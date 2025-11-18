Un campeón de Fórmula 1 volvió a criticar a Franco Colapinto: “Es un piloto que paga para financiar al equipo”

El excampeón de la Fórmula 1 Jacques Villeneuve volvió a encender la polémica al apuntar con dureza contra Franco Colapinto, piloto de Alpine. El canadiense, quien se consagró en 1997, criticó la extensión de contrato que le permitirá al argentino de 22 años comenzar la temporada 2026 como piloto titular.

Las declaraciones de Villeneuve se enfocaron en la falta de mérito deportivo que, a su juicio, justificó la continuidad de Colapinto en el equipo francés. El excampeón fue tajante al señalar que el bonaerense sería un “piloto de pago”.

“Colapinto no es más que un piloto que paga para financiar al equipo”, disparó Villeneuve en declaraciones reproducidas por el sitio web italiano Formula Passion.

Franco Colapinto y Pierre Gasly

Además, insistió: “No fueron sus resultados en pista los que justificaron esta extensión de contrato con Alpine”. Respecto a su desempeño, Villeneuve le reconoció al pilarense que “ha mostrado destellos de velocidad, pero no es constante”.

Una crítica recurrente

Esta no es la primera vez que el norteamericano critica a Colapinto. Las consideraciones recientes parecen ser una continuidad de aquellas que había vertido en enero de 2025, después de que el argentino fuera confirmado como piloto de reserva de Alpine.

Villeneuve, quien ganó el título del mundo con Williams en 1997, también había puesto la lupa en algunos errores que el argentino cometió durante los Grandes Premios que disputó en 2024.

Colapinto padeció un auto demasiado limitado durante 2025 Hector Vivas - Getty Images South America

En esa temporada, Colapinto había tenido su debut absoluto en la Fórmula 1 y había conseguido puntos en Bakú (octavo lugar) y en Austin (décimo lugar) con Williams.

Pero previamente, en mayo, Villeneuve había preguntado: “¿Podrá ser igual de rápido sin chocar, o tendrá que reducir la velocidad para no chocar?”.

También hay voces que, aunque no critican a Colapinto directamente, sí señalan el rol del dinero. El colombiano Juan Pablo Montoya aseguró que “si Paul Aron hubiera tenido el dinero, Alpine lo habría puesto de titular antes que a Colapinto”.

Emerson Fittipaldi bancó a Colapinto

Al mismo tiempo, Colapinto también recibió el respaldo de figuras de peso en la Máxima. Emerson Fittipaldi, bicampeón de F1 (1972 y 1974), destacó que el argentino “Es muy bueno. Ganó en todas las categorías. Es muy rápido y está cada vez mejor en la Fórmula 1”.

Fittipaldi reconoció la presión que sufre Colapinto: “Son chicos muy jóvenes y que están con toda la presión de un país detrás”, pero afirmó que el argentino “es talentoso y ganó muchas carreras”.

Un nuevo auto

Para 2026 Colapinto tendrá un mejor auto, ya que la escudería francesa adquirirá motores Mercedes, buscando dejar atrás un 2025 en el que el coche no estuvo a la altura.

Por lo pronto, en las últimas horas Alpine presentó en sociedad una decoración modificada del A525 que Franco Colapinto y Pierre Gasly utilizarán en las últimas tres fechas de la temporada. Con la frase “terminando el año con un toque extra de rosa”, el equipo mostró a través de sus redes sociales una versión especial para los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

El cambio más llamativo aparece en los pontones, que pasan a ser completamente rosas, mientras que las llantas lucen adhesivos diseñados como una ruleta, con cuadros que forman la frase “Modo Casino”.

El nuevo diseño, más rosa, del Alpine que usará Colapinto en las últimas tres carreras (https://x.com/AlpineF1Team)

“Tengo muchas ganas de empezar la temporada juntos el año que viene, pero antes tenemos las tres últimas carreras de este año, comenzando este fin de semana en Las Vegas. El circuito es sin duda uno de los puntos fuertes de la temporada, y no muchos pilotos en la historia pueden decir que corrieron en el famoso Strip de Las Vegas", dijo Colapinto en declaraciones que publica Alpine.

Y luego agregó: “Es emocionante correr aquí por segundo año consecutivo. y el descenso de las temperaturas en el desierto sin duda influirá en nuestra preparación. Intentaremos concentrarnos y sacar el máximo provecho del fin de semana, a medida que nos acercamos a la recta final de la temporada”.