Norris hizo lo mismo que le cuestionó a Colapinto y generó tensión en McLaren durante la carrera sprint

En la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, el corredor de Fórmula 1 para la escudería McLarren Lando Norris, actual campeón, tocó a su compañero Oscar Piastri y, como consecuencia, el británico cayó a la octava posición y el australiano abandonó. El piloto había criticado en la carrera de Bakú, dos semanas atrás, al argentino Franco Colapinto por chocarlo en una situación parecida y pedido su suspensión, aunque luego se disculpó.

Este sábado, Max Verstappen (Red Bull) ganó la carrera sprint por delante de las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. En las vueltas finales, detrás de ellos corrían los McLaren, que se tocaron en una de las curvas, en el momento en que Norris quería pasar a Piastri por el sector interno y así ser el dueño de los puntos a sumar para la escudería.

El toque perjudicó a ambos: Norris descendió al octavo puesto y Piastri tuvo que abandonar. Todavía la FIA no se expidió sobre ese choque con responsabilidad del británico.

Tras lo ocurrido Norris le pidió disculpas a su compañero vía radio, en un momento de tensión para la escudería, que tenía a ambos pilotos entre los primeros cinco puestos de la sprint. “Lamento lo ocurrido. Obviamente no quería que pasara eso, pero creía que ya estaba completamente a su lado. Simplemente me quedé sin espacio en el vértice, pero ya estaba ahí”, explicó.

Ya en diálogo con ESPN después de la carrera, el campeón sumó: “Son carreras. Vi un hueco e intenté ir por él. El espacio se cerró, un poco más de lo que me hubiese gustado”.

Luego, Piastri dijo: “Sí, tengo que verlo bien. No es una situación ideal para el equipo. Lo voy a ver bien, podría haber sido diferente”.

Las críticas a Colapinto

Norris, en la carrera de Bakú, había criticado a Colapinto por hacer lo mismo. Ese accidente provocado por el argentino dejó fuera de carrera también a Gasly y a Norris.

La maniobra se produjo después de un accidente de Alex Albon. En el relanzamiento, Colapinto llegó pasado a la curva 1 y chocó contra Gasly. Fue entonces que el Alpine del francés impactó contra el McLaren de Norris, lo que provocó el abandono de los tres pilotos. Un escenario caótico del que el pilarense fue el responsable.

Norris, que había partido 5° desde la grilla, no ocultó su malestar: “No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”.

El británico, que siempre tuvo buena relación con Colapinto, fue todavía más allá al referirse a las consecuencias de este tipo de incidentes. “Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, todas mis piezas ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”, afirmó.

Dos días más tarde, a través de un posteo, el británico le pidió disculpas al corredor de Alpine. “Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que sencillamente no debería haber dicho”, contó en su perfil de Instagram.

Lando Norris se disculpó con Colapinto luego de su fuerte crítica en el GP de Azerbaiyán. @lando

Luego reconoció que no debió actuar así y que “no es excusa que los ánimos estaban muy caldeados”. “Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos deseando volver a correr este fin de semana”, agregó.