El director deportivo de Alpine reveló cuándo estará listo el nuevo auto de Franco Colapinto para la temporada 2026

La expectativa por conocer la evolución de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1 se multiplica. Sobre todo porque todavía no concluyó la campaña 2025 y el A525 sigue lejos de comportarse como un monoplaza competitivo. En este contexto, se supo que la escudería francesa dejó de lado el desarrollo de los dos vehículos en esta temporada para enfocarse a 2026 ante el gran cambio reglamentario que llegará a la máxima categoría del automovilismo. De ahí que están todos concentrados en saber cuándo se podrá conocer la nueva máquina que le darán a Franco Colapinto y a Pierre Gasly.

La fábrica de Alpine ubicada en Enstone, a 40 kilómetros del circuito de Silverstone, fue visitada por Steve Nielsen, el director deportivo del equipo, que en una charla con Motorsport.com comentó: “Estuve en la fábrica la semana pasada y vi el chasis”.

Steve Nielsen, director de Alpine, habló acerca del nuevo monoplaza para 2026. (Photo by Clive Rose/Getty Images) Clive Rose - Getty Images AsiaPac

Y continuó: “Eso es mucho de lo que he visto antes. Normalmente, el chasis es algo que aparece a fines de diciembre o principios de enero. Así que todo es mucho más temprano, porque nuestra primera prueba será en la tercera semana de enero”. Nielsen se refirió en este punto a la relación con el primer test colectivo que harán los equipos entre el 26 y el 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

El director deportivo de Alpine además explicó que con el nuevo desarrollo del monoplaza, los empleados de la escudería van a estar trabajando contrarreloj porque no quieren perder terreno cuando arranque la próxima temporada: “Así que toda la gente que ves aquí básicamente va a terminar en Abu Dhabi (el último gran premio del año, el 7 de diciembre), volverá a su casa, saludará a sus familias en Navidad y luego regresará a la fábrica a construir autos para volver a probar. Así que, en conjunto, es bastante presión, no sólo sobre Enstone, sino también sobre toda la Fórmula 1, porque el invierno es más corto de lo que ha sido en mucho tiempo”.

Franco Colapinto podría probar el nuevo Alpine a mediados de diciembre próximo. (Photo by Kym Illman/Getty Images) Kym Illman - Getty Images South America

Al momento de dar más precisiones sobre cuándo espera Alpine tener listo el monoplaza, Nielsen dio detalles sobre los plazos: “El auto existirá en una sola pieza, no terminado, pero existirá en una sola pieza, diría yo, para mediados de diciembre, porque va a tener que estar en una pista tres semanas después”, dijo dando un indicio con el momento en que el equipo espera realizar un primer shakedown del nuevo coche antes del estreno formal en los test de pretemporada.

Y siguió: “Tenemos la Navidad en el medio de eso. Así que, si recorres la fábrica ahora, el chasis está allí, aunque no está pintado, por supuesto, no está mecanizado aún. Tenemos el crash test, que es un gran hito, dentro de dos o tres semanas. Pero cada máquina en la fábrica está fabricando piezas para los autos de 2026”.

Respecto de cuándo ocurrirá el primer encendido del motor Mercedes colocado en el coche de Alpine, Nielsen explicó: “Creo que probablemente sea en algún momento de diciembre, pero no estoy seguro de eso”.

Steve Nielsen contó también cuando cree que podrán encender el motor Mercedes. (Photo by Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Y finalizó: “Es importante que el auto esté dentro del límite de peso, es importante que la carga aerodinámica sea buena, es importante que entendamos cómo trabajar con nuestro nuevo proveedor de unidad de potencia, que tendremos el año próximo. Y además de todo eso, como mencioné antes, tenemos un invierno muy corto, porque la última carrera es el 7 de diciembre”, finalizó.

La visión de Colapinto

Repetidas veces, Colapinto se quejó del rendimiento del auto tras verse frustrado en distintos grandes premios a lo largo de la temporada. Argumentó mayormente falta de potencia y de adherencia (grip) en el monoplaza, habló de “carreras aburridas” por la imposibilidad de hacer sobrepasos y se frustró casi en la misma medida de Gasly, su compañero en Alpine, con quien coincide que ambos bólidos no son competitivos.

Sin embargo, el piloto argentino se mostró optimista sobre el futuro con Alpine tras haber sido confirmado en la escudería francesa para el año próximo. De hecho, anticipó una mejora significativa en el rendimiento del equipo a partir de enero. “El 2026 va a ser un año mucho mejor, el auto es mucho más prometedor y tiene soluciones a los problemas que estamos teniendo este año”, señaló.

Franco Colapinto, en el circuito de Interlagos, en Brasil Sam Bagnall - Sutton Images

El pilarense destacó la importancia de participar activamente en el desarrollo del nuevo monoplaza de Alpine para 2026 y afirmó queesta oportunidad le permitirá aportar su visión y contribuir a la mejora del rendimiento del equipo.

El joven piloto se refirió a los cambios que se avecinan en la Fórmula 1 con la nueva normativa.“No sé cómo serán, no sabemos cómo están los demás, pero ojalá se den bien las cosas porque con el equipo estamos trabajando desde hace muy temprano”, comentó.