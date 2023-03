Nelson Piquet deberá pagar una millonaria multa por comentarios “racistas y homófobos” contra Lewis Hamilton

escuchar

El tres veces campeón Fórmula Uno Nelson Piquet deberá pagar 5 millones de reales (poco más de 950.000 dólares) en concepto de daños morales por comentarios racistas y homófobos sobre el piloto de Mercedes Lewis Hamilton, según dictaminó este viernes un tribunal brasileño.

En una entrevista en noviembre de 2021, Piquet utilizó un insulto racial en portugués en referencia al siete veces campeón del mundo al comentar el choque de Hamilton con Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Hamilton hizo un llamamiento para cambiar “mentalidades arcaicas” después de que salieran a la luz las imágenes de la entrevista el pasado mes de junio. Piquet, de 70 años, pidió disculpas al piloto británico y dijo que sus comentarios habían sido mal traducidos.

Nelson Piquet, siempre controvertido https://www.instagram.com/nelsonpiquetracing/

En otro vídeo que salió a la luz más tarde, Piquet utilizó un lenguaje racista y homófobo contra Hamilton en una entrevista en un podcast, al describir cómo Hamilton perdió el campeonato de 2016 en favor de Nico Rosberg. Hamilton, que recibió la ciudadanía brasileña honoraria el pasado junio, es el único piloto negro del deporte.

Los cargos fueron presentados por cuatro grupos de derechos humanos, entre ellos la Alianza Nacional LGBT+ de Brasil, que querían que Piquet pagara 10 millones de reales por supuestos daños morales.

En su decisión, el juez Pedro Matos de Arruda declaró que la cuantía de la indemnización se decidió “para que, como sociedad, podamos liberarnos algún día de los actos perniciosos que son el racismo y la homofobia”.

Lewis Hamilton es un ferviente militante de las causas contra el racismo Getty Images

Cronología de los hechos

Todo arrancó con la salida a la luz de una entrevista de 2021 y la cuestión corrió como reguero de pólvora. El excampeón mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet quedó muy mal parado por unas declaraciones suyas vertidas al canal de YouTube Motorsports Talk, en las que se refirió a Lewis Hamilton con la palabra neguinho (negrito). Una vez que esto tomó estado público, el universo del automovilismo tildó de racista el comentario del brasileño, y el repudio llegó desde varios lugares. Primero desde el Twitter oficial de la máxima categoría, que a través de un comunicado expresó: “El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquiera de sus formas y no tiene lugar en la sociedad. Lewis es un embajador increíble para nuestro deporte y se merece respecto. Los esfuerzos sin descanso para aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para todos y algo a lo que estamos comprometidos en la Fórmula 1″. Más tarde, fue el propio piloto británico el que recogió el guante: “Es más que el lenguaje. Estas mentalidades arcaicas necesitan cambiar y no tienen lugar en nuestro deporte. He sido objetivo de este tipo de actitudes durante todo mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Es tiempo de actuar”, tuiteó el conductor de Mercedes.

Ante el revuelo que se armó, Piquet emitió un comunicado para aclarar la situación. El tricampeón dijo que la frase “no se pensó bien, y no hago ninguna defensa de ello”, y afirmó que el término que utilizó “es uno que se ha utilizado amplia e históricamente de forma coloquial en el portugués brasileño como sinónimo de chico o persona y nunca tuvo la intención de ofender. Nunca utilizaría la palabra de la que se me ha acusado en algunas traducciones. Condeno enérgicamente cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un piloto por su color de piel. Pido disculpas de todo corazón a cualquiera que se haya visto afectado, incluido Lewis, que es un piloto increíble. Pero la traducción en algunos medios de comunicación que ahora circula por las redes sociales no es correcta. La discriminación no tiene cabida en la F1 ni en la sociedad y me complace aclarar mis pensamientos al respecto”.

