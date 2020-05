Fórmula 1: Carlos Sainz correrá con Ferrari y reemplazará a Sebastian Vettel

Carlos Sainz tiene un nuevo horizonte: el español es la nueva cara de Ferrari

Alberto Cantore Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2020 • 07:19

Ya es oficial: Carlos Sainz correrá en 2021 y 2022 con Ferrari, tras anunciar este jueves la escudería italiana su fichaje en sustitución del alemán Sebastian Vettel. El español, de 25 años, será reemplazado en McLaren, con el que tiene contrato en 2020, por el australiano Daniel Ricciardo, procedente de Renault. Así, el madrileño se convierte en el tercero en la historia de España en Ferrari tras Alfonso de Portago y Fernando Alonso.

Mucho antes de anunciar el divorcio con Sebastian Vettel , Ferrari tenía el retrato robot del piloto que tomaría la butaca que liberará el alemán. El identikit perfecto reflejaba el rostro de Carlos Sainz , que de inmediato se convirtió en el primer objetivo para los negociadores de Maranello. Los méritos en la pista, la tarea consistente junto con los ingenieros, el talento conductivo, la fortaleza mental, el profesionalismo, el apetito de éxitos y la madurez para resolver situaciones problemáticas, virtudes que acumula el español y detalles que compusieron la imagen que cautivó a la Scuderia . Las circunstancias y el presente de la Fórmula 1 , fuerzas que empujaron para cerrar un fichaje que era prácticamente imposible de rechazar: en el Gran Circo es preferible fracasar a desechar una oportunidad que, al momento de ensayar el balance de una trayectoria, pudo resultar única, irrepetible.

Conducir un monoplaza con el logo del Cavallino Rampante significa ser parte de una historia mágica: Ferrari, con 991 Grandes Premios, es la única escudería que participó en cada uno de los 70 años de la F.1; Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Alberto Ascari, el póquer de pilotos más destacados entre los nueve que celebraron al menos un título con la Scuderia ; también fue el sueño que no pudo ser para Ayrton Senna , que en 1993 hizo un test en Fiorano, y el naufragio de monarcas como Alain Prost, Nigel Mansell y hasta el propio Vettel, que pasó de la esperanza a la desilusión. A ese espacio reservado accederá Sainz, el tercer español que se enfundará en el característico mono rojo, como antes lo hizo el bicampeón Fernando Alonso -entre 2010 y 2014- y Alfonso de Portago , por apenas cinco carreras entre 1956 y 1957.

Sainz, que acumula una experiencia de 102 Grandes Premios, trepó la escalera sin prisa, pero también sin pausa. El sexto puesto en el Mundial de Pilotos de 2019, su mejor temporada en la F.1, con podio en el Gran Premio de Brasil, la demostración del crecimiento sostenido de un camino que empezó con Toro Rosso en el GP de Australia, de 2015, a la par de Max Verstappen ; el salto a Renault , luego de descubrir que las puertas de acceso a Red Bull Racing (RDB) estaban selladas, una decisión valiente, aunque los resultados irregulares de la apuesta lo encajonaron. "Una temporada agridulce; me quedaron cuentas pendientes", resaltó el piloto que se ajusta a una tradición familiar en los veranos: vacacionar en Mallorca. La relación con la escudería francesa no avanzó porque Red Bull Racing, con el que Sainz tenía contrato, no accedió a liberarlo; la intransigencia terminó por perjudicar a RDB: el español firmó con McLaren y Daniel Ricciardo -la segunda espada, detrás de Verstappen en RDB-, se marchó a Renault.

Con McLaren, Sainz logró su primer podio en el Gran Premio de Brasil 2019 y el sexto puesto en el Mundial de Pilotos

La oferta de recalar en Woking era tentadora por la historia de McLaren, aunque el conjunto estaba en proceso de rearmado, después de ser anteúltimo en el Mundial de Constructores de 2017. Pero el flechazo fue instantáneo y mutuo: Sainz abandonó Madrid y se instaló en Surrey, en una casa equidistante entre el aeropuerto de Heathrow y la factoría. El objetivo era prepararse y estar disponible a tiempo completo con los ingenieros para las tareas de desarrollo y los entrenamientos en los simuladores. Fue el piloto líder, por delante del británico Lando Norris , de la reconstrucción de una estructura que escapó de las tinieblas; los dos jóvenes talentos empujaron juntos y tuvieron respuestas en el director ejecutivo Zak Brawn , el director general Andreas Seidl y el ingeniero Andrea Stella .

La tarea en McLaren resultó un estímulo y fortaleció la mente de Sainz. La obsesión por progresar quedó demostrada y el espíritu de superación se reflejó después de un inicio de año a puro desencanto, con los abandonos en Melbourne y Sakhir y sin sumar puntos en la cita de Shanghái. No se hundió por la presión, porque confiaba en el trabajo; pocos errores no forzados -el año pasado no se le computó ninguno-, cumplir el plan de carrera a la perfección, el madrileño deja un mensaje en cada carrera, un consejo que llegó de su padre Carlos, bicampeón mundial de rally y vencedor en tres oportunidades del Rally Dakar.

Padre y consejero: Carlos Sainz, bicampeón mundial de Rally y tres veces ganador del Rally Dakar, dialoga con su hijo

Enfocado en McLaren, al punto de manifestar en Australia, antes del frustrado inicio del calendario 2020, "sentirse parte del proyecto, con un futuro a medio o largo plazo en Woking", aquella frase y las primeras conversaciones para extender el vínculo estallaron con la irrupción de Ferrari. Sainz es un contrato accesible para la Scuderia , y el nuevo mapa señala que deberá lidiar con Charles Leclerc , el piloto más joven en la historia del equipo italiano en ser entronizado por los tifosi y ungido como líder por los próximos años. La experiencia confirma que Ferrari focaliza su fuerza en la primera espada y el entorno asfixia a los pilotos más experimentados: Vettel fue la última víctima. Ferrari y sus resultados es una cuestión de Estado, para los italianos.

Entrar en esa dimensión en términos de rendimiento, exigencia y proyección es lo que seduce del mito Ferrari. Es el riesgo, aunque también lo es el rechazo a la propuesta: el Gran Circo mide a aquellos que ofrecen señales de estrellas, potenciales campeones, y desistir a la invitación es síntoma de debilidad. Sainz quedó atrapado por las reglas de la F.1 y luego de hacer despegar a McLaren se lanzó a la gran aventura en lugar de aceptar el confort que le brindaba un equipo al que conoce y con el que todavía había lugar para crecer.

El desafío no lo incomoda y lo acepta, porque desde joven se acostumbró a la presión que imponía Helmut Marko , el valedor del Team Junior de Red Bull Racing, la plataforma por la que pasaron Vettel, Verstappen, Ricciardo, Alexander Albon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Jean-Éric Vergné . Un programa despiadado, donde sobrevive quien más se adapta, el más fuerte. Con 20 años, el español ganó la World Series y Marko animó su arribo a Toro Rosso. "Es un ambiente hostil, pero tienen todo el derecho a ser exigentes porque hay muchos chavales con talento e invierten en ellos mucho dinero", reconocía sin miedos Sainz, que el 19 de julio de 2013, en Silverstone, ensayó por primera vez con un auto de F.1: el RB9 de Vettel.

Toro Rosso, el comienzo de la aventura de Sainz en la Fórmula 1; el madrileño integró el Team Junior de Red Bull Racing, bajo el mando de Helmut Marko

El desembarco en Maranello tendrá también sus ventajas. La pandemia mundial de Covid-19 afecta la economía de la F.1 y los presupuestos de las escuderías sufrirán alteraciones. En la puja por reducir los costos, McLaren alentó el reclamo de imponer un tope -la posición era achicar hasta 100 millones de euros- y Ferrari fue quien más resistió a la medida, aceptando a regañadientes bajar hasta ? 145.000.000; en 2021 los autos no sufrirán modificaciones, porque frente a la crisis la FIA, la F.1 y los equipos acordaron trasladar el cambio de reglamento para 2022, aunque los recursos para encarar la nueva era marcarán una diferencia y sin dudas la Scuderia partirá con la billetera más holgada. Sainz tendrá una de las seis butacas que de no existir una sorpresa batallarán por las victorias y los títulos en los próximas dos años.

Simpatizante de Real Madrid -su jugador favorito es Sergio Ramos, aunque también destaca a Luka Modric y Thibaut Coutois- y admirador de Lionel Messi -"me encanta, pero por obvia razón no lo disfruto tanto"-; el squash y el boxeo, disciplina que practica desde 2017 como parte de la rutina que establece Rupert Manwuaring, dos actividades que Sainz debió suspender a causa del coronavirus, pero que forman parte de su exigente preparación. En el garaje de la casa de sus padres montó un gimnasio y se mantiene en forma para cerrar el círculo con McLaren y aceptar el reto con el que sueña todo piloto: ser parte de la historia de Ferrari.