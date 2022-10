TC 2000: Leonel Pernía, el campeón que en enero no sabía si tendría equipo para correr

escuchar

Un fin de semana confuso desanduvo el TC2000 en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia. La undécima y anteúltima fecha del calendario resultó una función enrevesada de principio a fin: la ausencia del equipo Chevrolet, por un conflicto gremial desatado por SMATA en el taller de ProRacing, le impidió a Bernardo Llaver y a Agustín Canapino batallar por la corona; el accidente en la primera curva de la carrera Final entre Facundo Ardusso (Honda) y Julián Santero (Toyota Corolla) despidió al segundo de sostener el pulso por el título y la penalización que recibió Jorge Barrio (Toyota Corolla) de parte de los comisarios deportivos, por falsa largada, sentenció la temporada.

Con el castigo al joven pinamarense, Leonel Pernía (Renault Fluence) ascendió al segundo puesto del clasificador y celebró el bicampeonato, replicando aquel primer festejo de 2019. El piloto que en enero pasado no sabía de su futuro, nueve meses más tarde condujo al éxito a una estructura que sabe de competitividad y que tuvo a viejos conocidos movilizándose para darle forma al proyecto deportivo.

La estructura que lidera Marcelo Ambrogio volvió a festejar, como en 2019, con Leonel Pernía el título de TC2000 @ambrogioracing

“Yo vi que se movió. No quiero focalizarme en eso si no en el enorme trabajo que venimos haciendo, sin errores, con el equipo: por eso estamos a un paso del campeonato. Apelaremos y veremos cómo sigue esto”, comentaba Pernía, en la antesala del podio. En la charla, el tandilense aseguró que no preguntó sobre órdenes de equipo, cuando Barrio superó a Matías Milla, que luego recuperó la posición con un sobrepaso de excelencia y ganó con comodidad. “Felicitar al Negro [Milla]: impresionante la maniobra con Jorgito”, apuntó sobre la acción que definió la batalla, la competencia y le posibilitó ganar por segunda vez en el TC2000. La anterior, el 15 de septiembre de 2019, en el autódromo El Zonda, de San Juan.

La celebración de Leonel Pernía con el público, en la recta del autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia @ambrogioracing

Con la determinación de penalizar con 10 segundos a Barrio, el pronóstico de Pernía -el propio piloto quien avisó al equipo sobre la posibilidad de un movimiento del Toyota Corolla en la largada, ya que el tandilense largaba por detrás del joven talento que fue parte del equipo oficial Renault hasta el año pasado- se confirmaba. “Feliz de volver a festejar un campeonato con mi familia. Es increíble las cosas que me pasaron en mi carrera deportiva”, comentó Pernía, emocionado, después de conocerse la noticia. “Me lo dedico a mí también, por no aflojar nunca. Por estar fuerte de la cabeza y siempre en la pelea”, decía, mientras los mecánicos ensayaban un pogo, con Pernía como centro del festejo.

Con 47 años, Leonel Pernía enseñó virtudes conductivas para recuperar la corona @ambrogioracing

Las lágrimas del campeón eran también un recorrido de lo que fue la temporada, esa que tuvo un inicio incierto, después de que Renault suspendiera su programa de competición y la continuidad en el TC2000 era una incógnita, porque estaba atada a las gestiones de terceros. “Ale [por Alejandro Reggi, -ahora director de Axion Energy Sport-] me citó en enero y me dijo que no había plata, pero que no íbamos a resignar nada en lo técnico. Le dije que le diéramos igual para adelante, que no pasaba nada. Nos subimos todos al barco y arrancamos a correr. Aparte de ser un trabajo esto es una pasión. Sabíamos de lo unido que somos y cómo nos mueve la competencia, con esas virtudes le podíamos dar pelea a cualquiera como lo venimos haciendo desde hace tiempo”, describió Pernía, que sumó en la dedicatoria a Carlos Macua, de la Red de Concesionarios Renault. “Ellos tampoco aflojaron en momentos muy difíciles en el verano y me dieron la posibilidad de seguir corriendo y compitiendo que es lo que más me gusta y disfruto. Con la capacidad de trabajo de los ingenieros Oscar Falcinelli y Alejandro Chapa Saparrat superamos a Chevrolet en rendimiento y terminamos contundentes el año. No me quiero olvidar de Antonino [García] que volvió a aportar su granito de arena…”, repetía el piloto de 47 años, el más longevo de la categoría, pero que sigue vigente al grito de campeón.