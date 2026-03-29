Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Agustín Canapino en Neuquén

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) logró este domingo el triunfo en la tercera final de la temporada 2026 del Turismo de Carretera (TC) que se realizó en el autódromo Parque Provincia de Neuquén, pero sigue lejos del líder de la tabla de posiciones que es Jonatan Castellano (Dodge Challenger).

El arrecifeño, tras abandonar en las dos primeras carreras del año en El Calafate y Viedma, se sacó la espina de un mal arranque en el certamen que defiende el título que ganó en 2025 y consiguió se triunfo número 22 en la categoría más tradicional del automovilismo nacional. Su escolta fue Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) mientras que Ignacio Faín (Torino) completó el podio.

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Más allá del triunfo, Canapino marcha 23° en la tabla general con 49 puntos, todavía relegado con respecto a los pilotos que están ingresando a la Copa de Oro. Castellano, sexto en Neuquén, tiene 103 unidades y lo siguen José Manuel Urcera (Toyota), 11° en la carrera, con 84,5; Facundo Chapur (Torino), octavo en la prueba, con 82; y Hernán Palazzo (Toyota) con 80.

Tabla de posiciones del TC 2026

Jonatan Castellano (Dodge Challenger) - 103 puntos

José Manuel Urcera (Toyota) - 84,5

Facundo Chapur (Torino) - 82

Hernán Palazzo (Toyota) - 80

Ignacio Faín (Torino) - 72

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - 69

Elio Craparo (Ford Mustang) - 67

Diego Azar (Mercedes Benz) - 66

José Luis Di Palma (Toyota) - 65,5

Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) - 64

*Ganó una carrera.

La tercera fecha del Turismo de Carretera se disputó en Centenario, Neuquén ACTC

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2026

El Calafate, Santa Cruz - Nicolás Moscardini (Ford Mustang).

Viedma, Río Negro - Julián Santero (BMW).

29 marzo en Neuquén - Agustín Canapino (

19 de abril en Córdoba.

10 mayo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

31 de mayo en Alta Gracia, Córdoba.

21 de junio en Rafaela, Santa Fe.

12 de julio en Posadas, Misiones.

2 de agosto en San Juan Villicum 2.

23 de agosto en Paraná, Entre Ríos.

13 de septiembre en circuito a confirmar.

4 de octubre en circuito a confirmar.

25 de octubre en circuito a confirmar.

15 de noviembre en circuito a confirmar.

6 de diciembre en circuito a confirmar.

El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos suman puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresan a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada tres autos ‘de último minuto’ con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Nicolás Moscardini (Ford Mustang) ganó la primera fecha del TC en El Calafate ACTC

Tabla de campeones del TC

En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).