Benavides y Goncalves, juntos en un post subido por el piloto argentino, que se mostró conmovido por el fallecimiento de su colega en el Dakar

El piloto argentino Kevin Benavides (Monster Energy Honda Team) fue declarado ganador de la séptima etapa del Rally Dakar 2020 en la categoría motos, dos días después de quedar sin chances en la pelea por el título, debido a un abandono en el sexto parcial que lo relegó en la clasificación general. Pero, más allá de este triunfo, Benavides se mostró conmovido por el fallecimiento de su colega y amigo, el motociclista Paulo Gonçalves, que sufrió un grave accidente un accidente a la altura del kilómetro 263.

El salteño de 31 años, completó el especial de 545 kilómetros entre las ciudades árabes de Riad y Wadi Al-Dawasir a 6m35s de su compañero de equipo, el español Joan Barreda, pero posteriormente fue declarado ganador de la etapa porque se le devolvió el tiempo que pasó junto al portugués Gonçalves.

De este modo, Benavides quedó primero en el tramo con un registro de 4h36m22s, por delante de Barreda (+1m.23s.), el austríaco Matthias Walkner (Red Bull KTM), a 4m.17s. y de su hermano Luciano (Red Bull KTM), que fue cuarto a 4m.48s.

Benavides, le dedicó este triunfo a su amigo fallecido en un emotivo mensaje de despedida. "Tendré un ángel que me guiará desde arriba el camino", remarcó el argentino, quien eligió una foto con el portugués en la que se los ve a los dos sonrientes y disfrutando de su pasión.

"¡Vas a seguir acelerando en el cielo! No tengo palabras para explicar la tristeza que tengo. Hoy, cuando llegué al punto del accidente, me detuve y paré al lado de Toby (Price), y ya estaban los médicos trabajando, por lo que no me acerqué. Nunca me di cuenta que eras vos el piloto que estaba en el suelo, a unos 10 metros de mí. Pensaba que era tu compañero de equipo, porque al largar desde atrás, perdí el orden. Luego me dijeron que continúe, así que me subí y seguí. Llegué al refueling y ahí, otros pilotos, me hicieron entender que eras vos el que había caído. Me desplomé en el piso, y aún quedaban 70 km. Continué llorando cada km hasta el final. Gané la etapa y te la dedico para vos con mucho dolor. Vos me enseñaste a siempre seguir y sonreírle a la vida. Sos mi admiración como piloto, agradezco a la vida por haberte puesto en mi camino y haber podido compartir tantos momentos increíbles e inolvidables. Ahora entiendo que, seguramente, no quisiste que te vea ahí. Siempre te recordaré como la gran persona, piloto y amigo que fuiste conmigo. Tendré un ángel que me guiará desde arriba el camino. Te quiero siempre, tu amigo, el más paqui, Max. Mis condolencias para toda la familia Goncalves".

El argentino, que el pasado viernes no pudo completar la sexta etapa por una rotura de motor, se ubica en el puesto 26 de la clasificación general, a casi cuatro horas de diferencia del líder, el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda Team).

El posteo del salteño minutos después de sufrir la rotura del motor de su moto:

Orlando Terranova (autos) terminó noveno

El mendocino Orlando Terranova (X-Raid Mini) finalizó noveno en la prueba de este domingo y se mantiene quinto en la tabla acumulada que lidera el español Carlos Sainz (Bahrain Jcw X-Raid).

Sainz fue ganador del séptimo tramo con un tiempo de 4h.16m.11s., escoltado por el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo) y el máximo campeón del Dakar, el francés Stephan Perterhansel (Bahrain Jcw X-Raid), que también lo secundan en la clasificación general.

Este lunes tendrá lugar el octavo parcial con partida y llegada en la ciudad de Wadi Al-Dawasir tras 477 kilómetros de especial y 239 kilómetros de enlace.