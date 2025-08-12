El ácido planteo de Franco Colapinto a Pierre Gasly sobre un territorio de ultramar francés: “¿A quién le robaron esas islas?"

A pesar de que la Fórmula 1 se encuentra a mitad del receso por vacaciones de verano, el nombre de Franco Colapinto sigue siendo viral en redes sociales. En las últimas horas, esto sucedió a raíz de un video que publicó Alpine en su cuenta de Instagram en donde el piloto argentino le hizo una ácida pregunta a su compañero francés Pierre Gasly en medio de un juego: “¿A quién le robaron esas islas?”, planteó.

Desde hace varios años, en la Fórmula 1 se popularizaron los videos con consignas, retos y desafíos graciosos en donde las escuderías ponen a competir a sus dos pilotos afuera de los circuitos. Y en esta ocasión, el argentino se llevó todos los comentarios en las redes por otra de sus salidas.

El equipo encabezado por Flavio Briatore les propuso a Colapinto y Gasly un juego en donde cada uno tomaba un papelito al azar de tres recipientes. De allí sacarían un país a donde irían de vacaciones durante el Summer Break, una actividad para realizar ahí y otro piloto acompañante.

El juego que les propuso Alpine a Colapinto y Gasly

Cuando fue el turno de Colapinto, le tocó como destino turístico la isla Bora Bora en la Polinesia Francesa. “Voy a tener que aprender francés”, ironizó. “Es un lugar increíble, hermoso”, acotó Gasly mientras el argentino volvía a leer el nombre. “¿Esto lo conquistaron, no? ¿A quién le robaron las islas?“, soltó el argentino.

El francés de 29 años nacido en Ruan dudó en contestar y luego atinó a responder: “No lo sé. Solo sé que son francesas”. Sin embargo, enseguida el video se corta y sigue con la siguiente consigna, elegir la actividad y su compañero.

En estos apartados le tocó “viajar en auto escuchando el soundtrack de la película F1 por horas″ junto al piloto de McLaren Lando Norris. Con un gesto de disgusto y una sonrisa, irónico dijo: “Tremenda la actividad”.

Pierre Gasly y Franco Colapinto

El comentario de Colapinto no pasó desapercibido. En X, cientos de usuarios interpretaron que el comentario hace alusión a cómo una potencia europea se quedó con un territorio de ultramar, como fue el caso de Inglaterra con las Islas Malvinas tras la guerra con la Argentina en 1982.

Sin embargo, otro puñado de usuarios sostuvo que el comentario de Colapinto podría generar repercusión en Francia, dado que se refiere a un territorio francés como “conquistado” o “robado”, frente a su compañero de esa nacionalidad y en una escudería nativa de ese mismo país.

Bora Bora es una de las cientos de islas que conforman el archipiélago de la Polinesia Francesa noblige

La Polinesia Francesa es un territorio de ultramar de Francia situado en el Pacífico Sur, compuesto por más de un centenar de islas y atolones distribuidos en cinco archipiélagos. Su vínculo con Francia comenzó a mediados del siglo XIX, cuando en 1842 Tahití y las Islas de la Sociedad se convirtieron en un protectorado francés tras un tratado firmado con la reina Pomare IV, en un contexto de rivalidad colonial con el Reino Unido.

En 1880, el rey Pomare V cedió oficialmente sus dominios a Francia, que los convirtió en colonia. Con el tiempo, el dominio francés se extendió a los demás archipiélagos, consolidando su control sobre el vasto territorio insular.

Desde 1946, la Polinesia Francesa dejó de ser colonia para convertirse en un territorio de ultramar con representación parlamentaria en Francia. Desde 2004, es considerado como un país de ultramar (pays d’outre-mer) lo que significa en la práctica que los polinesios eligen su propio presidente, pero reciben millones de euros del gobierno francés para su sustento. En total, las islas reúnen 256 mil habitantes, de los cuales casi la mitad vive en Tahiti. La mayor actividad económica es el turismo, seguido de la industria de la perla y la vainilla.

Aunque las relaciones con Francia incluyen beneficios económicos y sociales significativos, también existen movimientos independentistas que cuestionan la herencia colonial y reclaman mayor soberanía.