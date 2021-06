Turismo Carretera. Julián Santero festejó en el mano a mano con Mariano Werner

Convivieron bajo el mismo techo en 2020 y con la desvinculación de Mariano Werner, Julián Santero heredó varios elementos del auto campeón de la temporada pasada de Turismo Carretera. Al paranaense y al mendocino los une la marca, ambos participan con Ford, pero en el autódromo de San Nicolás quedó de manifiesto que la voracidad y el apetito de gloria envuelve a los dos pilotos. La sexta estación del calendario le dibujó una sonrisa a Santero, que cosechó 45 de los 47 puntos en juego y doblegó a su ex compañero de estructura y referente que tiene el TC cada vez que visita el circuito nicoleño. El éxito le permite plasmar en resultados finales los desempeños parciales al auto que alista el ingeniero Martín Bruna y lleva motores de Fernando García.

El clima intentó complotarse con la organización, que debió retrasar la actividad en la pista por la espesa niebla que cubrió el autódromo. La demora no modificó la superioridad que desde el sábado enseñaron Werner y Santero, quienes marcaron el camino en la clasificación. El entrerriano se anotó una nueva pole –la cuarta en siete oportunidades en San Nicolás-, la tercera en seis carreras en 2021. Ambos se impusieron en sus series y a la lista de ganadores de baterías se sumó el uruguayo Mauricio Lambiris, otro piloto de Ford, aunque con un ritmo menor como para presentar credencial de candidato a la victoria.

¡Largó la final de #TCenSanNicolás! Tremendo mano a mano entre @MWernerOK y @JulianSantero en el arranque de la definición de la 6º fecha del TC.



Mirá las #CarrerasArgentinas de @actcargentina en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/Wbu1eNC89d — Televisión Pública (@TV_Publica) June 20, 2021

“No tenía medios para correrlos, fíjate que nos tuvimos que defender del ataque de Jonatan [Castellano]”, se sinceró Lambiris, sobre el potencial de su auto. Lejos el charrúa –terminó a 2s635/1000 del ganador-, el espectáculo fue un mano a mano de 20 giros, donde Werner resistió en la largada, aunque Santero con una ajustada maniobra superó al campeón defensor en la segunda vuelta y soportó las arremetidas que ensayó el paranaense. “Me superó bien, después corrimos siempre a fondo y nunca encontré el hueco para devolverle la maniobra. Son buenos puntos, aunque se perdió una oportunidad de volver a ganar”, comentó Werner, nuevo tercero en el campeonato, a 28,5 unidades del líder Agustín Canapino (Chevrolet), que finalizó 7mo.

Las banderas argentinas en los boxes del autódromo de San Nicolás; la niebla provocó que el Turismo Carretera reprogramara la actividad en San Nicolás; ACTC Oficial

Agotado, pero demostrando una resistencia física y mental para no desenfocarse y abrirle la puerta al rival, Santero firmó la primera victoria en el año y la quinta en su historial en el TC. “Este trofeo es para mi papá [Luis], aunque no creo que haya disfrutado la carrera: la debió sufrir. Yo me llevo el recuerdo de haber ganado una gran carrera”, la definición del mendocino, que el fin de semana próximo correrá con la GR Supra GT4 de TGR Latin América, en Watkins Glen, por la 4ta fecha del Michelin Pilot Challenge.

Julián Santero, resistencia física y mental para soportar los ataques del campeón Mariano Werner; el mendocino sumó 45 de los 47 puntos de la sexta fecha en San Nicolás ACTC Oficial

