TC 2000: el callejero de Buenos Aires tuvo un sábado lleno de gente y este domingo alojará la carrera

La fecha de TC2000 en el circuito callejero del Parque de la Ciudad, por la primera fecha del campeonato, está a la altura de lo planeado y soñado por los organizadores. En el segundo día de actividades, en el que se desarrollaron las pruebas de clasificación, el público se volcó masivamente al trazado y disfrutó el lugar, como también lo hicieron los pilotos y como lo valoraron los responsables del acontecimiento. Se espera una multitud para la final, que tendrá lugar este domingo, pero ya se presiente un balance más que positivo.

Matías Rossi, actual monarca y séxtuple campeón de la categoría, obtuvo el mejor registro, 1m4s72/1000, al recorrer en su mejor vuelta los 2509 metros de longitud a bordo de su Toyota Corolla Cross, seguido por el juninense Gabriel Ponce De León, también piloto de un Corolla, a 328/1000, y el entrerriano Emiliano Stang terminó tercero a 338/1000. El piloto de Del Viso, que largará sexto en la final por el sistema de grilla invertida, vivió a pura adrenalina la jornada y reconoció haber terminado “muy cansado” por el calor y varios inconvenientes que lo tuvieron un rato en los boxes. Allí fue quien más pedidos de fotos y videos de parte del público concentró. Rossi entiende que este tipo de escenarios despierta mucho interés y atrae nuevos aficionados: “Un callejero siempre es especial”, manifestó para LA NACION.

POOOOOLE EN EL CALLEJERO DE BUENOS AIRES CON @rossimatias 🚀🚀🚀🚀 pic.twitter.com/IAsOHRus92 — ToyotaGazooRacingARG (@TGR_Arg) March 14, 2026

“Muy lindo. El TC 2000 siempre se caracterizó por tener este tipo de eventos en el año, por lo menos uno o dos, como los 200 kilómetros de Buenos Aires y el callejero de Santa Fe. Bienvenido sea esto porque se hizo una obra increíble en poco tiempo. Quedó un autódromo espectacular y de un nivel increíble”, valoró, por su parte, Ponce de León, otro de los grandes protagonistas y campeón en 2001, 2003 y 2005. “Sin dudas, esto potencia a la categoría, y se refleja en que se vio bastante gente por ser sábado. Bienvenido sea este evento y que sirva para que vengan más”, agregó quien animó la calurosa qualy junto a Rossi.

Otro nacido en Junín, Franco Morillo, apareció más que complacido con la novedad del escenario. “La verdad es que estoy muy feliz; es una locura cómo quedó este callejero. Estoy impresionado porque han hecho un gran trabajo en tan poco tiempo. De mi parte quiero felicitar a todos los directivos que hicieron este proyecto, y como piloto se disfruta muchísimo correr en las calles de Buenos Aires. Es especial, por lo que genera el callejero. Acá se corre distinto; hay lugares de sobrepaso. Hay que estar muy atento en lugares clave, que son trabados, pero hay partes en que el frenado permite el sobrepaso”, expresó el piloto de un Chevrolet Tracker, que entiende que esta fecha especial refuerza la popularidad de la categoría en Argentina. “TC2000 siempre fue la categoría por la que pasaron los mejores pilotos de la historia. Esto le hace muy bien a su esencia y me parece que con esto el TC 2000 muestra hacia dónde va y confirma que es la mejor categoría de Sudamérica”, añadió Morillo.

Un espectador se expone a una foto en la zona de los autos clásicos, interna respecto al circuito, en Villa Soldati. Prensa GCBA

“En un callejero, lo diferente es que la presión está a mil porque están encima los paredones, pero de eso se trata: darlo todo, siempre disfrutando. Es impresionante la cantidad de público que está viniendo. Se siente el apoyo de la gente”, aportó Facundo Aldrighetti, que compite con un Honda ZR-V.

Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad, valoró el trabajo hecho para la puesta a punto del circuito y la concreción del suceso especial. “Se hizo un trabajo importante, el de lograr que muchos equipos de trabajo se alinearan con esta idea. Hoy se plasma este evento importante, con tan buena organización, para que la gente lo disfrute. La calle lo hace más cercano al público. Y hemos logrado que el sur sea una parte importante de la ciudad, con atractivos deportivos y del espectáculo”, subrayó el ex rugbier de Banco Nación y de los Pumas.

El público acudió en una cantidad inusual para un sábado de la categoría; hubo asistentes llegados desde lejos específicamente para este acontecimiento. Prensa GCBA

Y el público, que acudió en masa al callejero del Parque de la Ciudad, entregó la repuesta pretendida por los organizadores. “Muy lindo, muy buena la organización. Es muy interesante, lindo de ver y disfrutar, un evento de muy buen nivel. Yo volvería, sin dudas”, enunció Juan Carlos, un espectador oriundo de la propia Buenos Aires. “Está muy bien organizado por la categoría. Ojalá vengan más callejeros, que le gustan mucho al público. Esto hace que se acerque mucha más gente. Muchos quieren que vuelva el de Santa Fe o haya lugares nuevos, como Mar del Plata. Esto le hace muy bien a la categoría”, opinó Cristian, otro concurrente, también porteño. En cambio, María Teresa llegó de Río Negro especialmente a ver la carrera. Aunque tuvo alguna crítica por los ingresos, disfrutó mucho del acontecimiento: “Sí, esto le hace muy bien a la categoría porque es distinto. Está bueno, se disfruta mucho en familia”, comentó ella.

Emoción y velocidad propone este fin de semana en Buenos Aires. Queda la jornada principal, la de este domingo, que ofrecerá acción desde las 10.40, con la final de la categoría telonera Fiat Competizione, y seguirá a las 11.35 con la de Top Race. Y desde las 13 se celebrará la final de TC 2000. Se espera que sea la coronación de un espectáculo singular, que muchos pretenden se haga habitual.