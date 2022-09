TC2000: de la recorrida turística a la pista, los 200 Kilómetros ofrecen un nuevo sello

Un clásico del calendario del automovilismo nacional, pero que ofrecerá modificaciones en el formato. Una competencia singular, con la que el TC2000 innovó en 2004 y que solamente dos veces cambió de escenario, cuando se trasladó a La Plata y a Toay. Los 200 Kilómetros de Buenos Aires son un sello distinguido y la décima fecha de la temporada empezará a perfilar a los reales candidatos para la corona. A esa aventura que forjaron los pilotos durante nueve carreras se treparán los invitados, aquellos que completan el binomio y sobre los que recaerá un protagonismo particular, en comparación de los anteriores años. Seis campeones, diez ganadores, nueve equipos, siete marcas… y el autódromo Oscar y Juan Gálvez como escenario de una fiesta que regalará detalles como la presencia de autos históricos, modelos que engrandecieron a la categoría y con las que vibraron los fanáticos.

Un paseo por Buenos Aires, en un bus del Gobierno de la Ciudad, y paradas en espacios que son emblemáticos para los turistas como para el automovilismo, la singular presentación oficial. La sede del Automóvil Club Argentino, donde pilotos como Agustín Canapino y Julián Santero se hicieron cargo de los surtidores y cargaron combustible en los vehículos de la estación de servicio YPF que está sobre la avenida del Libertador y la calle Pereyra Lucena, el primer stop; el Obelisco, la facultad de Derecho y el monumento a la Flor compusieron el póquer de visitas, donde los pilotos ensayaron las fotos de promoción. El recorrido se inició y terminó en el Planetario Galileo Galilei, donde quedó formalizado el lanzamiento. Desde ahora todo se desarrollará en la pista con los entrenamientos, la clasificación, la Carrera Sprint y los soñados 200 Kilómetros.

Leonel Pernía (Renault Fluence) y Julián Santero (Toyota Corolla), primero y cuarto en el campeonato: el líder repetirá binomio con Antonino García, los ganadores en 2021; el mendocino tendrá de piloto invitado a Matías Rossi STC2000

El campeonato lo encabeza Leonel Pernía (Renault Fluence), con 228 puntos; Canapino (Chevrolet Cruze) es el inmediato perseguidor, a 25 unidades de diferencia. Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) -199- y Julián Santero (Toyota Corolla), 198, completan el cuartero que tiene mayores posibilidades de ganar el título. El líder del certamen repetirá fórmula y estará acompañado por Antonino García, con el que se impuso en 2021; junto con Canapino, campeón defensor, estará Christian Ledesma, con el que compartió equipo en el pasado. “Es un honor, un privilegio que haya aceptado la invitación. Es un referente del que aprendí muchísimo: le tengo mucha confianza, porque tiene talento, experiencia y vigencia. Sueño ganar la carrera con él”, comentó Canapino. “Es una gran responsabilidad desde que se acepta correr: se están definiendo el calendario y estas carreras son determinantes para el campeonato. Y ahora le agregaron el ingrediente del Sprint. Obviamente que yo hace bastante que no me subo a estos autos y cuando manejaba eran otros reglamentos, pero esperemos cumplir con las expectativas”, agregó Ledesma, el marplatense que confesó que nunca había visitado el Planetario porteño y que toma el desafío por una tarea emocional más que deportiva.

Diecinueve binomios, siete marcas y nueve equipos participarán de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, carrera que tuvo su lanzamiento oficial en el Planetario Galileo Galilei

“La invitación vino por una charla con Guillermo Cruzzetti –director técnico del equipo oficial Chevrolet-, aunque mis vivencias con Agustín, al que conozco de cuando empezó y con el que compartí muchos años, por la relación que tuve con su padre [Alberto falleció en febrero de 2021], influyeron. En lo personal fue una grata sorpresa, porque él me lo pidió: tiene un valor sentimental y personal muy grande, es muy emotivo. Lo consulté con mi familia y no dudaron un segundo en decirme que debía correr, porque yo tenía dudas por la responsabilidad: a los 46 años no tengo muchas ganas de asumir compromisos como el que terminé asumiendo. Lo hice por todo lo que fue para la relación con Alberto y Agustín, con Chevrolet…”, le señaló Ledesma a La Nacion, durante el paseo.

El campeón defensor Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), segundo en el campeonato, convocó a Christian Ledesma para desandar los tradicionales 200 Kilómetros de Buenos Aires TC2000

Una de las carreras más dramáticas y emotivas de los 200 Kilómetros de Buenos Aires lo tuvo a Ledesma como protagonista, que nunca ganó como titular, pero se desquitó como invitado. Cinco años atrás, fue convocado por Emiliano Spataro –en 2022 conformará binomio con Norberto Fontana en un Fiat Crono del FS Motorsport- y en el final del ensayo del viernes protagonizó un despiste que destrozó el Renault Fluence. “Un fin de semana de mucho estrés y emoción. Yo hacía un año que no estaba más en la categoría y Maxi Juárez, Sergio Poltze y Emiliano me insistieron tanto que acepté. Como era un auto nuevo me dijeron que hiciera como un desarrollo, porque no habían tenido tiempo para pruebas, y se los terminé destrozando. El recuerdo no es bueno, más allá de que ganamos la carrera”, señaló Ledesma, que la última vuelta la vivió en soledad y llorando de emoción en el garaje.

El emocionado abrazo entre Christian Ledesma y Emiliano Spataro, ganadores de los 200 Kilómetros de Buenos Aires en 2017; el equipo que lideraba Sergio Poltze reconstruyó el auto, después del accidente que protagonizaran el viernes durante el entrenamiento, y se consagraron el domingo en una épica carrera Telam

Las restantes espadas de Chevrolet en Buenos Aires serán Llaver y el uruguayo Santiago Urrutia, mientras que Toyota Gazoo Racing Argentina convocó a un multicampeón para acompañar a Santero: Matías Rossi, que esta temporada solo compite en Turismo Carretera y en el Stock Car, de Brasil –su idea es continuar en 2022 con las mismas categorías- es el invitado del mendocino. Será la segunda oportunidad del Misil como invitado, ya que en 2004 se estrenó en la categoría en los 200 Kilómetros de BA junto con Guillermo Ortelli, en un Peugeot 307 del EF Racing. “Lindas sensaciones, porque hicimos una buena prueba en Córdoba antes de viajar. Con la expectativa de ayudar a Julián y al equipo, que están en una posición expectante en el campeonato. La carrera va a dar un quiebre para los que son candidatos, así que esperamos sumar buenos puntos”, comentó Rossi, que marcha tercero en el Stock Car y es parte de la Copa de Oro en el TC.

Emocionante presentación de los #200kmBA del @SuperTC2000.



🎥 Seguimos en vivo, entrevistando a las estrellas del @planetarioBA.



Click para unirte a la transmisión.👇https://t.co/165QZYbpgl pic.twitter.com/Ru4ukF6sDJ — Carburando (@CarburandoTV) September 29, 2022

La actividad para los pilotos invitados será estratégica: dos entrenamientos de 40 minutos, donde en el segundo podrán activar en cinco oportunidades el Push to Pass –potencia extra de 40HP por un tiempo determinado en la vuelta- y así familiarizarse con el sistema; la clasificación se dividirá entre titulares e invitados y se realizará una sumatoria de tiempos, mientras que serán los encargados de manejar en la carrera Sprint, que determinará la grilla definitiva de los 200 Kilómetros. “Tenemos una incidencia mayor que en otros años. Para mí, como invitado, es buenísimo, aunque hay pilotos titulares que no están muy de acuerdo”, definió el Misil, cinco veces campeón del TC2000.

Seis campeones de TC2000 y diez pilotos ganadores de los 200 Kilómetros de Buenos Aires entre los participantes de la carrera estrella del calendario de la categoría

El domingo, desde las 12.12, serán 60 vueltas o un máximo de 90 minutos de carrera. El piloto que largue deberá manejar durante un mínimo de 20 y un máximo de 40 giros antes de entregar el auto a su compañero. Los equipos pueden ensayar más de un cambio de piloto, por necesidad o estrategia… Los 200 Kilómetros de Buenos Aires, una carrera con historia y un sello distintivo para el automovilismo nacional.