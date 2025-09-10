Renault y un compromiso a largo plazo con Alpine, mientras Colapinto espía el futuro en la Fórmula 1

Con 20 puntos, Alpine se posiciona último entre los Constructores. La quinta experiencia en la Fórmula 1, después de adoptar el nombre de la casa matriz Renault, es la peor en resultados: la escudería con sede en Enstone siempre alternó entre los casilleros cinco y seis entre los diez equipos que confirman la grilla. Para recordar una temporada destacada, los fanáticos de la marca tienen que retraer el calendario a 2007, cuando la alineación que compusieron Giancarlo Fisichella y Heikki Kovalainen terminaron terceros, después de la estela que dejó los dos títulos que selló Fernando Alonso con el Rombo.

El presente se llenó de rumores y la inestabilidad resultó una constante en la temporada: la salida del director Oliver Oakes, empujado por un escándalo familiar, tras el arresto de su hermano Williams; el reemplazo de Jack Doohan por Franco Colapinto en la segunda butaca del A525 y la renuncia del CEO Luca de Meo se unieron al rutilante anuncio con el que cerró 2024, cuando Flavio Briatore comunicó el cierre de la fábrica de Viry-Chatillon, porque los motores del próximo año serán Mercedes.

Flavio Briatore anunció el cambio de motorista para el próximo año, cuando la Fórmula 1 desandará una revolución técnica y de impulsores Instagram

La última presencia del CEO de Renault en el paddock de un circuito de F.1 resultó un estallido: en Montreal se filtró que los días de De Meo como CEO tenían fecha de vencimiento. El reciente fin de semana, en Monza, Francois Provost, que tomó el mando, hizo una de sus primeras apariciones públicas y en una entrevista con Canal+ confirmó que Renault tiene futuro en el Gran Circo. “El principal objetivo de mi visita es reafirmar que nos quedamos en la F.1”, apuntó el francés, de larga trayectoria dentro del grupo automotriz. La frase sostiene los comentarios que ensayó en agosto Briatore y desestima los múltiples rumores que señalaban una posible salida, como ocurrió entre 2012 y 2016.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, la alineación de Alpine que desanda la temporada desde el Gran Premio de Emilia Romagna SIMON WOHLFAHRT - AFP

La extensión hasta 2028 del contrato de Pierre Gasly, novedad que se comunicó en el Gran Premio de Italia, una señal que reafirmó la frase de Provost. “Entramos en una nueva era, el compromiso de Pierre es un ejemplo. La llegada de Steve [Nielsen] como director de operaciones es también un síntoma positivo. Estamos superando muchas etapas para lograr una estabilidad”, agregó el CEO de Renault. Con el mensaje destruyó los chismes que sostenían que Alpine estaba en liquidación. “Los rumores e historias sobre que el equipo está en venta son falsos”, manifestó un vocero de Alpine, en abril.

Las miradas sobre la segunda butaca, la que ocupa Colapinto, enseña a múltiples detractores en Europa. El bombardeo de fake news o artículos con los que los medios, en su mayoría británicos, impusieron en la agenda a pilotos como Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas en el asiento del pilarense para 2026; la realidad es que los dos experimentados pilotos firmaron con Cadillac, que se presentará como el undécimo equipo en la próxima temporada.

Con actuaciones que fueron de menor a mayor, Franco Colapinto gana terreno para ser confirmado en Alpine en 2026 afp - AFP�

Más tarde, con la aparición de Paul Aron en la primera práctica libre en Monza, se izó la bandera del estonio. “Por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo. Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, su tarea fue más consistente, sin errores. Quizás sea Franco, vamos a ver: tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y decidir”, relató Briatore, que fiel a su estilo fluctúa con las observaciones entre las críticas despiadadas y el apoyo.

La temporada se hizo pesada para Alpine. Un auto ineficiente, porque el A525 es una versión revisada del coche del año pasado, y un motor que es el de menor potencia de la grilla –se evidencia en cada recta larga del calendario, donde Gasly y en particular Colapinto son presas fáciles de los rivales- impide ser optimista para el resto del calendario. Un presente alejado de los años dorados, de los dos mundiales de Constructores y las doce coronas como motorista –también celebró seis con Williams y cuatro con Red Bull Racing-; la recompra de Lotus para posicionar a Alpine en el centro del deporte motor se evidencia como un fallido y aquel presagio de De Meo cayó en saco roto: “Aunque Renault es una marca gloriosa, la presencia de Alpine en el mundo de la F.1 será mejor”. Una frase pomposa que no se replicó en las pistas y que ni el aura y el talento de Alonso logró rescatar. La estadística indica que desde 2016, temporada de regreso como constructor y motorista, apenas logró una victoria -Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría- y nueve podios.

Charlan Franco Colapinto y Flavio Briatore; el piloto argentino tomó hace diez grandes premios el control de la segunda butaca de Alpine y sus rendimientos son superiores a los de su antecesor Jack Doohan SOPA Images - LightRocket

En el actual curso, solo ocho veces Alpine logró largar entre los diez primeros: en siete oportunidades con Gasly y una con Colapinto, mientras que el francés puntuó en Bahréin, Miami, España, Gran Bretaña y Bélgica. Muy lejos de aquel pronóstico que estableció Briatore durante los test de pretemporada en Sakhir, donde el asesor y hombre que toma las decisiones en el equipo de Enstone se entusiasmaba con entreverar a los autos en la zona de puntos y posicionarse entre los mejores cinco en el Mundial de Constructores. El presente marcó otro rumbo, y la confirmación de continuar con el proyecto en la F.1 es un mensaje alentador para el Gran Circo y que genera expectativa con el futuro de Colapinto.