A los besos y en París: el romántico saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto por su cumpleaños

Franco Colapinto está de festejo. Tras su sexta posición en el Gran Premio de Canadá y los seis puntos que sumó para Alpine, este miércoles 27 de mayo tiene un doble motivo para celebrar. ¿Cuál? Su cumpleaños número 23. Desde la primera hora del día se hicieron eco los saludos tanto de su escudería como de la Fórmula 1 y, por supuesto, también de sus fanáticos. Pero el mensaje que se robó toda la atención fue el de su novia, Maia Reficco. La actriz le dedicó unas dulces palabras y compartió una romántica foto que se sacaron en París.

“Que los cumplas feliz”, escribió Reficco en sus historias de Instagram y, además de arrobar a su novio, sumó emojis de una carita cubriéndose la nariz con un pañuelo y un corazón blanco. Acompañó sus palabras con un collage de tres fotos. En la primera se pudo ver a Colapinto en París, apreciando la Torre Eiffel iluminada mientras sostenía su bicicleta, y en la tercera, en un aeropuerto con su equipaje en mano.

El romántico mensaje de cumpleaños de Maia Reficco para Franco Colapinto (Foto: Instagram @maiareficco)

Pero la que encantó a todas fue la segunda. Se trató de una foto de ambos que se tomaron frente a un espejo. Mientras ella sostenía el celular y cubría sus caras, él le rodeó el cuello con los brazos y le dio un tierno beso en la mejilla.

El piloto de Alpine recibió varios saludos por sus 23 años. “Feliz cumpleaños, Franco Colapinto. Nuestro 43 hoy cumple 23”, expresaron desde la cuenta de Instagram de Alpine. Uno de los primeros en responder fue James Vowles. “¡Que tengas un feliz cumpleaños, Franco!”, escribió el jefe de Williams y desde la cuenta de la escudería británica agregaron: “¡Feliz cumpleaños, Franco!”.

El mensaje de Alpine para Franco Colapinto y los saludos de Williams (Foto: Instagram @alpinef1team)

Por otro lado, la Fórmula 1 hizo alusión a la grandiosa actuación del argentino el último fin de semana de carrera y en X expuso: “De fuerza en fuerza en 2026... ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños a Franco Colapinto”. Incluso, puso a disposición de los fanáticos un código de 10 por ciento de descuento para que pudieran comprar merchandising de Alpine en la página oficial de la Máxima.

La Fórmula 1 saludó a Colapinto por su cumpleaños (Foto: X @F1)

Adicionalmente, en Instagram escribieron: “Franco cumple años después de su mejor Gran Premio. Mucho que celebrar. Te deseamos un día maravilloso”. Asimismo, publicaron una ilustración del argentino, en la que se pudieron apreciar desde su termo de mate con stickers y una pava de agua hasta una gorra de Bizarrap junto a una pizarra que reflejaba tanto su exposición en Buenos Aires a bordo de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio como su encuentro con Lionel Messi.

El saludo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto (Foto: Instagram @f1)

También se agregó su abrazo con Vowles y una postal con Sergio “Checo” Pérez y se destacaron sus grandes logros como piloto de la Máxima, y sembraron un interrogante: “Primer argentino en manejar un Fórmula 1 en Buenos Aires tras 18 años”; “Primer argentino en sumar puntos tras 42 años”; “Primer argentino en la Fórmula 1 tras 23 años”; “Primer sudamericano en 10 años en terminar entre los ocho primeros con dos escuderías distintas” y “Mejor resultado argentino en 44 años”. ¿Qué se viene?“.