Podrían continuar las bajas en Red Bull: Aston Martin y Williams, tras los pasos del ingeniero de Max Verstappen

Las predicciones se multiplicaron cuando la transmisión oficial de la Fórmula 1 capturó la imagen de Gianpiero Lambiase rompiendo en llanto, al finalizar el Gran Premio de Abu Dhabi. La cita en el circuito de Yas Marina cerró la temporada 2025, y en el mismo escenario en el que Max Verstappen en 2021 le arrebató, en un desenlace polémico, la corona en el Mundial de Pilotos a Lewis Hamilton, cuatro años más tarde cedía el trono a Lando Norris (McLaren). El abanico de conjeturas resultó variado: desde la frustración por no retener el título a la posibilidad de dejar el puesto para ocupar otra función en Red Bull Racing (RBR); también, la chance de cambiar de escudería.

Con el paso de los días, MadMax sumó un detalle personal a la historia: un problema de salud de un familiar que aqueja al ingeniero, que por esa razón se ausentó de los grandes premios de Austria y de Bélgica en el calendario. Con las últimas hojas del almanaque, se filtró que el ítalo-británico puede ser una nueva pieza que se marcha de Milton Keynes: Aston Martin y Williams son los equipos que entablaron negociaciones.

Una fórmula exitosa: Gianpiero Lambiase observa a Max Verstappen, con el que trabaja desde 2016; el ingeniero y el piloto ganaron juntos cuatro títulos mundiales www.redbullmediahouse.com

No será un año más en la historia de RBR el que está por finalizar. Deportivamente, Verstappen no logró completar el quinteto de mundiales y así superar a Sebastian Vettel, el restante piloto que acuñó cuatro conquistas en el Gran Circo con el equipo y, al igual que el neerlandés, todas consecutivas. En el aspecto mecánico, McLaren volvió a ser el auto que dominó la escena: la segunda mitad del año recién en Milton Keynes se enseñaron competitivos y ofrecieron batalla.

La vibración más fuerte se observó en la pérdida de tres nombres que estuvieron desde el inicio de la aventura, en 2005, cuando la escudería tomó el espacio de Jaguar, por una cifra simbólica de una libra esterlina. El CEO del garaje, Christian Horner; el ingeniero estrella Adrian Newey –el mago de la aerodinámica- y Helmut Marko, el asesor deportivo y líder del programa Red Bull Junior Team, dejaron el equipo en diferentes momentos del calendario. Lambiase, que se unió al grupo en 2015 y desde el siguiente curso trabajó con Verstappen, es el próximo elemento que podría emigrar.

Con los 22 asientos definidos para el 2026, año en el que la F.1 desarrollará un radical cambio en el reglamento técnico y de motores, un ingeniero del calibre de Lambiase moviliza el mercado de pases. La contratación de Newey significó un golpe que asestó Aston Martin, apenas el británico se desvinculó de RBR, en 2024. Lawrence Stroll repitió desde su desembarco en el paddock, en 2021, que la intención no era competir, sino ganar campeonatos. Las nuevas normas explotadas por un talento inigualable como Newey y la vigencia de un piloto consagrado como Fernando Alonso invitan a imaginar que finalmente pueda convertirse en realidad las ilusiones del magnate canadiense, que en el proyecto incluyó a Honda –reemplazará a Mercedes en el rubro unidad de potencia- y, además, se propone sumar a Lambiase.

Christian Horner fue cesanteado por Red Bull Racing en 2025, mientras que el ingeniero Gianpiero Lambiase podría desvincularse en 2026; Max Verstappen será la carta consagrada que permanecerá la próxima temporada en Milton Keynes www.redbullmediahouse.com

Poco más de un mes atrás, Aston Martin sorprendió con la designación de Newey como jefe de equipo para 2026, una función que el británico jamás cumplió en su exitosa trayectoria en el Gran Circo. Tampoco es el rol que más desea desarrollar: lo suyo es el diseño, descubrir en el reglamento lo que otros no observan y después de darle forma en un tablero, dejar que el equipo ensaye la innovación en las computadoras y en el túnel de viento. Lambiase podría atrapar el papel que se convierte en una carga para Newey y, por otra parte, regresar a una fábrica que conoce, aunque bajo otra denominación, con otras personas e instalaciones.

En la escudería con sede en Silverstone, Lambiase fue parte del equipo Jordan y luego de Force India, donde cumplió el rol de ingeniero de pista de Giancarlo Fisichella, Vitantonio Liuzzi, Paul di Resta y el mexicano Sergio Checo Pérez, que en 2026 regresará a la grilla de la F.1 con Cadillac.

Pero Aston Martin, que tras atraer a Newey y en negociaciones con Lambiase proyecta un 2026 competitivo para intentar llamar la atención de Verstappen, no es el único equipo que conversa con el ingeniero ítalo-británico: Williams, a través de James Vowles, tiene intención de unirlo al proyecto que lo tiene como líder. La escuadra de Grove resultó la sorpresa de la temporada, con un salto de calidad que lo llevó desde el décimo al quinto puesto en el Mundial de Constructores. A diferencia de su competidor en las tratativas, no se vislumbra la posición en la pirámide de mando.

Max Verstappen escucha a su ingeniero Gianpiero Lambiase: el ítalo-británico podría regresar a la factoría de Silverstone si acepta la propuesta de Aston Martin o iniciar una nueva aventura con Williams, en Grove www.redbullmediahouse.com

La historia de Williams en la F.1 y la idea del movimiento que ensaya Vowles son dos atractivos que analiza Lambiase. En el ordenamiento hay otras prioridades, como las familiares y la urgencia que tiene cada escudería por integrarlo a las tareas. “El viaje no ha terminado... pero con el apoyo que tengo detrás puedo afrontar cualquier cosa”, expuso en redes sociales Eloisa Lambiase. Las palabras de la pareja del ingeniero reafirman el sentido mensaje de Verstappen tras el cierre en Abu Dhabi, donde dio a entender las dificultades que aquejaron a su ingeniero en la temporada: “No hay mejor ingeniero. Para ser honesto, no hay mejor persona con la que trabajar. Tuvo un año muy difícil. Ni yo mismo me doy cuenta de lo difícil que es todo para él: hacer su trabajo y después seguir con su vida en su casa. Es una situación de mierda”, apuntó MadMax.

Un rol de directivo, sin la necesidad de asistir a todos los grandes premios, es la vía que desea descubrir Lambiase, que podría dedicarle más horas a la familia. Aston Martin, al igual que Williams, además deben contemplar el período de gardening –pausa contractual que deberá cumplir antes de incorporarse; los equipos la imponen para evitar la fuga de información confidencial-, por lo que el ingeniero recién estaría trabajando después del receso de medio año, en 2026.

Una posible salida de Lambiase dejará cada vez más solo a Verstappen. Laurent Mekies deberá accionar para contentar al tetracampeón y, por qué no, optar por darle un nuevo rol al ingeniero si en su proyecto el ítalo-británico es una pieza destacada para reconstruir la escudería.