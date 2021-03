Súper TC2000. La nueva temporada, con el sistema Push to Pass como atractivo y un movido mercado de pases

En el mismo escenario en donde se consagró campeón el 14 de febrero pasado, Matías Rossi empezará a defender el título que logró en el Súper TC2000 con el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina. El circuito N°8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, nuevamente el dibujo que la categoría eligió para lanzar el episodio 42 de su historial, el que se inició en 1980 con el dominio de Jorge Omar del Río (Volkswagen 1500). Un nuevo capítulo, ilusiones renovadas, la novedad técnica del sistema Push to Pass como principal atractivo para lograr potencia adicional y un mercado de pases de pilotos en el que sobresalió el arribo de Facundo Ardusso al equipo Honda, páginas de un recorrido que tendrá doce estaciones y que se planificó para que termine el 28 de noviembre.

Diecisiete autos de cinco terminales tomaron contacto con la pista durante 20 minutos, con la meta de ajustar el funcionamiento del novedoso Push to Pass, sistema que se en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia, con los autos del equipo FDC Motor Sports. Los pilotos Marcelo Ciarrocchi, Juan José Garriz y Matías Cravero –los dos primeros participan en el Súper TC2000 y el último en el TC2000- fueron los encargados de girar para corregir aspectos de los mapas del motor. El nuevo dispositivo posibilitará contar con potencia extra, 40 HP, durante un tiempo determinado y en una cantidad de oportunidades que dependerá de la extensión y las características del circuito. Los motores de los autos de Súper TC2000 tienen 360HP, pero en la carrera final largarán con 320HP para activar los 40HP restantes cuando se encienda el Push to Pass.

Matías Rossi, el campeón que le devolvió la gloria a Toyota; el piloto admitió que en el Stock Car, en Brasil, no logró exprimir las bondades del Push to Pass, el novedoso sistema de potencia adicional que tendrán los motores del Súper TC2000

Los disparos del sistema que dispondrá cada piloto solo se utilizarán en la competencia final. No funcionará en los entrenamientos, la prueba de clasificación y tampoco en las carreras clasificatorias de los sábados. En el circuito N°8 de Buenos Aires, el mapeo de los motores ofrecerá nueve activaciones de potencia extra. Cada vez que el piloto habilite el Push to Pass se encenderá la luz testigo, de color verde, que estará colocada debajo del número del parabrisas. Cuando expire el período de activación, la luz se apagará. Los parámetros de activación para la apertura de la temporada indican un retardo de 9 segundos, una duración de 25′' y un tiempo de inhibición de un minuto.

El dispositivo de Push to Pass que marcará cuándo y durante qué tiempo cada piloto podrá activar los 40HP extras del motor; solo se podrá utilizar en la carrera final y en la apertura del calendario cada piloto podrá habilitarlo en nueve oportunidades

“Soy un purista del automovilismo, no me gustan las penalizaciones, el lastre ni el Push to Pass, pero como siempre digo, son herramientas que necesitan las categorías para mejorar los espectáculos y hacerlos más atractivos. Ojalá funcione como todos queremos y permita que los autos se pasen”, comentó Agustín Canapino, que ayer señaló el mejor tiempo en el entrenamiento.

El mendocino Julián Santero proyecta y abre el juego sobre el Push to Pass: “Estaría bueno que lo tengamos habilitado para la carrera clasificatoria y si algún piloto lo utiliza se le vaya descontando la cantidad de oportunidades para la carrera final. Es una alternativa que abriría también el tema estratégico. Es un condimento para el espectáculo”.

Ardusso y la renovación de Honda

Equipo campeón no se toca y Toyota Gazoo Racing Argentina mantiene a Rossi, Santero, Rubens Barrichello y Franco Vivian como las espadas para revalidar las coronas, después de ser dominantes en la temporada pasada. Los cambios más profundos los enseñará Honda Racing, con Ardusso como bandera. El parejense se desvinculó de Renault, donde fue bicampeón -2017 y 2018- y encarará un nuevo reto deportivo en una estructura que se reorganizó: el Pato Silva dejó la butaca y será el director general; Luciano Monti toma el espacio de director técnico y Sebastián Martino, el de director deportivo. Fabián Yannantuoni, Juan Ángel Rosso y José Manuel Sapag, el tridente de pilotos que acompañará la nueva aventura. “Los objetivos son a corto plazo y realizables. Sería una locura pensar que vamos a ganar en la primera carrera. La categoría es muy competitiva y hay equipos que trabajan juntos desde hace años. A partir del conocimiento mejoraremos nuestra performance, a mitad de temporada podemos estar peleando”, relata Ardusso, que defenderá a la quinta marca, tras su paso por Toyota (2010), Peugeot (2011 y 2012), Fiat (2013/2015) y Renault (2016/2020-2021).

Facundo Ardusso protagonizó el pase del mercado: el parejense se sumó al proyecto de Honda Racing; la fábrica japonesa será la quinta marca que defenderá en 11 años en la categoría

También el equipo Chevrolet ofrecerá novedades: repite como desde 2017 con Canapino y Bernardo Llaver, pero para el actual curso sumó un tercer auto que conducirá Tomás Gagliardi Genne, ex Renault y que en 2019 tuvo una experiencia con la marca. La muerte de Alberto Canapino provocó el nombramiento de Guillermo Cruzzetti –se había incorporado a la estructura junto con el preparador arrecifeño en 2020- para desarrollar la tarea de director técnico.

Renault Sport Argentina renovó a dos de sus cuatro pilotos. Por un lado, le brindó continuidad a Leonel Pernía y a Matías Milla, mientras que Damián Fineschi y Tomás Cingolani, hijo de Daniel, campeón en 2000, con Ford, y que asciende desde el TC2000, se incorporan al plantel de autos que alista el Ambrogio Racing.

Damián Finechi, una de las dos incorporaciones que realizó Renault Sport para el actual campeonato; la estructura que dirige Marcelo Ambrogio también incorporó a Tomás Cingolani y mantuvo a Leonel Pernía y a Matías Milla

Pero también se produjeron deserciones de estructuras y de pilotos. Dos equipos se alejaron de la categoría: DTA Racing, que brindaba la atención a Fiat, y el Midas, que tenía apoyo de Toyota. La ausencia de las dos estructuras significa la baja de cinco autos y de pilotos como Valentín Aguirre, Ricardo Risatti, Franco Girolami, Bruno Armellini y Matías Muñoz Marchesi.

La clasificación y la carrera clasificatoria repartirán hoy los primeros puntos del campeonato, que tendrá dos carreras de descartes, no se podrán desechar aquellas que el piloto haya sido excluido, regla que le posibilita a un piloto sufrir un menor impacto en el caso de ausentarse de una competencia.

Agustín Canapino, la bandera del equipo Chevrolet: el arrecifeño ganó las dos últimas veces que el Súper TC2000 se presentó en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires y ahora marcó el mejor registro en el entrenamiento