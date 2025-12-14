Todo para Agustín Canapino: el insólito accidente entre los rivales al título abrió el festejo del Titán en TC Pick Up

No era el favorito entre los candidatos al título, pero el trofeo de campeón quedó en sus manos. No era auspicioso el rendimiento de la camioneta Chevrolet S10 que alista el Canning Motorsport, pero se las ingenió para darle a la marca la primera estrella en la categoría TC Pick Up. No se vislumbraba un avance arrollador desde el séptimo casillero de la grilla para pulsear frente a Mariano Werner (Toyota Hilux) y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), que ocuparon la primera fila y así eran los que acumulaban mayores chances de alcanzar la gloria... Pero no se puede descartar a Agustín Canapino en una definición en el automovilismo nacional: por la jerarquía del piloto, pero también por el flagrante error que cometieron sus rivales en el comienzo de la carrera final de la 11ª y última fecha, en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata.

La camioneta Chevrolet S10 que alista el Canning Motorsport y con la que se consagró Agustín Canapino en el TC Pick Up para anotarse 18 títulos en su palmarés Prensa ACTC

Puntero en la Copa de Oro, el mini torneo de cuatro fechas que consagra al campeón, avanzar en el clasificador no era la única meta que debía cumplir Canapino. Su suerte en la batalla también dependía de lo que ocurriera con Werner y Gianini, dos pilotos con experiencia en TC Pick Up y que saben lo que es ser campeones en la categoría: el entrerriano en 2023; el saltense, en 2019, 2020, 2021 y 2024.

La puja encendida tiene antecedentes y la definición reavivó las diferencias. El saldo fue negativo para los dos pilotos: el paranaense, que tras el incidente en la pista ingresó a boxes para reparar la dirección y cambiar neumáticos, aunque no volvió a la carrera, fue excluido por maniobra peligrosa; el tetracampeón arribó en el 10° lugar, una posición insuficiente para disputarle el título a Canapino.

El choque entre Werner y Gianini

“No sé qué pasó que todavía no apareció la bandera negra. Dobló antes… Me parece que lo que buscó fue eliminarme. No me sorprendió, sabemos cómo es Juampi, que no sabe perder. Nunca supo perder. Hoy demostró lo que es…”, apuntó con fiereza Werner ante los micrófonos de Campeones Radio. Pero la queja del entrerriano no tuvo el mismo punto de vista en los comisarios deportivos, Roberto Saibene y Gustavo Mancuso, con Tiago Miori como adjunto, que excluyeron al piloto del Coiro Competición.

La respuesta de Gianini no se hizo esperar, y lanzó: “Es una pena lo que ocurrió. Se perdió todo el trabajo de un año. Era esperable, porque es un mal perdedor y hace siempre esto”, expuso el bonaerense, que en la temporada tuvo fuertes encontronazos con Tobías Martínez en las carreras en La Plata, Río Cuarto y Paraná. El piloto sanjuanino, en el circuito entrerriano, comentó con dureza las acciones que protagoniza Gianini dentro y fuera de la pista: “Me chocó en La Plata y lo recargaron; en Río Cuarto, lo excluyeron. Ya no sé si tiene algo personal, pero en todas las carreras es así. No puedo hablarlo con él: me insulta, me quiere pegar. Lo hablé en la CAF (Comisión Asesora y Fiscalizadora), porque en La Plata fue a amenazarme a mí y a los mecánicos”.

Pura alegría: Agustín Canapino y los integrantes del Canning Motorsport en el podio del autódromo Roberto Mouras, de La Plata, desatan el festejo por el título de TC Pick Up Prensa ACTC

Ajeno a las disputas de ahora y del pasado, Canapino observó que sin los dos rivales el camino para lograr el objetivo estaba allanado. Sin correr riesgos, pero sin dejar de avanzar, escaló hasta el cuarto puesto –en el camino descubrió el retraso, por una falla, de Gastón Mazzacane (VW Amarok). No logró treparse al podio, donde primero celebraron el ganador Otto Fritzler (Ford Ranger), que sumó su primer éxito en diez presentaciones, junto a Andrés Jakos (Toyota Hilux) y Hernán Palazzo (Toyota Hilux), que comparten equipo con Werner.

“No pudimos pelear la pole ni la carrera, pero la S10 es una camioneta difícil de hacer andar, por eso hay pocas en la categoría y sabíamos que podíamos sufrir. Pero logramos salir campeones a pesar de eso, con tres victorias y varios podios”, analizó el Titán.

🏆 Campeón de Turismo Carretera 2000



Muchas gracias @ambrogioracing por haberme permitido ser parte de ustedes!!



Un orgullo y honor ser el primer campeón de la categoría 🫡 pic.twitter.com/oJxJf3vORn — Agustín Canapino 🇦🇷 (@AgustinCanapino) November 30, 2025

Tres festejos, en fines de semanas consecutivos lideró Canapino, que con la consagración en el TC Pick Up anota 18 estrellas en el palmarés, erigiéndose como el piloto con más títulos del automovilismo argentino.

La celebración completa la Triple Corona que comenzó con el Turismo Carretera 2000 en el circuito de San Martín, en Mendoza; una nueva categoría, que se estrenó en 2025, una disgregación de equipos que eran parte del TC2000 y se alistaron bajo la fiscalización de la Asociación Corredores de Turismo Carretera en la puja de poder que la entidad mantiene con el Automóvil Club Argentino. Con Renault Fluence, con la preparación del equipo Ambrogio Racing –liderado por Marcelo Ambrogio- anotó su nombre en la temporada del debut.

Con Chevrolet Camaro, Agustín Canapino logró el quinto título en Turismo Carretera y el primero del modelo en la categoría Prensa ACTC

Como la semana pasada en el Turismo Carretera, donde logró la quinta corona –la primera desde 2019 y devolviéndole la gloria a Chevrolet-, en el autódromo platense Canapino tuvo la asistencia técnica de Ariel Lucesoli y Serafín Sarasua, la motorización de Martín Constanzo y la atención del Canning Motorsports, la estructura que lideran Gustavo Lema y Walter Pérez, tras la fusión de los equipos JP Carreras y Las Toscas Racing. Con la triple conquista se convirtió en el primer piloto en la historia del automovilismo nacional en festejar tres campeonatos argentinos en una misma temporada.

En agosto del año pasado, tras la desvinculación del Juncos Hollinger Racing se terminaba la aventura en IndyCar. Poco más de un año y medio después, Canapino agrega páginas doradas a su libro.