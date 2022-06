TC2000 en Termas de Río Hondo: la victoria fue para Pernía y el negocio lo hizo Canapino

La clasificación fue una señal de lo que podía ofrecer el TC2000, que cumplió la quinta fecha del calendario y no visitaba el circuito internacional de Termas de Río Hondo desde 2018. En la secuencia, los pilotos de Renault impusieron condiciones: Facundo Ardusso triunfó cuatro años atrás, cuando el parejense era el campeón defensor de la corona; Leonel Pernía, que fue el primer escolta en aquel éxito del Flaco, ganó y ratificó la condición de favorito que estableció el sábado en la qualy, la que tuvo entre los tres mejores registros a usuarios del Rombo: Ignacio Montenegro y Matías Milla secundaron al tandilense con los autos que en 2022 no tienen apoyo oficial, después que la automotriz suspendiera su programa de competición en el automovilismo, aunque cuentan con la asistencia del Ambrogio Racing. Las sonrisas fueron compartidas en el trazado termeño: Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) finalizó segundo y ensayó una cosecha de puntos generosa, lo que le permitió regresar a la cabeza del campeonato de Pilotos.

Leonel Pernía y los Renault Fluence, que marcaron el pulso en la clasificación del sábado; la marca ganó también en 2018, cuando la categoría visitó el circuito internacional de Termas de Río Hondo, con Facundo Ardusso TC2000

El movimiento de partida estableció el rumbo de la carrera y desde ese instante Pernía se dedicó a construir la victoria, la segunda que logra en la temporada, después de la que selló en la carrera Final en el estreno en Rosario. “Feliz por todo el equipo. Tuve un auto fantástico a la hora de clasificar y tremendo al momento de correr. Acertamos en la puesta a punto y eso me permitió aprovechar la diferencia de kilos que tengo con Canapino y eso, por ahí, marca que no siempre los kilos son solución de espectáculo”, resaltó el ganador, que además encabeza el Pirelli Challenge 150 años, un torneo de cuatro carreras que se inició en Termas de Río Hondo y continuará con las citas de Alta Gracia (Córdoba), Villicum (San Juan) y Buenos Aires, cuando la categoría desande los tradicionales 200 Kilómetros.

El lastre es un recurso que no convence a los pilotos, los que entienden que esa búsqueda de equilibrio impide que los autos estén en igualdad de condiciones para batallar por la victoria. “Nos dejamos de medir mano a mano, que es lo que más me gusta a mí. Para pelear mano a mano tiene que existir una referencia más clara. Hoy pude aprovechar que tuve un auto más liviano”, comentó el campeón de 2019, que además sumó su triunfo 25 en el TC2000: cinco con Honda y los restantes con Renault. También Canapino rechaza el sistema: “No me gusta para nada, no voy a mentir, y ojalá que dure poco esto de los kilos. La parte buena, si es que hay algo bueno en el sistema de lastre, es que no te presta a especular. No conviene por una cuestión de campeonato, así que se debe poner todo en todas las carreras”, siempre apunta el arrecifeño, que fue segundo en la carrera Final y también en el Sprint, del sábado.

Así como la partida fue determinante para el triunfo de Pernía, también lo fue para Canapino: “Fue clave. Largué muy bien, aproveché por fuera para buscar un mejor radio de giro para ingresar a la Cruva 1 y pude frenar por dentro, para quedar delante de Milla”, explicó la maniobra el campeón, que con 132 puntos es líder, con una ventaja de 10 unidades sobre Pernía, que comparte el casillero con Julián Santero (Toyota Corolla) y finalizó cuarto, por detrás de Milla.