodistas que le decían que si volvía a ganar, iba a tener que pedir prestada una mano para poder contar sus éxitos consecutivos. Después, hasta se tomó el tiempo de demostrar que, más allá de que vuela con su Red Bull, es un estudioso de cada estrategia: “Sabía que la velocidad de punta de las Ferrari era muy alta y había que esperar. Tuve paciencia y sabía que ellos estaban complicados con los neumáticos. Carlos cometió un pequeño error y aproveché esa chance para ponerme por delante”. Max no se cansa de ganar, conserva la ambición intacta y la búsqueda de más gloria se mantiene incólume. Así, pasó a su rival, no falló en la parada en boxes y luego se encargó de sacar ventaja con aire limpio para ir tranquilo hacia su objetivo.

El neerlandés saborea cada paso rumbo a su tercera coronación consecutiva. Es tan poderoso lo que produce cada fin de semana en el Gran Circo que, salvo que suceda una verdadera catástrofe, va camino a ganar por tercer año seguido. Y no lo altera nada, incluso, cuando algunos creen que esta racha que lo proyecta como el posible ganador de todas las pruebas que quedan de 2023, se pueda acabar en el fin de semana del 17 de septiembre, cuando la Fórmula 1 se traslade a Singapur, al circuito callejero de Marina Bay, ahí donde parece que MadMax no reina. Ahora bien, ¿quién tiene el coraje de asegurar que “el animal solitario” no puede romper cualquier lógica? El campeón del mundo no sabe de imposibles.