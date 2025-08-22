Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ralf Schumacher pide un cambio drástico en Alpine: Horner por Briatore
El excorredor, actual comentarista de la F1, dijo que ya pasó el tiempo del actual jefe de la escudería francesa y que se debería apostar por el hombre recientemente desvinculado de Red Bull
2 minutos de lectura
Expiloto de Fórmula 1 -donde corrió a lo largo de una década-, hermano de un multicampeón, Ralf Schumacher es hoy un comentarista de TV que no se guarda nada en sus opiniones. En una entrevista con el diario alemán Bild, Schumacher opinó sobre lo que debería hacer Alpine -el equipo en el que milita el argentino Franco Colapinto- para cambiar el rumbo y levantar una actualidad que lo ubica como la peor escudería del momento. El principal cambio al que apuntó el expiloto alemán fue nada menos que un golpe de timón: sacar a Flavio Briatore y contratar a Christian Horner para liderar el equipo.
“Pienso que la época de personalidades como Flavio se ha terminado”, señaló Schumacher, según consigna el sitio motorsport.com. “Hoy necesitas gente con conocimiento técnico al frente, alguien del perfil de Horner. Flavio podría contribuir como organizador, como persona de imagen y como figura de contactos, pero no como líder absoluto”.
Horner no tiene ninguna función en la actualidad, después de su sorpresiva salida de Red Bull en julio, luego de dos décadas al mando de ese equipo, hoy a cargo de Laurent Mekies, que llegó desde Racing Bulls.
La salida de Horner se dio en medio de muchas de versiones. Un desgaste en la relación con la gente del equipo, la baja en el rendimiento de la escudería y también las denuncias de una empleada, que lo acusó de conducta inapropiada, caso que quedó archivado pero que manchó su foja.
Briatore, por su parte, un hombre que fue una figura relevante en las últimas décadas en la Fórmula 1, regresó a la categoría en 2024 como asesor de Alpine y tomó este año el papel principal tras la renunia de Oliver Oakes, el jefe de equipo. Entonces, armó la estrategia con Pierre Gasly y Franco Colapinto, que reemplazó con la temporada iniciada a Jack Doohan. Sin embargo, el rendimiento del equipo ha decrecido notablemente: es, sin dudas, el peor de todos.
Hace algunas semanas, Alpine contrató a Steve Nielsen como director general, aunque Briatore conservará su posición como máximo responsable de la escudería.
