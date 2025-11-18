El desconsuelo de Walter Otta, técnico de Morón, tras la escandalosa eliminación contra Deportivo Madryn

Walter Otta, director técnico de Deportivo Morón, estalló en llanto tras la eliminación de su equipo a manos de Deportivo Madryn, en una serie repleta de polémicas que terminó en incidentes entre los jugadores del equipo bonaerense y la policía de Puerto Madryn.

En la previa al encuentro, Otta fue sancionado por unas presuntas declaraciones en contra de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.

Walter Otta, DT de Deportivo Morón

“Ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia (presidente de la asociación) y Toviggino (tesorero)”, habría expresado el DT, aunque jamás se pudo probar dichas declaraciones. La respuesta fue inmediata: Otta fue sancionado provisionalmente por 30 días y no pudo cumplir sus funciones de entrenador en el encuentro de vuelta ante Deportivo Madryn, que culminó 1-0 en favor del local, que pasó a la final del Reducido.

Luego de abrirle un expediente, no poder dirigir y ser eliminado de la competencia, Otta descargó su bronca y tristeza con algunos hinchas de Deportivo Morón que lo esperaron en el playón del club para ovacionarlo por su labor. En un video que se divulgó en las redes sociales se lo ve muy compungido al DT, quien abrazó a un allegado y le dijo que no quería dirigir más.

La victoria de Deportivo Madryn sobre Deportivo Morón por la Primera Nacional, que aseguró la clasificación del conjunto aurinegro a la final del reducido y lo dejó a un paso del ascenso a la Primera División, derivó este domingo en una batalla campal Captura de Pantalla

“No tengo más ganas de dirigir. No tengo más fuerzas”, se lo escuchó decir al director técnico de Morón a Luis Gambino, un hincha reconocido del Gallo, quien solo atinó a abrazarlo y consolarlo en medio de este confuso momento que le imposibilitó al equipo bonaerense la posibilidad de pelear por un ascenso a la Primera División.

Previo a este desenlace, el propio Otta se encargó de desmentir las declaraciones que circularon en las redes sociales y que le impidieron estar del otro lado de la línea de cal contra el equipo patagónico.

Deportivo Madryn clasificó a la final del Reducido Captura

“Hay una intencionalidad manifiesta de crear una atmósfera rara de cara al partido del próximo domingo. No puedo más que salir a desmentir rotundamente esta falacia y esta afirmación inexistente”, explicó el DT en la previa al partido que vio desde afuera y consumó la eliminación de Morón del Reducido.

Hasta el momento, Gimnasia y Esgrima de Mendoza obtuvo la primera plaza para jugar en Primera División; la siguiente estará en disputa entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro que será ida y vuelta, con el inicio de la serie en Córdoba y la finalización de la misma en Puerto Madryn.