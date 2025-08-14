Toto Wolff recibió a Max Verstappen en su yate privado durante el receso de vacaciones de la Fórmula 1

En pleno receso por vacaciones de la Fórmula 1, el jefe de Mercedes, Toto Wolff y el cuatro veces campeón del mundo y piloto de Red Bull, Max Verstappen, fueron fotografiados juntos en un glamuroso puerto de Italia, a pocas semanas de que el neerlandés apagara los rumores sobre un posible fichaje al equipo alemán.

Las imágenes las difundió el medio deportivo italiano Autosprint en las últimas horas y dejaron evidencia el encuentro que mantuvieron ambas personalidades en Cala di Volpe, al noreste de Cerdeña, en la región conocida como Gallura de Costa Smeralda.

Según consignó el mismo medio, fue Wolff quien invitó a Verstappen a su yate privado Mangusta a raíz de la buena relación que ambos mantienen desde hace años, la cual se fue afianzando en medio de las especulaciones sobre una posible compra del piloto a la institución con la que supo rivalizar fervientemente en 2021, cuando consiguió su primer título mundial.

Max Verstappen y Toto Wolff juntos en un yate privado en la costa de Italia Autosprint

Se trata de un grupo de tres fotografías en las que se los ve en un ambiente relajado, con risas de por medio y disfrutando del agua y el sol en el Mar Tirreno, antes de la siguiente carrera prevista para el domingo 31 de agosto en el circuito de Zandvoort, Países Bajos.

La nueva reunión durante el summer break de la F. 1 reflotó nuevas conjeturas sobre el futuro del vigente campeón del Gran Circo que atraviesa una temporada en la que cada vez se aleja más de poder defender su campeonato: está tercero en el mundial de pilotos con 187 puntos y dos victorias (Japón e Imola) lejos de los pilotos de McLaren Oscar Piastri (284) y Lando Norris (275).

El último mes y medio fue un vendaval de novedades en Red Bull. Desde la estrepitosa salida de Christian Horner y hasta el bajo desempeño de sus pilotos en los últimos cuatro Grandes Premios, en donde no alcanzaron ni si quiera el podio y perdieron valiosos puntos en el mundial de constructores.

Sin embargo, la mejor noticia fue la confirmación que hizo Max Verstappen en la que aseguró su continuidad en el equipo, por lo menos hasta la temporada de 2026, que llegará con un cambio radical en el reglamento técnico que las escuderías podrán utilizar en sus monoplazas.

Tal y como informó LA NACION, el neerlandés de 27 años fue quien se encargó de despejar las dudas sobre su futuro. “A algunas personas simplemente les gusta causar revuelo y a otras simplemente les gusta crear drama, pero para mí siempre ha sido bastante claro y también para el año que viene”, explicó Verstappen en una conferencia de prensa de Red Bull

La estrella de la escudería austríaca también habló de cómo planifican para la próxima temporada: “Ya estoy discutiendo con el equipo los planes, las cosas que queremos cambiar el año que viene, lo cual significa que también me quedaré con el equipo el año que viene“.

E incluso se refirió a su relación con Wolff: “Si mi barco está al lado del de Toto, pues el barco está al lado del de Toto. Puedes tener una relación personal con alguien, incluso, si no tienes una relación laboral con él. Creo que es hora de acabar con todos los rumores y para mí siempre ha estado bastante claro que me quedaría de todas formas en Red Bull”.

Afirman que Verstappen habría aceptado fichar por Mercedes para 2026

Por su parte, Wolff ha manifestado su interés por Verstappen en reiteradas oportunidades, aunque señaló que para la siguiente temporada continuarán con el británico George Russell como primer piloto y que la intención sería alargar el contrato del italiano de 18 años Kimi Antonelli, el nuevo proyecto de Mercedes.

“Solo quiero tener las conversaciones a puerta cerrada, no en asambleas públicas. Tenemos dos pilotos que llevan mucho tiempo en nuestro programa, pilotos con los que estoy encantado de contar, pilotos que tendrán un gran futuro en el equipo”, dijo hace un tiempo, en diálogo con Sky Sports F1.

Si bien el contrato de Verstappen vence en 2028, el mismo contaría con una clausula de salida a mitad de cada temporada en caso de que el piloto no se sienta cómodo con su auto y esté lejos de pelear por los campeonatos. Así es que, con el cambio de reglamento del año que viene y la llegada de Laurent Mekies como director del equipo austríaco, el tetracampeón le habría dado un nuevo voto de confianza a la escudería con la que tocó el cielo, pero hasta ahora nunca negó un posible traspaso a Mercedes en el futuro si las cosas no funcionan como él querría.