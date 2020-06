El estado de salud de Michael Schumacher permanece bajo un estricto hermetismo desde el accidente Fuente: AFP

Los informes de que Michael Schumacher será sometido a una cirugía de células madre en pocos días "son inexactos", explica hoy el diario británico The Guardian. La familia del ex piloto de Fórmula 1 se negó a comentar sobre las noticias que se difundieron ampliamente este jueves, pero se cree que no considerarán ninguna operación de ese tipo durante el brote de coronavirus.

Schumacher todavía está en recuperación después de un accidente de esquí a finales de 2013. El siete veces campeón de la máxima categoría del automovilismo, que estuvo en coma durante seis meses, sigue siendo atendido en su casa en Suiza bajo condiciones de seguridad muy estrictas, que centran la información sobre su estado en un cerrado círculo familiar que encabeza Corinne, su esposa.

Un representante de la familia Schumacher reiteró su posición de larga data al negarse a comentar sobre asuntos privados o especulaciones sobre la condición del ex piloto de Ferrari. Si bien la cirugía puede tener lugar en algún momento no se producirá mientras los riesgos de salud vinculados a la enfermedad que generó una pandemia permanezcan, aclara The Guardian.

Schumacher, de 51 años, tiene atrofia muscular y osteoporosis por estar confinado a la cama durante seis años. El cardiólogo francés Philippe Menasche, relacionado ahora con los cuidados de la salud de Schumacher, ha sido pionero en una técnica de injerto de células madre en el corazón, reemplazando las células dañadas por otras sanas. Se cree que el procedimiento es seguro, pero no hay pruebas de que tenga algún efecto en el cerebro.

El neurocirujano Nicola Acciari señaló que la cirugía de células madre no garantiza resultados positivos. "El objetivo es regenerar el sistema nervioso de Michael", dijo. "En los últimos 20 años, la ciencia ha hecho enormes progresos en el tratamiento con células madre. Pero eso no cambia el hecho de que todavía no sabemos mucho sobre el cerebro. No somos capaces de decir cuáles serán los resultados".

El brasileño Felipe Massa, compañero de equipo de Schumacher en Ferrari en 2006, aseguró en mayo que cualquier recuperación sería difícil. "Sé cómo está, tengo información", afirmó. "Lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil. Está en una fase difícil, pero tenemos que respetarlo a él y a su familia".

El hijo de Schumacher, Mick, de 21 años, es miembro de la academia Ferrari y competirá en su segunda temporada en la Fórmula 2 este año, cuyo comienzo coincide con la primera carrera de F1 de la temporada en Austria, el 5 de julio próximo.

