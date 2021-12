TC. Mariano Werner: entre polémicas, el campeón no se desprendió de la corona

Una definición entre dos y la irrupción de un rookie como juez impensado. La batalla final de la temporada de Turismo Carretera era, más allá de las matemáticas que ofrecían espacio a otros pilotos, un duelo entre el campeón defensor Mariano Werner (Ford) y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford). Pero en el circuito de Villicum, en San Juan, donde terminó la campaña 2020 y donde también finalizará el calendario 2022, la figura de Germán Todino (Torino) resultó determinante. La victoria del joven, de 21 años, que se estrenó este año en el TC, significó la ayuda que precisó Werner para coronarse bicampeón y el golpe que derrumbó las ilusiones del charrúa de convertirse en el primer piloto extranjero en ganar el título de la categoría de autos más longeva del planeta.

Detrás de esa combinación en la que se entremezclaron el primer éxito, el festejo por conservar la corona y la desazón por no rubricar la tarea de todo un año, la polémica por una maniobra en el octavo giro que condicionó la aventura, aunque los comisarios deportivos concluyeron, después de revisar durante un par de horas las diferentes cámaras y videos, que se trató de una situación de carrera y que no merecía una sanción, lo que hubiera modificado por completo el escenario.

Con la caída de la bandera a cuadros se desataron celebraciones y a la vez las visitas al Race Control, donde los comisarios deportivos Gustavo Mancuso y Carlos Garrido analizan las maniobras controvertidas. Por un lado, el garaje de Werner explotó entre abrazos, lágrimas y gritos por una nueva conquista, la segunda y de manera consecutiva en el TC. Atrás quedaban los sinsabores del pasado, cuando la corona se hacía esquiva para el paranaense, que perdió con Agustín Canapino (Chevrolet) la definición de 2010; tres años más tarde, Diego Aventín (Ford) era el verdugo de su sueño y en 2016 protagonizó una maniobra temeraria que perjudicó a Matías Rossi (Chevrolet) y provocó la séptima y última conquista de Guillermo Ortelli (Chevrolet), que ayer en San Juan se despidió del TC.

El susto del campeón Mariano Werner en la serie, cuando protagonizó un toque con Josito Di Palma (Ford); el paranaense acusó al arrecifeño de intentar quitarlo de la pelea por el título Prensa ACTC

Al mismo tiempo que en un box se festejaba, Laureano Campanera, el propietario del LCA Racing -la estructura bajo la que compite Lambiris-, se presentaba para ensayar una denuncia sobre Todino. El uruguayo, que largó desde la pole la carrera final, luego de ganar la seria clasificatoria más veloz de la mañana, marchaba al frente del pelotón y en la octava vuelta recibió un toque involuntario, pero que generó una merma en el rendimiento del Ford. “Perdía tres décimas en el parcial de la recta. Los comisarios me dijeron que tiene que analizar la maniobra. Ellos vieron que me pegó de atrás y reconocieron que mi auto perdió mucho potencial. La goma llegó casi cortada, con muchísima temperatura. No entiendo lo de Todino, porque no me dio la posibilidad de pelear el campeonato como correspondía”, se quejó tras el desenlace el charrúa, al que el único resultado que le servía para consagrarse campeón era la victoria, requisito indispensable para ser ungido monarca y que él no había podido firmar en las 14 fechas anteriores. “La realidad es que veo que él frena de más y yo no llegué a correr el auto de la línea para evitar el toque. Es una situación de carrera. Entiendo que él peleaba el campeonato, pero yo corro para mis publicidades que me apoyan para que salga siempre a ganar”, retrucó el joven Todino.

A pesar del toque, Lambiris se mantuvo como puntero y hasta conservó la posición cuando la carrera se relanzó en el giro 10, tras el ingreso del Auto de Seguridad. Esa segunda partida generó un nuevo mapa del campeonato: Werner –largó sexto y antes del primer giro marchaba quinto, tras superar a Marcos Landa (Torino), posición que le aseguraba el título más allá de un posible triunfo de Lambiris- se enganchó con Canapino y se retrasó hasta el noveno puesto. Así, los 16,5 puntos con los que había arribado a la definición resultaban escasos para repetir el título. El entrerriano, además, había sufrido un toque en la serie con Josito Di Palma (Ford) y acusó al arrecifeño de intentar quitarlo de la pelea por el campeonato: “No fue una maniobra para cubrir la cuerda si no para eliminarme. Muchas veces me equivoqué y lo pagué caro y acá la imagen es clara: deben devolverme la posición”, arremetió, al culminar la batería. En esa instancia, los comisarios deportivos castigaron a Di Palma por maniobra peligrosa y fue reclasificado por detrás de Werner.

Con 21 años, Germán Todino festejó su primer triunfo en el Turismo Carretera; el piloto de Rivera resultó juez en la definición del título: con la victoria le allanó el camino a Mariano Werner para ser bicampeón Prensa ACTC

El último golpe de escena sucedió en la vuelta 15, cuando Todino dio cuenta de Lambiris y con la superación favoreció a Werner, que no lograba avanzar en el clasificador y adelante tenía –como en la serie- a Di Palma como primer escollo. El noveno lugar era todo lo que necesitaba para consagrarse y a él se aferró. “Al inicio quedamos quinto, que era lo que necesitábamos; después sabía que Agustín [Canapino] iría por todo y los autos se engancharon, algo se rompió, pero había que aguantar en la pista”, explicó el paranaense, que en un momento transmitió por la radio que prepararan un neumático, porque pensó que tenía una goma rota. “Las últimas vueltas fueron muy difíciles, me concentré para no cometer errores. Terminé muy cansado porque la dirección quedó mal con el toque. La verdad que sufrí mucho la carrera y por momentos pensé que perdía el campeonato, pero por suerte Todino me dio una manito bastante grande”, dijo Werner, exultante, rodeado de sus hijos Salvador y Rafael y acompañado siempre de Micaela, su pareja.

Mauricio Lambiris (Ford) perseguido por Germán Todino (Torino): la batalla tuvo una maniobra polémica en el giro ocho y siete vueltas más tarde, el uruguayo perdió el liderazgo y así la posibilidad de ser el primer piloto extranjero en ser campeón de Turismo Carretera; repitió la experiencia de Mariano Werner en 2010: sumó más puntos que nadie en la Copa de Oro pero le faltó cumplir con el requisito de la victoria para ser el monarca Prensa ACTC

El festejo en el podio, aunque todavía no existía una resolución sobre la maniobra entre Todino y Lambiris, un acto de fe. La misma que Werner demostró al desvincularse del Memo Corse –tras la consagración en 2020- y recalar en el Martínez Competición. Allí arribó con sus mecánicos de siempre, los que lo acompañan desde que preparaba el auto en su propio taller, y con la motorización de Rody Agut, a quien defendió con fiereza el año pasado y el preparador que le brindó los impulsores para las dos consagraciones.

Esa celebración contrastaba con el pensamiento de Lambiris. “Recién vengo de ver el auto y tengo la mitad de la goma [el roce del neumático con la carrocería lo fue degradando]: si no hay perjuicio ahí no sé dónde hay perjuicio”, reclamaba el uruguayo, que observaba que las horas transcurrían y la decisión no asomaba. “Ahora el campeón es Werner, cuando los comisarios deportivos decidan, veremos”, alentó sus esperanzas, que quedaron truncas cuando salió el fallo: “Llegamos a la conclusión que fue un toque de carrera. El chico [por Todino] venía por la carrera y él [Lambiris] por el campeonato. Son situaciones de carrera, que no perjudicó para perder el campeonato”, señaló el comisario deportivo Garrido, ante los micrófonos de Campeones. Así se cerraba la temporada de TC, con Werner bicampeón.