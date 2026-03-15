Sonrisas y abrazos en el equipo Alpine tras los puntos sumados por Colapinto y Gasly en el GP de China

“¡¡¡Vaaaaaaaoooooooooos Francooooo!!!“. La publicación de la escudería Alpine en su cuenta oficial de la red social X fue todo un síntoma. El argentino Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China y, por ende, sumó su primer punto, noticias muy alentadoras que renovaron la energía en el equipo. Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería, también sumó en la carrera ganada por Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): terminó sexto y obtuvo ocho puntos.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, sonrientes, tras la carrera en China: ambos sumaron puntos @AlpineF1Team

“¡Qué carrera y qué gran día para el equipo con nuestros dos coches en los puntos! Estoy encantado de empezar a sumar puntos con Alpine, pero también estoy frustrado porque quería más. Algunas cosas no salieron como esperábamos hoy, y aunque volver a los puntos ya es un logro, sé que había aún más por hacer. Sin embargo, es un buen presagio para el futuro", expresó el pilarense Colapinto.

Y profundizó el análisis sobre lo ocurrido en Asia: “Tuvimos una salida fantástica y ganamos muchas posiciones. Estábamos cómodamente en quinto y sexto lugar antes del período del coche de seguridad. Todos los pilotos con neumáticos duros se mantuvieron en pista, incluido yo. Después de eso, extendimos nuestro stint antes de que, desafortunadamente, Esteban [Ocon] me golpeara cuando salía de boxes. Se acercó a disculparse después, y todo quedó solucionado. Perdimos un poco de carga aerodinámica porque el fondo plano estaba dañado, y no tuvimos el ritmo ni las suficientes vueltas para alcanzar a Carlos [Sainz]. Más puntos estaban, literalmente, al alcance. Bien hecho también por Pierre [Gasly]. Trabajamos bien como equipo hoy y hubo grandes batallas en la pista”.

VAAAAAAAMOOOOOOSSSSSSS FRANCOOOOO!!!



THAT’S HIS FIRST POINT OF THE SEASON 👏 pic.twitter.com/Q3cd5vhxVY — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

Colapinto ganó su primer punto desde la temporada 2024 con Williams, pero el sabor agridulce que mostró en China fue porque llegó a figurar segundo en un tramo de la carrera, pero que sufrió el choque de Ocon y tuvo la sensación de que pudo haber trepado todavía más arriba del 10° puesto en las posiciones finales.

El choque de Ocon a Colapinto

El italiano Flavio Briatore, el jefe del equipo Alpine, también celebró: “Buscar nuevos puntos con Pierre y Franco es un resultado sólido. Nuestros dos pilotos lograron un excelente trabajo para ofrecer una bella recompensa a todo el equipo de Enstone después de este difícil encadenamiento de dos años para lanzar esta campaña. Continuaremos avanzando hacia Japón [la próxima carrera será en en el gigante asiático, el 29 de marzo] y las puertas abiertas para seguir en la buena dirección. Felicitaciones también a Kimi [Antonelli] por el estreno victorioso en Fórmula 1, el estreno victorioso de un piloto italiano”.

Flavio Briatore, feliz por el rendimiento de los autos de Alpine en Shanghái Jayce Illman - Getty Images AsiaPac

Gasly también festejó la tarea de Alpine: “Es un resultado excelente para el equipo y un fin de semana sólido en el conjunto con los dos coches en la zona de los puntos”.

JOB 👏 DONE 👏



Nine more points to take back to Enstone 👌 pic.twitter.com/j5T9k7tICz — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

El equipo Alpine se va a Japón consciente de que tuvo suerte porque no largaron los dos McLaren ni un Audi (el de Gabriel Bortoleto), y Red Bull ya resulta muy superable. Ahora, los enemigos a batir son los dos Haas, sobre todo el de Oliver Bearman, que soportó el acecho de Gasly copiándole el ritmo en las últimas diez vueltas. Franco se lamentó porque circunstancias ajenas a su control (como el trompo que le provocó Ocon) le birlaron un mejor resultado, pero su coche está más fuerte y sus tiempos vuelven a compararse con los de Gasly.

El resumen de la carrera en China