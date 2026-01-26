El diario británico Daily Mail publicó detalles actualizados acerca de la evolución en la salud física de Michael Schumacher tras el incidente ocurrido en las pistas de esquí francesas hace 12 años. El documento aporta datos precisos sobre su movilidad y las dinámicas de asistencia profesional que recibe de forma permanente en su domicilio.

Qué dice el nuevo informe médico sobre Michael Schumacher

Una silla de ruedas permite los desplazamientos diarios del expiloto dentro de su residencia en España Itsuo Inouye - AP

El reporte médico señala que el expiloto de 57 años ya no permanece postrado en una cama. El informe confirma que el paciente se desplaza en silla de ruedas dentro de su hogar. Un equipo de enfermeros y fisioterapeutas asiste al deportista durante las 24 horas del día.

Una compleja estructura sanitaria garantiza sus cuidados constantes en la urbanización Las Brisas. La comunicación mediante parpadeos rítmicos representa ahora el método principal de interacción con su entorno cercano.

Las fuentes médicas indican que el paciente comprende de forma parcial los estímulos del ambiente. Una de las personas consultadas por la prensa británica aseguró que: “entiende algunas cosas de lo que ocurre a su alrededor, pero probablemente no todas” para definir su nivel de conciencia actual.

La reconstrucción del accidente que Schumacher sufrió en 2013 - Fuente: Youtube

Los mitos que desmiente el reporte británico

El artículo periodístico aclara versiones inexactas sobre la vida social del corredor alemán: el texto sostiene que no padece el síndrome de enclaustramiento según los datos recogidos en la investigación domiciliaria. Esta patología neurológica retiene la conciencia del individuo pero anula toda capacidad de respuesta física.

Los especialistas sugieren que Schumacher percibe los sucesos cercanos sin lograr una interacción completa con sus visitantes. El informe también niega la presencia del siete veces campeón en el casamiento de su hija Gina durante septiembre de 2024.

Los encargados de la seguridad mantuvieron un protocolo estricto para evitar cualquier registro visual del exatleta en dicho evento. La residencia cuenta con muros elevados y vigilancia privada permanente en cada acceso para proteger la intimidad del grupo familiar.

Cómo es el esquema de seguridad y la vida en Mallorca

Corinna Schumacher lidera la defensa de la privacidad desde el accidente ocurrido en 2013. Un círculo muy reducido de amigos posee autorización para ingresar a la propiedad de la familia. Jean Todt y Ross Brawn visitan al alemán con regularidad en sus distintas viviendas.

El entorno del corredor evita dar precisiones sobre las mejorías del cuadro clínico ante los medios de comunicación. Los allegados alternan su estadía entre la isla española y su residencia habitual en Gland, Suiza. Los procesos judiciales contra antiguos empleados por intentos de extorsión con fotografías privadas reforzaron la decisión de blindar el entorno del deportista.

Cómo fue el tratamiento desde el accidente

El incidente ocurrió el 29 de diciembre de 2013 en la estación de esquí de Méribel. Schumacher sufrió una caída violenta contra un sector de rocas durante una jornada de vacaciones. El golpe provocó un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad.

Los profesionales del hospital universitario de Grenoble realizaron intervenciones quirúrgicas inmediatas para liberar la presión intracraneal del paciente. El deportista despertó del estado de coma en 2014 y comenzó una etapa de rehabilitación en Lausana. Su esposa recordó la fortaleza del corredor en un mensaje difundido durante el último aniversario del suceso.

La mujer manifestó: “Michael está aquí, diferente, pero aquí. Sigue demostrándonos lo fuerte que es cada día”. La ausencia de partes oficiales durante 12 años convierte a estos nuevos testimonios en la información más relevante sobre su estado de salud.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.