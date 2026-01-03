Rally Dakar: comienza la carrera en la que todos preguntan por Juan Cruz Yacopini

YANBU (Arabia Saudita).– Es imposible dejar de pensar en la sonrisa y la mirada cómplices de Juan Cruz Yacopini, el piloto argentino de 26 años que afronta un complejo cuadro de salud luego del accidente que produjo un giro en su vida hace una semana y media. Todos preguntan por él, argentinos o no. A cada paso se escucha a alguien que habla de él, implorando lo mejor o acompañando el momento de la manera que puede. Por primera vez en casi cinco décadas de historia del Rally Dakar un piloto ausente es tan protagonista.

Por otro lado, está todo preparado frente a una coqueta bahía del Mar Rojo en el norte de Yanbu. Están los hoteles en la costa, brindando imágenes pocas veces vistas en las carreras, con actividades acuáticas que proliferan cuando el ocaso pinta un dorado embelesador en el horizonte. Mientras, en la otra orilla, más alejada de la urbe, se impone el gran escenario por donde pasarán más de 430 vehículos y más de 800 tripulantes en la largada. Mientras el show da inicio a la 48ª realización del raid más duro del mundo, que se desarrollará desde este sábado hasta el 17 de enero, los ojos de los competidores no pueden ocultar que el eje de estos días estuvo puesto en Juan Cruz, aquel que hoy no está.

El piloto Juan Cruz Yacopini fue campeón en 2025 de Rally Bajas, un torneo de carreras de corta duración; iba a disputar su quinto Rally Dakar @juanxyacopini

Las últimas horas de descanso con sus amigos de Mendoza en un camping de El Carrizal terminaron dando un clima tumultuoso al 19 de diciembre. Un politraumatismo grave, sufrido cuando se lanzó al agua en una zona de baja profundidad, produjo un shock medular al atleta cuyano y las vértebras cervicales comprometidas requirieron una intervención que se realizó once días después en la capital provincial. En ese lapso, se revolucionó el ambiente del deporte motor, con mensajes de aliento que llegaron desde todas partes.

Sus amigos del rally-raid compartieron conmovedores saludos y, por codearse Yacopini con los mejores del mundo, llegaron sorprendentes videos, como uno del español Carlos Sainz, leyenda del automovilismo, que une fuerzas con los argentinos que están en Arabia Saudita. Entre estos está Manuel Andújar, con quien Juan Cruz se divertía jugando partidos de fútbol en las consolas de videojuegos en los días en que terminaban de correr temprano. También, el tiempo que se tomó Kevin Benavides para recordar que también él se recuperó de lesiones complejas y que nunca hay que darse por vencido. Curiosamente, Andújar y Benavides, que provienen de los cuatriciclos y las motos, respectivamente, recibieron consejos de conducción de Yacopini cuando dieron el paso a los autos. Un gesto que define la humildad del joven más nombrado del Dakar.

"Mucha fuerza", el mensaje con la bandera argentina y el nombre del piloto mendocino pegado en los vehículos que compiten en el Rally Dakar

“Desde aquí quiero mandar todo el cariño de la familia Sainz y de todos los españoles”, dijo el patriarca madrileño de 63 años, mientras se prepara para un nuevo desafío en el Dakar. “Estamos apoyándote a muerte, estamos pensando en ti y estoy convencido de que te vas a recuperar”, le dijo, en un emotivo video, a Juan Cruz. Desde la península ibérica, su inseparable navegante y amigo Daniel Oliveras abrió el corazón al contar –en El Diari de Girona– lo que siente: “Que se lesione de esa gravedad a tres días de viajar al Dakar, viniendo de esa progresión tan buena, me hace sentir tristeza. Y aunque sea una m... no correr el que habría sido mi duodécimo Dakar, es aun peor que se lesione de esta manera mi compañero”. Juntos batallaban entre los mejores, compartían los rutas con las figuras.

Charlando para LA NACION desde un lugar muy cercano, Joan ‘Nani’ Roma se refirió a él sin tapujos: “La realidad es que habrá momentos de m..., momentos en que te preguntas por qué pasan las cosas. Pero tienes que seguir”. El barcelonés vive esto cada día porque su hijo, Marc Roma, sufrió una lesión medular en un accidente de motocross en mayo de 2024. “No tengo palabras, porque en casa hemos vivido una situación parecida hace un año”, recordó. “Hay que pensar que es joven y ahora vienen momentos de lucha, como lo ha hecho mi hijo, para entrenarse y progresar”, añadió.

"Nani" Roma afronta otro Rally Dakar con una sonrisa; habló sobre la situación de Yacopini, que pasa por una situación similar a la que vivió el hijo del español www.redbullmediahouse.com

Kevin Benavides ganó dos veces esta carrera y se recuperó de un accidente que casi le costó la vida. Una lesión en el nervio radial le imposibilita volver a manejar como quiere en la categoría de las motos y el salteño decidió ir a los autos. “Conmigo tuvo una actitud de campeón”, recordó Kevin, contando su anécdota con Yacopini: “Hace poco me invitó a Mendoza a entrenarme con el UTV. Pensé que yo iba a mirar como él manejaba; pero me dio su auto, se sentó al lado de mí y comenzó a enseñarme, por lo que voy a estar eternamente agradecido”, remarcó.

Sin dudar, todos se unieron a la campaña que inició Oliveras, repartiendo calcomanías que dicen “mucha Fuerza Juan Cruz Yacopini”, en motos y autos. Oriol Mena, otro de los navegantes del equipo, salió a caminar por el campamento con los adhesivos en la mano, hablando con todos. No hizo falta explicar de qué se trataba: ya todos tienen su pegatina.

El casco de Mariano Andujar, con unas palabras de aliento y acompañamiento para Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz debutó en el Dakar en 2021 compitiendo junto a su padre, Alejandro. Terminaron el recorrido luego de reengancharse (abandono en la etapa 3), pero esa experiencia le valió al hijo para cumplir el objetivo y culminar en el 20º puesto en 2022. Aun mejor fue el 7º lugar del 2023, cuando comenzó la asociación con Oliveras en la butaca derecha. Las complicaciones del 2024 lo dejaron en la 28ª posición, y el despegue se produjo en 2025, su temporada consagratoria, cuando repitió su mejor resultado del Dakar (7º) y se consolidó entre los mejores con la Toyota GR Hilux. En el último año, Yacopini y Oliveras lograron cinco victorias (Jordania, Italia, España, Qatar y Dubái) y un segundo puesto (Arabia Saudita), lo que les permitió ganar la Copa Mundial de Rally Bajas, un torneo de carreras de corta duración. “Cuando los planetas se alinean, cuando el trabajo y la confianza se encuentran, suceden días como el de hoy”, dijo el mendocino en la tarde en que su padre lloró en el podio, abrazando al flamante monarca cuando sonaba el himno argentino.

WhatsApp Video 2026-01-02 At 8.48.27 PM

Tras este hito acordó su ingreso como piloto oficial a Toyota Gazoo Racing South Africa, uno de los equipos más fuertes, con la mejorada GR Hilux IMT Evo. Viajó a Uzbekistán para recibir el galardón de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la misma gala en la que se premió a Lando Norris con el trofeo de la Fórmula 1, como a los campeones mundiales de todas las demás especialidades. Con una vestimenta clásica y un moño más grisáceo que negro, Yacopini posó en la foto grupal junto a Oscar Piastri (tercero en la F1) y un paso atrás del magnate Bernard Ecclestone, que dirigió a la categoría máxima durante cuatro décadas. Estando en la cima, en la reunión máxima del automovilismo, cerró esta impecable campaña el 12 de diciembre. Le quedaba comer un par de asados en familia y con los amigos en Argentina, pero el destino dibujó una variante, la más desafiante de su vida.

El Rally Dakar 2026 comienza en Yanbu este sábado, con el breve prólogo de 23 kilómetros que ordena, según los resultados, la salida del día siguiente. Habrá 13 etapas hasta terminar el recorrido de casi 5.000 kilómetros cronometrados el 17 de enero, otra vez en Yanbu, luego de un solo día para descansar, a mitad del recorrido, el 10 de enero en Riad.

Para esta exigencia se reunieron 20 argentinos. Luciano Benavides, Leonardo Cola y Santiago Rostan actuarán en motos; el navegante Eduardo Blanco (radicado en España) en la clase Ultimate de autos. Los últimos ganadores y campeones reinantes lideran la lista de Challenger: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. También a dúo están David Zille y Sebastián Cesana, por un lado, y Kevin Benavides y Lisandro Sisterna, por el otro. Pablo Copetti corre con la navegación de un brasileño y Augusto Sanz navega a una neerlandesa.

Solo dos binomios hay en Side by Side: Manuel Andújar y Andrés Frini, y Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi. En tanto, con una moto eléctrica defiende el triunfo Benjamín Pascual en la clase Mission 1000 de energías alternativas, mientras Gastón Mattarucco navega a un piloto colombiano en el Dakar Classic.