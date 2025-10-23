Quién es Nicolás Varrone, el nuevo piloto argentino en la Fórmula 2

El furor argentino por el automovilismo sigue creciendo tras el anuncio del debut de Nicolás Varrone en la Fórmula 2 en la próxima temporada como piloto de Van Amersfoort Racing, uno de los equipos más importantes de la categoría.

Nicolás Varrone

Con este logro, el corredor bonaerense se posiciona a un paso de la Fórmula 1, donde actualmente compite su compatriota Franco Colapinto en la escudería Alpine.

Historia de vida

Oriundo de Ingeniero Maschwitz, Nicolás Varrone pasó su infancia entre carreras y talleres. Heredó la pasión por el automovilismo de sus padres pilotos que se conocieron en ese ámbito, corriendo la categoría Sport Prototipo en los noventa.

En una entrevista de LANACION Varrone compartió sus orígenes, los desafíos de competir en Europa con un presupuesto limitado y sus reflexiones sobre los logros que cosechó. En la charla quedó claro, que el bonaerense de 24 años, que actualmente corre para Cadillac en las 24 Horas de Le Mans, trabajó duro durante años para alcanzar este objetivo.

Nicolás Varrone: "El argentino que está cada día más cerca de la Formula 2"

Varrone comenzó a correr en karting a los 7 años y fue campeón regional en 2015. También peleó títulos del Campeonato Argentino. Luego emigró a Europa y, tras coronarse en el Fórmula Renault VDV Sports, en 2019 pasó a correr en la Fórmula 3 Británica.

Luego se dedicó a las carreras de larga duración. En 2023 fue campeón mundial en el WEC en la clase LMGTE Am con un Corvette, con el que ganó las 24 Horas de Le Mans y también las 1000 Millas de Sebring.

En 2025 disputó el Campeonato Mundial de Endurance en la categoría Hypercar con un Porsche 963 y General Motors, que lo reclutó en 2023, siguió de cerca su desempeño, ya que en 2026 también tendrá presencia en carreras de IMSA con un Corvette.

En la conversación con LA NACION, Varrone compartió su filosofía de conducción: salir y romperla. “Si lo rompo todo al auto, bueno, lo rompo todo, pero en mi cabeza es salir a dar lo mejor: la cabeza no puede estar pensando que pasa si...”, expresó.