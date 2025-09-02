Tras la controversia entre Franco Colapinto con Pierre Gasly, Alpine publicó un “código de comunidad”

Tras el Gran Premio de Países Bajos la controversia invadió a Alpine. El desenlace de la competencia expuso cierto malhumor de Franco Colapinto por algunas determinaciones de la escudería, en especial, respecto a su compañero, Pierre Gasly. Rápidamente se calmaron los ánimos, pero fanáticos argentinos entendieron que había sido perjudicado el piloto de Pilar cuando el francés no le cedió pronto la posición cuando Colapinto perseguía a Esteban Ocon (Haas), y eso propició una ola de insultos al francés y a los ingenieros de carrera. La situación empujó al equipo a publicar nuevamente en las redes sociales el código de comunidad para evitar mayores inconvenientes.

La acción que provocó la controversia se inició tras la salida del auto de seguridad por el abandono de Lando Norris, que tuvo problemas en la unidad de potencia de su McLaren. En el momento del relanzamiento quedaban cuatro vueltas para el final; justo antes, Colapinto se detuvo en los boxes para colocar neumáticos blandos y hacer diferencia en los últimos giros. Salió con mejor ritmo que los que tenía delante y estaba en buena posición cmo para finalizar décimo. Una vez que Ocon superó a Gasly, el francés defendió su lugar y no dejó pasar a Colapinto, que tenía mejor perspectiva para, con dos vueltas de margen, superar a Ocon y conseguir un punto para el campeonato con un 10º lugar.

La recriminación de un hincha, insulto incluido

Después de la carrera, Colapinto declaró: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil sumar un punto hoy. Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros”. Esa frase encendió más a fanáticos argentinos y desembocó en que, dos días después, Alpine publicarta en Instagram un hilo con conceptos que cree importante para fomentar el buen ambiente y evitar las faltas de respeto.

En los posteos hay varias placas que prescriben:

“Nuestra prioridad es promover un espacio seguro e inclusivo donde cada uno pueda comprometerse con el equipo, el deporte y todo lo que conlleva”

“Ser respetuoso con los hinchas, pilotos, miembros del equipo y demás. Tratar a todo el mundo con dignidad y respeto ”

"No utilizar lenguaje ni participe en comportamientos discriminatorios, degradantes, ofensivos o hirientes hacia otros. Esto incluye blasfemia"

“Nosotros queremos oír sus comentarios y posteos sobre todos los temas de discusión, pero no queremos ver a nuestra audiencia postear spam, avisos o contenido no relacionado”

“No compartir información personal, de contacto o detalles sobre uno u otras personas. Respetir la privacidad del resto”

“ Si ve algo que rompa estas reglas o es inapropiado, por favor repórtelo. Nosotros también nos comprometemos a advertir acerca de los individuos que violen estas normas”

"Esta publicación se debe principalmente a los comentarios que recibió Gasly en una publicación tras el GP de Países Bajos. Allí, algunos fanáticos le escribieron mensajes desubicados tales como: '¿Y si dejabas pasar a Franco? Egoísta', 'De compañerismo ni hablar, ¿no? AGUANTE FRANCO' y '¿Qué te costaba devolver la gentileza a Franco y dejarlo pasar?', entre otros".

Incluso, desde la escudería se difundió que Gasly acató las órdenes del equipo, que había trazado un plan para los intercambios de posiciones entre sus pilotos, con reglas claras: se podía hacerlo sólo en sectores seguros del circuito, el punto acordado era la curva 1 (Tarzán), la orden debía ser emitida por radio con suficiente antelación y ambos debían respetarla sin protestas en la pista. Con todas estas condiciones, el francés liberó el camino a Colapinto recién en el giro 71, pero ya era tarde para que el argentino atacase a Ocon.

Colapinto lo que tenía que decir lo dijo, lo que tenia que hacer lo hizo



La primera advertencia de Alpine

También el debut de Colapinto en Alpine había generado problemas con hinchas del piloto argentino. Sucede que luego de reemplazar al australiano Jack Doohan, en Imola, Franco no sólo se llevó los flashes por su estreno sino también por una inesperada polémica en redes sociales que terminó escalando al punto de que la propia escudería francesa tuvo que intervenir.

La tensa situación se inició cuando Doohan acusó a “fanáticos argentinos” de crear contenido falso en las redes sociales. Lo hizo al postear una imagen adulterada en la que supuestamente Mick, su padre, subía a Instagram una foto con la que se burlaba del accidente de Colapinto en la prueba de clasificación de Imola. “Como pueden ver, la historia que circula arriba es completamente falsa. Fue inventada por fanáticos argentinos que intentaban retratarnos a mí y a mi familia de forma negativa”, marcó el piloto de reserva australiano. Además, pidió que cesaran los ataques hacia su entorno familiar.

Después se retractó parcialmente: “La fuente no es argentina. Sin embargo, varios medios argentinos informaron falsamente sobre la imagen inventada“, publicó Doohan. Estas publicaciones del australiano no hicieron más que alimentar el conflicto y que seguidores de Colapinto le respondieran.

En ese contexto, la escudería francesa emitió un comunicado en el que, sin nombrar directamente a los involucrados, apuntó a generar conciencia y pidió respeto por los pilotos. “Como equipo de Fórmula 1, creemos que tenemos la suerte de ser parte de un deporte global que evoca gran pasión y emociones […] Animamos a todos a recordar que detrás de la visera de estos atletas hay una persona, un amigo, un individuo que tiene sentimientos, familia y seres queridos. Como equipo no podemos tolerar el abuso en línea e instamos a todos los fanáticos de este deporte que amamos a ser amables y respetuosos".