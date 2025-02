Turismo Carretera: Jonatan Castellano ganó la primera carrera del año y se reencontró con el triunfo tras casi cuatro años

La temporada del Turismo Carretera tuvo su inicio este domingo en Viedma y Jonatan Castellano, con un Dodge Challenger, se quedó con la victoria en la carrera que se disputó en el autódromo de la capital de Río Negro, por la primera fecha del campeonato 2025.

El piloto de 39 años largó en la segunda posición, detrás del Chevrolet Camaro de Agustín Canapino, pero logró sobrepasar rápidamente al Titán y lideró el resto de la carrera. El podio fue completado por el mencionado Canapino, y Julián Santero, que finalizó tercero con su Ford Mustang. Mientras que en el cuarto lugar quedó José Manuel Urcera, a bordo de un Mustang, y el quinto escalón quedó para Marcelo Agrelo, con Toyota.

Jonatan Castellano durante la carrera disputada en Viedma Prensa ACTC

En la largada, y a pesar de que Canapino era quien salía desde la cuerda de la primera fila, Castellano tuvo una mejor salida y pudo quedarse con la punta en la primera curva. Dos vueltas más adelante, Mariano Werner, piloto de Ford, aprovechó el exterior de la curva siete y atacó a Santero, alcanzando la última ubicación del podio. En la novena vuelta, el experimentado Matías Rossi, piloto de Toyota, sufrió una rotura de transmisión por la que no pudo tomar la curva ocho, terminando en un despiste que provocó el ingreso de un auto de seguridad.

Como es habitual, el pace car permitió que se acorten las distancias entre todos los pilotos, principalmente entre Castellano y su escolta Canapino, a quien ya aventajaba por dos segundos. Tras el reinicio, el piloto del Dodge Challenger pudo defender la primera posición mientras que Werner, que peleaba por el segundo escalón del podio, tuvo que abandonar por un problema con el diferencial. Esto le permitió a Julián Santero regresar a la tercera posición.

La palabra de @pincholobe, ganador de la 1º fecha del Turismo Carretera 🗣️#TCenViedma



🎥 Prensa ACTC pic.twitter.com/s0IWuavRtM — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) February 16, 2025

Los giros siguientes tuvieron pocos cambios en los primeros puestos de la final. Canapino intentó reducir distancias, pero Castellano estuvo imperturbable, no cometió errores y supo mantener al expiloto de IndyCar a raya durante todo lo que restaba de carrera. Así, Castellano se quedó con la victoria y cortó una racha de 56 carreras sin triunfos en la categoría, ya que su anterior éxito había sido el 18 de abril de 2021 en Concepción del Uruguay con el Dodge GTX.

“La verdad es que el equipo hizo un trabajo fantástico. Antes de arrancar la temporada modificaron todo el auto en el verano. Caímos con un Dodge muy firme, muy bueno, y eso me permitió hacer una carrera fantástica. La clave fue superarlo a Canapino en la largada, aprovechando que se había levantado viento y favorecía al de afuera. Pudimos hacer una linda maniobra y él me respetó muy bien. También fue muy buena la del relanzamiento donde me pude defender”, declaró el vencedor tras la carrera.

Jonatan Castellano, el ganador en Viedma Prensa ACTC

Además, en la vuelta 15, Agrelo pudo superar a Urcera y buscó atacar a Santero por el tercer escalón del podio, pero cuando intentó el rebaso, ocho vueltas después, no lo consiguió y quedó desprotegido, situación que fue aprovechada por Urcera para regresar al cuarto lugar, donde terminaría la carrera.

Concluida la primera fecha, la categoría continuará en la Patagonia, ya que la segunda carrera del año se disputará en El Calafate, en el autódromo Enrique Freile, el próximo 8 y 9 de marzo. En dicho circuito se había abierto el campeonato de 2024, con el triunfo en la final del sanjuanino Tobías Martínez, piloto que corría con Torino y actualmente se desempeña con un Toyota.

LA NACION