Qué dijo Steve Nielsen, el director de Alpine, sobre la renovación de Franco Colapinto y la promesa de un mejor monoplaza para 2026

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en la próxima temporada fue uno de los tópicos antes del Gran Premio de Brasil, en Interlagos. La mirada de los especialistas sobre el potencial del argentino en la máxima categoría apuntó a su confirmación del en la escudería de Enstone, y sobre todo acerca de cómo responderá el pilarense de ahora en más, con la tranquilidad de saber que tiene su butaca asegurada. Steve Nielsen, el director del equipo Alpine, dejó en claro que en el equipo están pendientes de él y se multiplica la expectación sobre el argentino.

“Ante todo, es una persona muy agradable para tener cerca. Es amable, abierto, honesto. Admite sus errores. Y creo que eso es realmente importante para cualquier piloto nuevo: ser abierto y trabajar con el equipo. Y Franco lo es”, le dijo Nielsen a Motorsport.com, al ser consultado sobre qué le había sorprendido de Colapinto en el poco tiempo que llevan trabajando juntos.

Franco Colapinto y Flavio Briatore, tras el anuncio de la continuidad Prensa Alpine F1

Si bien en algunas carreras se puso en duda la continuidad del argentino en la Fórmula 1, Nielsen habló de la evaluación que se realizó para darle continuidad al proyecto con Colapinto y explicó que después de un arranque con dificultades para igualar el rendimiento que había mostrado el año anterior en Williams, Colapinto logró mejorar al frente del monoplaza A525 e igualó el nivel de Gasly. “Tuvo un comienzo difícil con nosotros. Creo que no mostró su verdadero nivel de inmediato. Tuvo unas cuantas carreras complicadas. Pero poco a poco fue alcanzando un nivel de rendimiento similar al de Pierre, que es una referencia conocida para nosotros. Y eso nos dio la confianza para mantenerlo”, explicó Nielsen.

Y agregó: “Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero ahora Franco tiene más de una temporada. Tiene disputadas unas veinte y pico carreras ya, lo cual es importante. Cualquier piloto nuevo que llega comete errores bastante similares al principio, y Franco ya ha pasado por muchos de esos. Así que ahora puede concentrarse realmente en el rendimiento, en trabajar con el equipo y en sacar lo mejor de sí mismo”.

Steve Nielsen habló de la renovación de Franco Colapinto para 2026. (Photo by Clive Rose/Getty Images) Clive Rose - Getty Images AsiaPac

Además, Nielsen explicó que la lectura que hicieron fue que la mejora de rendimiento de Colapinto desde finales de julio coincidió con el momento más difícil del año para Alpine, ya que el equipo determinó de detener el desarrollo del monoplaza actual para centrarse en el de 2026. Con ese sacrificio, Nielsen entiende que en la próxima temporada podrán darle un monoplaza más competitivo. “Creo que Franco es una opción muy interesante para nosotros de cara al futuro. Y ojalá podamos darle un coche mucho mejor el año que viene para ver de verdad de lo que es capaz”.

Incluso, el director del equipo Alpine reconoció que consideran que el A525 está lejos de ser un monoplaza a la altura de las capacidades de los dos pilotos de la escudería: “Ambos pilotos son bastante mejores que el coche que les estamos dando en este momento. Pero estoy seguro de que, cuando les demos un coche mejor, Pierre en particular podrá liderar al equipo y alcanzar grandes cosas juntos, o eso esperamos”.

Acerca de la apuesta por mantener a Pierre Gasly como referencia del equipo dada su experiencia en la Fórmula 1 subrayó la importancia de contar con un piloto experimentado con más de 170 grandes premios. “Cuando estás desarrollando un coche, trabajando con distintos sistemas y con pilotos jóvenes, es muy valioso contar con una referencia conocida, algo con lo que realmente puedas medir. Seguramente habrás visto que otros equipos tienen dos pilotos nuevos al mismo tiempo. En ese caso, es muy difícil saber si están haciendo un buen trabajo, un trabajo promedio o si el coche en realidad es capaz de más”.

Y finalizó: “Pero cuando tienes una referencia conocida como Pierre, que es nuestro caso, eso resulta de gran ayuda para los ingenieros, para todos. Y creo que esa es una de las principales razones por las que aseguramos la continuidad de Pierre con nosotros, porque lo consideramos una pieza clave en lo que intentamos construir aquí”.